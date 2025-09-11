Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Chubb Life Việt Nam: 20 năm cùng đội ngũ kinh doanh kiến tạo giá trị bền vững

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
11/09/2025 17:00 GMT+7

Năm 2025, Chubb Life Việt Nam đánh dấu hành trình 20 năm phát triển bền vững, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trên thị trường bảo hiểm nhân thọ, khi đầu tư đa dạng hóa, mở rộng các kênh phân phối. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm mang đến trải nghiệm bảo hiểm linh hoạt, chuẩn mực và hiện đại nhất cho khách hàng.

Mở rộng kênh phân phối

Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm ngày càng chú trọng đổi mới mô hình kinh doanh, Chubb Life Việt Nam từng bước phát triển kênh phân phối, đặc biệt kênh đối tác Infinity - một hình thức theo phong cách hiện đại, hướng đến việc nâng cao khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng hiệu quả hơn. Mô hình này được thiết kế phù hợp với thị trường Việt Nam, kết hợp tiêu chuẩn vận hành chuyên nghiệp với sự am hiểu văn hóa địa phương và năng lực đặc thù của đội ngũ tư vấn tại từng khu vực.

Sự ra đời các văn phòng Infinity tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Vĩnh Long, Phú Thọ, Cần Thơ, Hưng Yên, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh không chỉ giúp mở rộng độ phủ sóng của thương hiệu Chubb, mà còn tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp, hỗ trợ tối đa cho đối tác, đồng thời giúp chuyên viên tư vấn chuyên sâu phát triển không hạn chế năng lực, bản sắc và sự nghiệp của mình. Điều quan trọng hơn cả là khách hàng có cơ hội nâng cao trải nghiệm dịch vụ hiện đại và phong cách phục vụ hoàn toàn mới.

Chubb Life Việt Nam: 20 năm cùng đội ngũ kinh doanh kiến tạo giá trị bền vững- Ảnh 1.

‘Khách hàng luôn là trọng tâm trong mọi chiến lược của Chubb Life Việt Nam. Mục tiêu của chúng tôi khi phát triển mô hình Infinity và hỗ trợ đối tác kinh doanh với công nghệ số hóa hàng đầu là giúp khách hàng ở mọi vùng, miền tiếp cận dễ dàng và an toàn các giải pháp bảo hiểm nhân thọ phù hợp nhất với từng người, từng gia đình’, Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Sơn chia sẻ.

Nhằm xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ khác biệt và đáng tin cậy, kênh Infinity luôn chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn tài chính, đồng thời tạo ra những cơ hội phát triển sự nghiệp lâu dài.

Hành trình 20 năm - Lấy con người làm gốc

Với thông điệp ‘Bảo hiểm có Chubb lo - Dám sống đời tự do’, Chubb Life Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ hành trình sống tự do cho khách hàng với nền tảng tài chính vững vàng, tạo cơ hội và khả năng lựa chọn tương lai rộng mở. Với hệ thống văn phòng Infinity mở rộng khắp cả nước, khách hàng được trải nghiệm dịch vụ tư vấn cá nhân hóa, chủ động và đồng bộ. Đặc biệt, Chubb Life Việt Nam đã tích hợp nhiều công nghệ số hiện đại, quản lý hợp đồng trực tuyến, tính năng tự động hóa thông tin giúp khách hàng truy cập và quản lý hợp đồng một cách nhanh chóng, dễ dàng với ứng dụng Chubb eConnect - một ứng dụng di động cho phép khách hàng dễ dàng quản lý hợp đồng, cập nhật thông tin, đóng phí và gửi yêu cầu bồi thường từ bất cứ đâu. Quy trình Straight Through Processing (STP) giúp tăng tốc quá trình phát hành hợp đồng, tiết kiệm thời gian cho cả khách hàng và tư vấn viên và Voice Brandname - cuộc gọi hiển thị với tên công ty ‘Chubb Life’ - gia tăng độ tin cậy và bảo mật trong các hoạt động giao tiếp với khách hàng.

Chubb Life Việt Nam: 20 năm cùng đội ngũ kinh doanh kiến tạo giá trị bền vững- Ảnh 2.

Chubb Life Việt Nam luôn đặt con người làm trọng tâm trong mọi hoạt động

Chiến lược ‘đặt con người ở trọng tâm’ không chỉ tập trung vào khách hàng, đối tác, đại lý mà còn ở chính lực lượng nhân viên, trong đó có đội ngũ kinh doanh hoạt động trên khắp cả nước. Công ty luôn đứng ở góc nhìn của nhân viên để nắm bắt những suy nghĩ, định hướng và nhu cầu cấp thiết nhằm thiết lập nên các chính sách nhân sự phù hợp. Chubb Life Việt Nam là một trong số ít doanh nghiệp Việt Nam lần thứ 6 liên tiếp ghi danh ‘bảng vàng’ Nơi làm việc tốt nhất Châu Á tại HR Asia Awards. nhờ chiến lược phát triển nhân sự toàn diện và vượt trội. Chubb Life Việt Nam còn đồng thời đạt thêm danh hiệu ‘Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời’ trong khuôn khổ giải thưởng quốc tế do Tạp chí HR Asia tổ chức hai năm 2024, 2025; và được vinh danh ‘Môi trường làm việc bền vững’ vào năm 2025. Đây là minh chứng cho cam kết xây dựng văn hóa doanh nghiệp cởi mở, khuyến khích sáng tạo, hỗ trợ phát triển nhân viên và đề cao giá trị con người của Chubb Life Việt Nam.

Những nỗ lực đầy ý nghĩa ở tuổi 20 đã kiến tạo nền tảng vững chắc để Chubb Life Việt Nam tiến xa hơn trên hành trình đồng hành cùng khách hàng, hiện thực hóa tầm nhìn trở thành đối tác bảo hiểm nhân thọ được tin cậy nhất tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Chubb Life Việt Nam tạo giá trị bền vững hành trình 20 năm tiên phong Tin cậy
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận