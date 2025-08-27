Chubb Life Việt Nam mở rộng độ phủ với văn phòng Infinity mới tại Thanh Hóa

Việc ra mắt văn phòng mới - Thanh Hóa 9 - là bước tiến mới nhất của Chubb Life Việt Nam trong chiến lược đa dạng hóa kênh phân phối, cá nhân hóa dịch vụ bảo hiểm và mở ra cơ hội nghề nghiệp bền vững cho đội ngũ tư vấn viên địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tư vấn tài chính, bảo vệ thu nhập và quản lý rủi ro của người dân.

Tính đến nay, kênh Đối tác Kinh doanh Infinity đã có hơn 60 văn phòng trên cả nước, bao gồm cả các tỉnh thành trọng điểm như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Lâm Đồng. Riêng với Thanh Hóa - địa phương sở hữu tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ ở khu vực Bắc Trung Bộ - đã có đến hai văn phòng Infinity được đưa vào hoạt động chỉ trong chưa đầy ba tháng.

Bên cạnh việc phát triển hệ thống đối tác kinh doanh, Chubb Life Việt Nam vẫn luôn kiên định với các hoạt động cộng đồng. Nhân dịp khai trương văn phòng Infinity Thanh Hóa 9, công ty đã trao tặng học bổng trị giá 30 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, tiếp nối chương trình cộng đồng "Chubb Life - Vì tương lai em".

Với những đóng góp thiết thực, Infinity đã được Giải thưởng Bảo hiểm Châu Á 2025 (Insurance Asia Awards 2025) vinh danh là "Sáng kiến Kênh phân phối Đại lý của năm".