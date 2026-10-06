Chứng cứ trong phiên tòa và bản lĩnh tư duy pháp lý của luật sư

Luật sư Đỗ Văn Luận, Giám đốc Công ty Luật TNHH Lập Phương

Yếu tố quyết định trong tố tụng hình sự

Trong hoạt động bào chữa hình sự, chứng cứ là yếu tố duy nhất có thể xoay chuyển cục diện, minh định giữa có tội và vô tội. Mọi lập luận của luật sư, dù đanh thép đến đâu, cũng sẽ trở nên yếu ớt nếu thiếu đi các tài liệu, thông tin có giá trị chứng minh pháp lý.

Thực tiễn hành nghề của luật sư Đỗ Văn Luận, Giám đốc Công ty Luật TNHH Lập Phương (Đoàn Luật sư TP.HCM), người trưởng thành từ Khoa Luật hình sự, Trường đại học Luật TP.HCM, đã minh chứng rõ nét cho nguyên tắc này. Trong vụ án ông Y.V.M. tại Đắk Nông, người từng bị khởi tố và truy tố về tội "Đưa hối lộ", bước ngoặt tố tụng chỉ xuất hiện khi luật sư Luận tập trung làm rõ chuỗi chứng cứ về việc thân chủ chủ động khai báo và cung cấp tài liệu cho cơ quan điều tra. Chính việc thu thập và đánh giá chứng cứ một cách toàn diện, khách quan đã dẫn đến quyết định đình chỉ điều tra đối với ông M. vào ngày 9.5.2025 từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông.

Luật sư Đỗ Văn Luận và thân chủ

Hồ sơ vụ án khẳng định một bài học kinh nghiệm sâu sắc, sự kiên trì đi đến cùng của luật sư trong việc phát hiện và chứng minh sự thật khách quan chính là lá chắn hữu hiệu nhất bảo vệ quyền con người trước nguy cơ oan sai.

Giám định chứng cứ: Khôi phục sự thật trong tranh chấp dân sự

Nếu trong tố tụng hình sự, chứng cứ có ý nghĩa tước bỏ hoặc thiết lập trách nhiệm hình sự, thì trong tranh chấp dân sự và di sản thừa kế, chứng cứ lại là công cụ khôi phục sự thật pháp lý bị che lấp bởi các văn bản, giao dịch không hợp pháp.

Ngoài vai trò luật sư, Luật sư Đỗ Văn Luận còn tham gia các chương trình nghệ thuật với vai trò cố vấn, giám khảo

Khi bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mẹ của một cố diễn viên trong tranh chấp di sản thừa kế, luật sư Đỗ Văn Luận đã chủ động đề nghị trưng cầu giám định chữ ký của cố diễn viên trong bản di chúc (di chúc để toàn bộ tài sản cho vợ cố diễn viên). Và, kết luận giám định chữ ký trong di chúc ở vụ án này đã trở thành một nguồn chứng cứ khoa học, khách quan, là cơ sở pháp lý vững chắc để Hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên bố bản di chúc không có giá trị pháp lý và chia di sản theo pháp luật.

Bóc tách bản chất giao dịch: Chiến lược bảo vệ trong tranh chấp đất đai

Tranh chấp nhà đất tại Việt Nam ngày càng phức tạp bởi sự đan xen giữa quan hệ dân sự, kinh doanh thương mại và yếu tố hình sự. Đặc biệt, các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất có dấu hiệu "giả cách" nhằm che giấu hợp đồng vay tiền hay các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đòi hỏi luật sư phải có năng lực phân tích chứng cứ đa chiều.

Luật sư Luận góp mặt trong một dự án phim

Từ thực tiễn đó, phương pháp tiếp cận của Luật Lập Phương là tập trung vào việc chủ động rà soát và thu thập chuỗi chứng cứ vật chất lẫn hành vi, gồm: Dòng tiền và thỏa thuận thực tế: Làm rõ bản chất thực sự của dòng tiền thanh toán để bóc tách hợp đồng giả tạo. Quá trình quản lý và diễn biến dịch chuyển tài sản: Đánh giá hành vi quản lý thực tế và tính hợp pháp trong quy trình sang tên. Hành vi gian dối và mục đích chiếm đoạt: Phân tích các yếu tố cấu thành vi phạm để bảo toàn quyền lợi tối đa cho khách hàng.

Sự kết hợp giữa nền tảng tố tụng hình sự và kinh nghiệm tranh tụng dân sự giúp người luật sư không chỉ giải quyết phần ngọn của tranh chấp, mà còn hỗ trợ khách hàng phòng ngừa rủi ro, chuẩn bị phương án pháp lý bài bản ngay từ giai đoạn đầu.

Lý lẽ pháp lý và giá trị nhân văn của nghề luật

Luật sư Đỗ Văn Luận trong một phiên tòa

Trong nền tư pháp hiện đại, rất cần những người hành nghề luật biết lắng nghe và thấu hiểu chiều sâu nhân văn đằng sau mỗi hồ sơ. Bên cạnh một luật sư tranh tụng luôn chú trọng chứng cứ, luật sư Đỗ Văn Luận còn tham gia đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động giảng dạy, nghệ thuật và vai trò cố vấn, giám khảo tại các chương trình dành cho sinh viên Luật, sinh viên ngành văn hóa…

Với thông điệp "Kiên định dẫn lối, vững bước trên hành trình pháp lý", chặng đường hành nghề của luật sư Đỗ Văn Luận và Công ty Luật TNHH Lập Phương đã khẳng định một nguyên lý cốt lõi: Sự cẩn trọng trong thu thập, tính khách quan trong xác minh và bản lĩnh trong bảo vệ chứng cứ chính là con đường duy nhất dẫn đến công lý. Khi người luật sư coi chứng cứ là trung tâm của mọi chiến lược pháp lý, quyền và lợi ích hợp pháp của thân chủ mới thực sự được bảo vệ một cách bền vững và trọn vẹn nhất.