Chung cư phải bố trí riêng khu đỗ xe máy điện, ô tô điện từ 15.12

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư số 31 kèm theo Sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nhà chung cư (Quy chuẩn 04:2021), bổ sung hàng loạt quy định mới liên quan đến khu vực để xe điện, sạc xe điện và đổi pin.

Từ 15.12.2026, các chung cư phải bố trí riêng khu đỗ xe và khu sạc xe điện ẢNH: T.N

Theo quy định mới, khu vực để xe điện trong nhà chung cư ưu tiên theo thứ tự: ngoài trời, trên mặt đất, tầng bán hầm, tầng hầm 1 và các tầng hầm tiếp theo. Trường hợp bố trí tại tầng bán hầm hoặc tầng hầm phải có giải pháp phù hợp để di dời hoặc cô lập phương tiện khi xảy ra sự cố cháy nổ.

Các khu vực để xe điện phải bảo đảm thuận tiện cho việc sử dụng, thoát nạn, thông gió và tiếp cận của lực lượng chữa cháy, đồng thời đáp ứng yêu cầu về khả năng chịu lực phù hợp với loại phương tiện được bố trí.

Đáng chú ý, quy chuẩn cũng yêu cầu tách riêng khu vực để xe ô tô điện với khu vực để xe máy điện, xe gắn máy điện và xe đạp điện; đồng thời khuyến khích tách biệt với khu vực để xe sử dụng nhiên liệu xăng, dầu.

Trong trường hợp không thể bố trí riêng biệt, các khu vực này phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật dành cho xe điện. Khoảng cách giữa các khu vực tối thiểu là 2 m hoặc phải được ngăn cách bằng vật liệu không cháy.

Ngoài ra, khu vực để xe điện bắt buộc phải được lắp đặt camera giám sát, hệ thống báo cháy tự động và thiết bị cảnh báo khí carbon monoxide (CO), Hydrofluoric acid (HF) đã được chứng nhận chất lượng trước khi đưa vào sử dụng.

Đồng thời, với khu vực sạc xe điện trong nhà chung cư, quy chuẩn mới đặt ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về phòng cháy, chữa cháy. Hệ thống cấp điện cho khu vực sạc xe điện phải được thiết kế tách biệt với các phụ tải khác của tòa nhà, bảo đảm đủ công suất vận hành và khả năng mở rộng trong tương lai...

Đối với khu vực đổi pin, quy chuẩn yêu cầu ưu tiên bố trí ngoài trời hoặc trên mặt đất. Nếu đặt tại tầng bán hầm hoặc tầng hầm 1 phải có giải pháp bảo đảm an toàn và cô lập tủ đổi pin khi xảy ra cháy.

Khu vực đổi pin ngoài trời phải duy trì khoảng cách tối thiểu 3 m với các khu vực tập trung đông người, đường thoát nạn và các khu vực đổi pin khác. Khu vực đổi pin phải được trang bị camera giám sát kết nối về phòng trực 24/24 giờ, phương tiện chữa cháy phù hợp và mái che bằng vật liệu không cháy nếu có lắp đặt.

Quy chuẩn cũng giới hạn dung lượng lưu trữ pin nhằm giảm nguy cơ cháy nổ. Theo đó, tổng dung lượng lưu trữ không vượt quá 100 kWh đối với mỗi khu vực đổi pin ngoài nhà chung cư hoặc tổng dung lượng phân tán trong nhà; không vượt quá 35 kWh đối với mỗi phân vùng riêng biệt trên tầng nổi và 18 kWh đối với mỗi phân vùng tại tầng bán hầm hoặc tầng hầm 1...

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15.12.2026. Đối với nhà chung cư hiện hữu, trong vòng 6 tháng kể từ khi quy định có hiệu lực, chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền phải rà soát hiện trạng khu vực để xe điện, sạc xe điện và đổi pin; trường hợp chưa đáp ứng quy chuẩn mới phải tiến hành sửa chữa, cải tạo theo quy định.