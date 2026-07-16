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Chubb Life Việt Nam lập cú hat-trick tại giải thưởng HR Asia Awards 2026

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Thông tin dịch vụ
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa được vinh danh tại HR Asia Awards 2026 với nhiều hạng mục giải thưởng gồm: Giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' (Best Companies to Work for in Asia), cùng với các hạng mục đặc biệt về 'Chuyển đổi Năng lực Nhân sự' (People Transformation) và 'Dẫn đầu Công nghệ' (Tech Empowerment).

Đáng chú ý, đây là năm thứ 7 liên tiếp doanh nghiệp được ghi nhận ở hạng mục Giải thưởng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"; đồng thời là năm đầu tiên được vinh danh tại hạng mục về "Chuyển đổi Năng lực Nhân sự" và "Dẫn đầu Công nghệ", tiếp nối thành công ở mùa giải trước như: "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời" (Most Caring Company), "Môi trường làm việc bền vững" (Sustainable Workplace).

Chubb Life Việt Nam lập cú hat-trick tại giải thưởng HR Asia Awards 2026- Ảnh 1.

Đại diện Chubb Life Việt Nam nhận giải tại HR Asia Awards 2026, ghi dấu năm thứ 7 liên tiếp doanh nghiệp được vinh danh "Nơi làm việc tốt nhất châu Á"

Kết quả năm nay cho thấy Chubb Life Việt Nam nhận được sự phản hồi tích cực ở nhiều nhóm tiêu chí quan trọng, bao gồm: tinh thần hợp tác giữa các phòng ban, sự cởi mở trong giao tiếp, tính linh hoạt trong công việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên mức độ gắn bó cao và tinh thần đồng hành lâu dài của nhân viên với tổ chức.

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