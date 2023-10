Chung cư mini xây vượt phép 6 tầng ở Hà Nội được 'ưu ái' như thế nào?

Liên quan đến tòa chung cư mini xây vượt 6 tầng, do ông V.M.C (trú ở P.Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội) làm chủ đầu tư, qua tìm hiểu của Thanh Niên, ngày 14.3, UBND H.Thạch Thất (Hà Nội) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì ông C. đã có hành vi "tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng làm theo quy định phải có giấy phép xây dựng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ".



Chủ đầu tư đã xây vượt 6 tầng so với giấy phép xây dựng, biến tòa nhà thành chung cư mini để cho thuê NGUYỄN TRƯỜNG

Theo quyết định, ông C. bị phạt số tiền 35 triệu đồng. Ngoài ra, trong 30 ngày kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt, ông C. phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng và có giấy phép xây dựng. Hết thời hạn này, ông C. không xuất trình giấy phép xây dựng thì bị thông báo yêu cầu tự phá dỡ công trình xây dựng vi phạm. Trong trường hợp được cấp giấy phép xây dựng, ông C. phải tháo dỡ công trình, phần công trình không phù hợp với giấy phép được cấp thì mới được tiếp tục thi công.

Ngày 17.4 (tức 34 ngày sau), UBND H.Thạch Thất đã cấp giấy phép xây dựng số 32 cho ông C. và bà N.T.Q.H. Giấy phép do ông Nguyễn Kim Loan, Phó chủ tịch UBND H.Thạch Thất, ký thể hiện đây là công trình nhà ở riêng lẻ, tại thửa đất số 152, tờ bản đồ số 14 (thôn 1, xã Tân Xã). Thửa đất có diện tích 726,5 m2.

Công trình được cấp phép 3 tầng + tum. Trong đó, diện tích xây dựng tầng 1 là hơn 150 m2. Tổng diện tích sàn gần 492 m2. Mật độ xây dựng toàn thửa đất là 20,7%. Ngay sau đó, công trình được chủ đầu tư xây thành 9 tầng. Mật độ xây dựng trên thửa đất cũng có dấu hiệu vượt quá mật độ được cấp phép.

Một căn phòng trong chung cư mini 9 tầng do ông V.M.C làm chủ đầu tư KHẮC HIẾU

Trước những vi phạm của chủ đầu tư, ngày 14.6, UBND H.Thạch Thất đã ban hành quyết định cưỡng chế, trong đó buộc phá dỡ phần công trình vi phạm không phù hợp với giấy phép được cấp, nhưng không nêu rõ thời gian ông C. phải tự khắc phục hậu quả. Do đó, đã 4 tháng kể từ khi có quyết định cưỡng chế, tòa nhà 9 tầng này vẫn không có dấu hiệu bị phá dỡ tầng nào.

Nhiều người dân địa phương cho biết, công trình này được thi công rầm rộ từ đầu năm 2023. Đặc biệt, khi nhận thấy công trình có dấu hiệu cao bất thường, người dân xung quanh đã tập trung phản đối, đồng thời phản ánh đến cơ quan chức năng. Tuy nhiên, tòa nhà vẫn tiếp tục được hoàn thiện để cho thuê.

Một trạm biến áp được thiết kế trong sân chung cư mini NGUYỄN TRƯỜNG

Trong tòa nhà, tầng 1 được dùng để đỗ xe, soát vé bằng thẻ tự động. Tầng 2 giống siêu thị, bếp ăn và một số căn hộ. Từ tầng 3 đến tầng 8 là căn hộ cho thuê, tầng 9 là quán cà phê kèm một số căn hộ. Theo giới thiệu, tòa nhà có 9 tầng với 160 phòng, diện tích từ 25 - 55 m2 với giá thuê 2,9 - 5,5 triệu đồng/tháng. Chung cư mini này cách Trường đại học FPT và Đại học Quốc gia Hà Nội - cơ sở Hòa Lạc từ 1,5 - 2,5 km.

Sau khi UBND TP.Hà Nội có chỉ đạo kiểm tra, làm rõ vi phạm đối với công trình này, trong ngày 15.10, những người thuê phòng cuối cùng ở chung cư mini đã chuyển đi nơi khác.

Liên quan đến vụ việc trên, chiều 16.10, ông Nguyễn Mạnh Hồng, Chủ tịch UBND H.Thạch Thất, cho biết đang rà soát toàn bộ vi phạm; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư dừng mọi hoạt động ở chung cư mini này. "Huyện sẽ thực hiện đúng theo chỉ đạo của thành phố và hoàn tất mọi nội dung liên quan trong tháng 10", ông Hồng khẳng định.