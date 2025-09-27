Chung cư nhà ở xã hội LA Home - mảnh ghép mới của khu đô thị

Prodezi và tầm nhìn phát triển hệ sinh thái đô thị – công nghiệp tích hợp

Trong bối cảnh Long An sáp nhập vào Tây Ninh, trở thành một trong các địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI mới với hơn 1,56 tỉ USD , tổ hợp đô thị – công nghiệp sinh thái quy mô 500 ha của chủ đầu tư Prodezi được kỳ vọng trở thành tâm điểm đón sóng vốn đầu tư nhờ lợi thế liền kề TP.HCM và hệ sinh thái đồng bộ.

Khu đô thị sinh thái LA Home tọa lạc vị trí đắc địa với mặt tiền đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh và kết nối đến Võ Văn Kiệt nối dài chỉ từ 5 phút

Tổ hợp này bao gồm 100 ha dành cho phát triển khu đô thị sinh thái LA Home và 400 ha cho khu công nghiệp sinh thái Prodezi, kiến tạo không gian sống xanh và hiện đại, đồng thời hoàn thiện hạ tầng sản xuất, thương mại, logistics – thỏi nam châm chính đưa khu vực cửa ngõ phía Tây TPHCM bứt phá trong giai đoạn mới.

Trong đó, khu đô thị sinh thái LA Home là điểm nhấn nổi bật, kiến tạo không gian đáng sống với đa dạng tiện ích và mảng xanh rộng lớn. Khu đô thị sở hữu vị trí chiến lược tại cửa ngõ khu Tây TP.HCM - đại lộ Lương Hòa - Bình Chánh, liền kề KCN sinh thái Prodezi 400ha - nơi tập trung nhiều cơ hội việc làm và kinh doanh, đồng thời kết nối nhanh chóng đến trung tâm TP.HCM và các tỉnh lân cận qua cao tốc TP.HCM – Trung Lương, Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3 và đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài.

Tính đến tháng 9.2025, LA Home đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trung tâm thể dục thể thao đa năng rộng 1 hecta đã đi vào hoạt động, công tác thi công xây dựng các căn nhà đầu tiên đang được chuẩn bị triển khai.

Để hiện thực hóa tầm nhìn về một khu đô thị hiện đại, sôi động và đầy đủ tiện ích, chủ đầu tư hợp tác với các đối tác uy tín để triển khai các hạng mục như trung tâm chăm sóc sức khỏe, hệ thống trường học liên cấp, trung tâm thương mại, song song với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và bàn giao nhà cho cư dân. Đáng chú ý, chủ đầu tư phát triển thêm công trình chung cư nhà ở xã hội (NOXH) trong lòng đô thị LA Home, nhằm thu hút nguồn nhân lực đến sinh sống và làm việc tại khu đô thị LA Home và KCN Prodezi, tạo nền tảng cho sự phát triển sôi động và bền vững cho khu đô thị công nghiệp tích hợp Prodezi.

Khu công nghiệp Prodezi – thỏi nam châm hút đầu tư

Chung cư nhà ở xã hội LA Home – tổ ấm an cư lý tưởng

NOXH LA Home gồm hai khối chung cư cao 8 tầng, tổng cộng 400 căn hộ. Công trình được xây dựng trên diện tích đất 7.103 m², tổng diện tích sàn gần 29.700 m². Đây cũng là công trình NOXH đầu tiên trong năm 2025 tại Long An, dự kiến tháng 7.2026 cất nóc, hoàn thiện vào tháng 11.2026 và thời gian bàn giao nhà cho khách vào tháng 12.2026.

Dự án thừa hưởng tiện ích của toàn khu LA Home với công viên trung tâm, trung tâm thương mại, khu thể thao đa năng, trung tâm chăm sóc sức khỏe, trường học liên cấp chuẩn quốc tế, đồng thời liền kề tiện ích ngoại khu phong phú như trường học liên cấp, trung tâm hành chính xã, trung tâm y tế. Các căn hộ tại đây có kiến trúc tối ưu, hài hòa cùng thiên nhiên, không chỉ mang đến tổ ấm tiện nghi mà còn khẳng định chuẩn sống mới: hiện đại, gắn kết và bền vững cho cộng đồng cư dân trẻ.

Dự án chung cư NOXH LA Home được thi công theo các tiêu chuẩn cao về chất lượng

Vào ngày 27.9.2025 vừa qua, chủ đầu tư Prodezi Long An và đơn vị phát triển Hướng Việt Holdings ký kết hợp đồng gói thầu xây dựng và hoàn thiện với nhà thầu Viteccons - một trong những doanh nghiệp xây dựng uy tín và kinh nghiệm hàng đầu Việt Nam.

Lễ ký kết hợp đồng Gói thầu xây dựng hoàn thiện Chung cư NOXH LA Home

Sự tham gia của một tổng thầu giàu kinh nghiệm bảo đảm tiến độ và chất lượng của dự án. Chủ đầu tư cho biết dự án được thiết kế và thi công theo các tiêu chuẩn cao về chất lượng, an toàn, tiện nghi và bền vững, tối ưu hóa công năng sử dụng, cảnh quan, hệ thống tiện ích nội khu và đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Theo kế hoạch, công trình chung cư NOXH sẽ hoàn thành trong vòng 12 tháng tới để kịp bàn giao nhà cho cư dân vào cuối năm 2026, cùng thời điểm với tiến độ bàn giao nhà của phân khu LA Sol.

Mô hình chung cư NOXH nằm ngay trong lòng đô thị LA Home đáp ứng nhu cầu ở thực, hình thành cộng đồng sôi động với đầy đủ dịch vụ và tiện ích, từ đó tăng sức hút cho các loại hình khác trong khu đô thị như nhà phố, biệt thự, shophouse. Đại diện chủ đầu tư Prodezi chia sẻ: "Khi chung cư NOXH LA Home hoàn thiện và bàn giao, cư dân về sinh sống đông đủ, khu đô thị sinh thái LA Home sẽ ngày càng sầm uất, tiện ích nội khu hoàn thiện, góp phần tạo dựng diện mạo một đô thị sôi động, năng động và bền vững.".

Dự án chung cư NOXH LA Home là mảnh ghép quan trọng trong tổ hợp đô thị – công nghiệp sinh thái tích hợp Prodezi, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững cho khu đô thị, khu công nghiệp và của địa phương. Hiện thực hóa cam kết và tầm nhìn của Chủ đầu tư trong phát triển khu đô thị LA Home và KCN Prodezi trở thành "khu đô thị công nghiệp sinh thái tích hợp phát triển thịnh vượng và bền vững tại cửa ngõ khu tây TP. HCM".