Chuẩn sống ‘Work - Live - Resort’ kiến tạo diện mạo mới tại trục sông Hàn

Các mô hình Work - Live - Resort trên thế giới

Trên thế giới, nhiều biểu tượng đô thị đã khẳng định sức hút và giá trị bền vững nhờ mô hình phát triển tích hợp đa chức năng, khi nơi lưu trú, thương mại, giải trí và trải nghiệm được kết nối trong cùng một hệ sinh thái. Tại Singapore, Marina Bay Sands trở thành hình mẫu tiêu biểu với tổ hợp khách sạn sang trọng, trung tâm hội nghị , trung tâm thương mại The Shoppes, bảo tàng ArtScience Museum cùng hồ bơi vô cực mang tính biểu tượng. Ở Dubai, Downtown Dubai định hình chuẩn mực "thành phố trong lòng thành phố" khi quy tụ căn hộ cao cấp, văn phòng hạng A và chuỗi tiện ích giải trí toàn cầu quanh tháp Burj Khalifa.

Tại Đông Nam Á, IconSiam bên dòng Chao Phraya Thái Lan là minh chứng điển hình cho xu hướng đô thị tích hợp ven sông, kết hợp trung tâm mua sắm xa xỉ, căn hộ siêu sang, không gian văn hóa Sook Siam, bến du thuyền và hệ tiện ích giải trí đẳng cấp.

IconSiam là biểu tượng của sự thịnh vượng và đẳng cấp tọa lạc bên dòng sông Chao Phraya

Đáng chú ý, mô hình Work - Live - Resort thường xuất hiện tại những thành phố có tốc độ "quốc tế hóa" mạnh mẽ, nơi con người tìm đến không chỉ để ở mà còn để làm việc, trải nghiệm và lựa chọn gắn bó lâu dài. Đây cũng là điều đang dần hiện hữu tại Đà Nẵng trong giai đoạn phát triển mới.

Đà Nẵng tiên phong mô hình Work - Live - Resort

Đà Nẵng đang bước vào một chu kỳ phát triển mới, nơi động lực tăng trưởng không chỉ đến từ du lịch mà còn mở rộng sang công nghệ, tài chính và cộng đồng chuyên gia quốc tế. Sự thay đổi này đồng thời kéo theo nhu cầu về những không gian sống có khả năng tích hợp nhiều trải nghiệm trong cùng một hệ sinh thái, vừa thuận tiện kết nối công việc, vừa đảm bảo chất lượng sống và khả năng nghỉ dưỡng ngay giữa trung tâm đô thị.

Trong bối cảnh đó, mô hình Work - Live - Resort xuất hiện như một lời đáp đúng nhu cầu thị trường. Dự án ra đời trong bối cảnh Đà Nẵng đang hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp công nghệ và tầng lớp cư dân toàn cầu. Chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, thành phố ghi nhận hơn 237 triệu USD tổng vốn FDI đăng ký, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm trước, phản ánh sức hút ngày càng lớn của Đà Nẵng trên bản đồ đầu tư quốc tế.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng vẫn là "vùng xanh" thu hút dòng tiền nhờ tỷ suất lợi nhuận cho thuê khả quan, được chứng minh bởi lượng khách du lịch dồi dào và sự sôi động của thị trường lưu trú ngắn ngày. Theo Thống kê TP.Đà Nẵng, trong 4 tháng đầu năm 2026, tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt gần 6 triệu lượt, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước cho thấy nhu cầu lưu trú, trải nghiệm tại thành phố biển này vẫn đang tăng trưởng mạnh mẽ.

M Riverside Danang - Lời đáp kịp thời cho xu hướng sống mới

Xu hướng Work - Live - Resort chính thức hiện diện tại Đà Nẵng qua dự án M Riverside Danang bên trục sông Hàn. Dự án được phát triển như một "urban resort" giữa trung tâm thành phố, nơi cư dân có thể làm việc chuyên nghiệp, sống tiện nghi và tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng trong cùng một không gian sống.

M Riverside Danang tiên phong chuẩn sống “Work - Live - Resort” bên trục sông Hàn

Hoàn thiện thêm chất sống và làm việc không thể thiếu những tiện ích chăm chút tinh thần cư dân, thông qua yếu tố "Resort" hiện diện xuyên suốt trong trải nghiệm sống tại dự án. M Riverside Danang phát triển hệ tiện ích nghỉ dưỡng như infinity pool, gym, sauna, yoga, rooftop lounge, coffee lounge, nhà hàng và các không gian thư giãn ven sông. Tất cả tạo nên phong cách sống nơi mỗi ngày trở về nhà đều mang cảm giác của một kỳ nghỉ dài hạn.

Không chỉ vậy, M Riverside Danang còn thừa hưởng toàn bộ không gian nghỉ dưỡng ngay thủ phủ du lịch bậc nhất miền trung như biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, phố cổ Hội An, Bà Nà Hills cùng các tổ hợp giải trí – lễ hội sôi động bên sông Hàn.

Khác với nhiều dự án nghỉ dưỡng nằm tách biệt khỏi trung tâm, M Riverside Danang sở hữu vị trí ngay trục đường 2/9 – Bình Hiên – Đào Tấn, đối diện công viên APEC, kết nối nhanh đến cầu Rồng, trung tâm hành chính quốc tế và những tiện ích, địa danh nổi tiếng của thành phố. Vị trí này giúp cư dân vừa tận hưởng nhịp sống năng động của trung tâm tài chính tương lai, vừa giữ được cảm giác thư thái đặc trưng của một đô thị bên sông.

Hồ bơi trên sân thượng M Riverside Danang mở ra toàn cảnh thành phố Đà Nẵng

M Riverside Danang cao 25 tầng với 312 căn hộ được phát triển bởi sự hợp tác giữa Sao Mai Việt (HNX: UNI) và Kyoritsu Maintenance Việt Nam. Theo doanh nghiệp, kinh nghiệm phát triển bất động sản của Sao Mai Việt kết hợp năng lực quản lý, vận hành lưu trú của Kyoritsu Maintenance là nền tảng để dự án hướng đến tiêu chuẩn vận hành quốc tế, đáp ứng nhu cầu khai thác lưu trú trong bối cảnh Đà Nẵng tiếp tục phát triển du lịch và thu hút đầu tư.