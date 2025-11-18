Chức năng quan trọng của lọc dầu động cơ ô tô, nhiều chủ xe thường bỏ qua

Bộ lọc dầu hay còn gọi là cốc lọc dầu động cơ ô tô được ví như "quả thận" của động cơ. Đúng như tên gọi, lọc dầu có chức năng lọc các tạp chất khác nhau như bụi, mảnh kim loại, muội than và các hạt nhỏ khác, không cho lẫn vào dầu khi được đưa vào động cơ để sử dụng. Nếu không có lọc dầu động cơ hay lọc dầu quá bẩn, không thể lọc được tạp chất… có thể ảnh hưởng đến chất lượng dầu, khiến động cơ không hoạt động hết công suất.

Nhiều người dùng ô tô thường không biết hoặc không chú ý đến tính năng chống xả ngược khi lựa chọn lọc dầu động cơ để thay thế cho ô tô Ảnh: Suzuki

Tuy nhiên, ngoài chức năng chính là lọc, cặn bẩn, muội than hay tạp chất… Lọc dầu động cơ ô tô còn có tính năng quan trọng khác, góp phần quan trọng trong việc chống mài mòn cho các chi tiết bên trong động cơ, đó là van chống xả ngược. Chi tiết nhỏ nhưng có vai trò quan trọng góp phần bảo vệ động cơ. Thế nhưng thực tế nhiều người dùng ô tô thường không biết hoặc không chú ý đến tính năng chống xả ngược khi lựa chọn lọc dầu động cơ để thay thế cho ô tô.

Van chống xả ngược trong lọc dầu động cơ ô tô: chi tiết nhỏ, vai trò lớn

Một số loại lọc dầu động cơ ô tô hiện đại được tích hợp van chống xả ngược (anti-drainback valve). Van này thường làm bằng cao su hoặc silicone, có chức năng ngăn không cho dầu trong lọc chảy ngược về các-te khi tắt máy.

Nếu thiếu chi tiết này, mỗi lần khởi động lại động cơ nhất là trong những trường hợp đỗ xe qua đêm hay lâu ngày không sử dụng dầu sẽ mất vài giây để bơm đầy hệ thống. Đây chính là thời điểm động cơ dễ bị "khô dầu", gây mài mòn mạnh. Vì vậy, van chống xả ngược là chi tiết dù nhỏ nhưng vô cùng quan trọng trong lọc dầu động cơ ô tô.

Phần lớn các dòng ô tô đời mới đều sử dụng lọc dầu tích hợp van chống xả ngược nhằm tăng độ an toàn Ảnh: B.H

Thực tế, không phải mọi loại lọc dầu động cơ đều có van chống xả ngược. Một số động cơ bố trí lọc dầu theo chiều thẳng đứng (miệng hướng lên trên) có thể không cần đến chi tiết này. Tuy nhiên, phần lớn các dòng ô tô đời mới đều sử dụng lọc dầu tích hợp van chống xả ngược nhằm tăng độ an toàn.

Vì sao nên lựa chọn lọc dầu động cơ ô tô có van chống xả ngược

Thực tế, không ít người dùng ô tô tại Việt Nam thường phó mặc việc chọn lọc dầu động cơ ô tô cho các kỹ thuật viên ở các garage khi mang xe đến thay dầu, thay lọc dầu. Thậm chí, không ít chủ xe có ô tô đã hết hạn bảo hành còn tìm mua các loại lọc dầu không chính hãng, bán trôi nổi trên các sàn thương mại điện tử để thay thế cho xe nhằm tiết kiệm chi phí.

Điều này tiềm ẩn rất nhiều rủi ro, bởi theo anh Ngô Khắc Trí - kỹ thuật viên của một garage sửa chữa ô tô tại TP.Thủ Đức, TP.HCM các loại lọc dầu kém chất lượng thường có vật liệu lưới lọc bên trong mỏng, khả năng chịu áp suất kém… thậm chí nhiều loại còn không có van chống xả ngược hoặc van chống xả ngược làm từ cao su chất lượng thấp, nhanh bị chai cứng và mất tác dụng.

Chức năng chính của van chống xả ngược trong bộ lọc dầu là giữ dầu trong đường ống bôi trơn và bộ lọc khi động cơ đã tắt Ảnh: B.H

Nếu người dùng mua phải các loại lọc dầu kém chất lượng để thay thế cho xe, theo thời gian sẽ làm ảnh hưởng đến động cơ. Chức năng chính của van chống xả ngược trong bộ lọc dầu là giữ dầu trong đường ống bôi trơn và bộ lọc khi động cơ đã tắt. Qua đó, cho phép dầu bôi trơn ngay lập tức lưu thông trở lại khi động cơ khởi động, do đó động cơ không bị khô tạm thời ở các bộ phận quan trọng như piston, trục khuỷu và trục cam.

"Khi động cơ vẫn còn lạnh, các bộ phận của động cơ có xu hướng bị khô vì không có chất bôi trơn. Bộ lọc dầu không có chức năng chống xả ngược, mỗi khi tắt động cơ, dầu sẽ chảy ngược trở lại vào các-te. Do đó, khi khởi động lại động cơ, bơm dầu sẽ mất nhiều thời gian hơn để nạp đầy đường ống và bộ lọc, khiến các bộ phận động cơ bị ma sát mà không được bôi trơn trong vài giây. Tình trạng này theo thời gian sẽ làm mài mòn các chi tiết trong động cơ". Anh Trí giải thích thêm.

Do đó, theo các chuyên gia kỹ thuật khi thay lọc dầu, nên ưu tiên lựa chọn sản phẩm chính hãng hoặc từ thương hiệu được nhà sản xuất khuyến nghị. Chú ý chọn các loại lọc dầu có van chống xả ngược.