Chung cư Nguyễn Huệ thay áo mới: ‘Bình thường đã đẹp, nay còn đẹp hơn’

Chung cư 42 Nguyễn Huệ ngay mặt đường phố đi bộ nổi tiếng nhất TP.HCM là điểm check-in quen thuộc, gần như ai đến TP.HCM cũng đều biết. Thiết kế tưởng chừng đơn giản từ hơn 60 năm trước nay đã trở thành một điểm đến nổi tiếng giữa lòng TP.HCM.

ẢNH: HỒ HIỀN

Vốn mang vẻ đẹp hoài cổ và nhuốm màu thời gian, công trình này nay càng thu hút ánh nhìn khi được sơn mới trong chiến dịch chỉnh trang đồng bộ trước thềm Tết Bính Ngọ 2026. Lớp áo trắng sáng không làm mất đi những đường nét kiến trúc cũ, mà trái lại còn tôn lên hình khối đặc trưng của tòa nhà, khiến diện mạo quen thuộc bỗng trở nên rạng rỡ và đầy sức sống giữa trung tâm thành phố.

Sau khi được sơn mới, chung cư 42 Nguyễn Huệ nhận về nhiều lời khen từ du khách khi diện mạo bên ngoài trở nên sáng đẹp và hiện đại hơn, hòa nhịp cùng không khí sôi động, hối hả của phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tuy nhiên, chỉ cần bước vào bên trong, cảm nhận lại hoàn toàn khác, vẫn là những lối đi cũ, kiến trúc đã nhuốm màu thời gian tạo nên một không gian trầm lắng, chậm rãi, tách biệt khỏi sự náo nhiệt bên ngoài, giống như một khoảng lặng giữa lòng thành phố.