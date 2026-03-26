Chuẩn hóa văn phòng kinh doanh, Chubb Life Việt Nam nâng tầm phục vụ khách hàng

Các văn phòng và trung tâm dịch vụ mới được thiết kế theo hướng thân thiện và thuận tiện, khuyến khích sự trao đổi cởi mở giữa khách hàng và đội ngũ tư vấn. Trên nền tảng đó, các giải pháp bảo hiểm được xây dựng theo hướng cá nhân hóa và dài hạn, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Chubb Life Việt Nam dự kiến nâng cấp 46 văn phòng trên toàn quốc. Hiện các văn phòng đầu tiên đã được khai trương tại Quảng Ngãi, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Quảng Trị và Vĩnh Long. Môi trường văn phòng được nâng tầm cùng hệ thống vận hành đồng bộ giúp đội ngũ kinh doanh dễ dàng tư vấn danh mục giải pháp bảo vệ toàn diện trong một trải nghiệm dịch vụ - từ bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, tài sản cho đến an toàn tài chính, phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và mục tiêu tài chính dài hạn của khách hàng.