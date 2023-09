Chung cư mini xảy ra cháy khiến 56 người chết từng bị đình chỉ hoạt động một phần

Trưa 27.9, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho biết, cơ quan này đã từng đình chỉ hoạt động khu vực để xe tầng 1 của chung cư mini số 37, ngõ 29/70 Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân), nơi xảy ra vụ cháy khiến 56 người chết và hàng chục người bị thương.



Hiện trường vụ cháy KIẾN TRẦN

Theo đó, Công an Q.Thanh Xuân ra quyết định đình chỉ hồi tháng 5 vừa qua, vì tầng 1 của chung cư mini này vi phạm điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC), quy định tại điều 17, Nghị định 79. Cụ thể, tại tầng 1 công trình này tập trung nhiều chất dễ cháy, khi xảy ra cháy sẽ gây hậu quả nghiêm trọng, Công an Q.Thanh Xuân đã ra quyết định đình chỉ hoạt động để khắc phục, nhưng chủ đầu tư không chấp hành.

"Chúng tôi đình chỉ nhưng họ không chấp hành, mời chủ công trình đến để kiểm tra cũng không đến mà trốn tránh trách nhiệm. Chức năng của chúng tôi chỉ đến thế, rất khó khi chủ công trình xây xong bán lại cho các hộ gia đình khác ở và cho thuê", lãnh đạo Công an Q.Thanh Xuân cho hay.

Chiếc xe máy bị chập điện gây ra vụ cháy TRẦN CƯỜNG

Theo thống kê của UBND Q.Thanh Xuân, trên địa bàn quận này có tới 191 công trình vi phạm PCCC đã bị tạm đình chỉ và đình chỉ hoạt động, trong đó có nhiều chung cư mini, nhà trọ, quán karaoke, văn phòng, siêu thị,…

Tuy nhiên, phần lớn các công trình vẫn đang hoạt động, mặc cho chính quyền ra quyết định đình chỉ.

Trước đó, khoảng 23 giờ 20 ngày 12.9, một vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại chung cư mini nói trên đã khiến 56 người tử vong và 37 người bị thương. Chung cư này cao 9 tầng, 1 tum, rộng khoảng 200 m2, vượt 3 tầng so với phê duyệt và có tới 45 căn hộ với khoảng 150 người sinh sống.

Ngày 13.9, Công an TP.Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nghiêm Quang Minh (44 tuổi, trú P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để điều tra về tội "vi phạm quy định về PCCC". Ông Minh là chủ đầu tư chung cư mini xảy ra vụ cháy kể trên.

Bước đầu, Công an Hà Nội xác định vụ cháy xảy ra do chập điện tại khu vực bình ắc quy một chiếc xe tay ga, sau đó lan ra xung quanh.