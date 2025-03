Chung dòng máu Lạc Hồng: Ni sư vì hòa bình

Những ngày cuối tháng 3, ni sư Thích Nữ Giới Tánh (Chủ tịch Hội Phật tử VN tại Hàn Quốc, Giám đốc Trung tâm văn hóa Phật giáo VN (VHPGVN) tại Hàn Quốc) bận rộn với các chuyến bay qua lại giữa 2 nước để vừa làm tốt công tác phật sự, vừa chăm lo đời sống vật chất, tinh thần các gia đình người Việt có hoàn cảnh khó khăn.

H ÓA GIẢI NHỮNG BẤT ĐỒNG

Hơn 20 năm qua, sự dấn thân của vị ni sư đã an ủi phần nào những trắc trở trong cuộc sống gia đình các cô dâu Việt. Bất kỳ quốc gia nào, cuộc sống gia đình luôn có những hoàn cảnh éo le, có lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt, vợ chồng lục đục, bất hòa. Với những cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc, việc làm quen với môi trường sống mới, những bất đồng về ngôn ngữ, văn hóa không hề dễ dàng. Thấu hiểu hoàn cảnh đó, ni sư Thích Nữ Giới Tánh tìm đến động viên, chia sẻ, an ủi để các gia đình vượt qua khó khăn, bước tiếp trong cuộc sống an lành.

Ni sư Thích Nữ Giới Tánh thăm và làm việc với Đại sứ Choi Youngsam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại VN, vào tháng 3.2024, để thúc đẩy giao lưu văn hóa, đầu tư, du lịch, thương mại ẢNH: NVCC

Ni sư Thích Nữ Giới Tánh đưa đoàn công tác thành phố Goyang, Hàn Quốc qua làm việc với H.Đông Anh, TP.Hà Nội xúc tiến du lịch, thương mại, đầu tư và ủng hộ người nghèo ẢNH: NVCC

Trong những hoàn cảnh éo le từng gặp, ni sư quan tâm nhất là một gia đình cô dâu Việt ở thủ đô Seoul, người chồng qua đời, 2 con mắc bệnh hiểm nghèo, không thể tự đi lại hay tự chủ vệ sinh, gánh nặng đè hết lên vai người vợ. Cũng có gia đình, mẹ chồng "bằng mặt không bằng lòng" với con dâu vì sợ mất con trai khi phải san sẻ tình cảm, chăm lo cho vợ con.

Có cô dâu Việt không chịu nổi cuộc sống bức bí phải bế con ra khỏi nhà. Trong lúc không nơi nương tựa, ni sư tìm gặp động viên, giữ giùm con nhỏ để người mẹ đi nói chuyện với chồng.

"Trước khi đi, ni sư dặn dò người vợ phải giữ niềm tin vào chồng mình, họ còn tìm mình là còn thương mình và còn vì con cái nữa. Nếu không sống chung được với gia đình nhà chồng thì bàn với chồng ra ở riêng, nhà nhỏ hơn cũng được", ni sư nhớ lại. Khoảng 3 tiếng sau, người vợ quay về quán ăn. Ni sư dò hỏi kết quả, người vợ chỉ mỉm cười rồi cảm ơn bởi khúc mắc gia đình đã được hóa giải.

Đối với mẹ chồng người Hàn, thi thoảng ni sư Thích Nữ Giới Tánh hẹn các bà nói chuyện, hát cho các cụ nghe, mời thưởng thức món ăn VN, chia sẻ với họ về văn hóa, con người VN để họ hiểu và đồng cảm thì sẽ thương con dâu mình hơn. Những buổi trao đổi, nói chuyện như vậy giúp các gia đình yên ấm hơn, bớt được sự căng thẳng mà phần thiệt thòi luôn là người phụ nữ. Ni sư cũng mời nhiều mẹ chồng Hàn nếu có cơ hội đi du lịch VN thì ghé chùa Phụng Ân (H.Củ Chi, TP.HCM), chùa Khê Nữ (Hà Nội), chùa Quang Minh (Đà Nẵng) để tham quan, trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa.

Với mong muốn giúp đỡ được nhiều gia đình người Việt, Hội Phật tử VN tại Hàn Quốc và Trung tâm VHPGVN không ngại đường sá xa xôi, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, trao quà cho các gia đình, thậm chí đến các tỉnh giáp biên giới Triều Tiên. Hằng năm, hội có nhiều chuyến thiện nguyện đến những vùng có đông người Việt sinh sống.

Bên cạnh đó, Hội Phật tử VN tại Hàn Quốc và Trung tâm VHPGVN cũng giúp đỡ nhiều sinh viên, người lao động đang học tập, làm việc ở Hàn Quốc gặp khó khăn trong cuộc sống.

V INH DANH NHỮNG CỐNG HIẾN THẦM LẶNG

Ở Hàn Quốc có nhiều tông phái, tổ chức Phật giáo khác nhau, nhưng điểm chung đều gắn liền với văn hóa của mỗi nước. Do đó, Hội Phật tử VN tại Hàn Quốc và Trung tâm VHPGVN gặp gỡ từng tông phái, tổ chức Phật giáo tại nước sở tại để giao lưu văn hóa, hợp tác và mời các vị đứng đầu tông phái đến dự các sự kiện của hội để hiểu hơn về Phật giáo VN. Với vai trò cầu nối, 2 đơn vị đã đưa nhiều đoàn Phật giáo Hàn Quốc sang VN dự hội thảo, giao lưu và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Ni sư Thích Nữ Giới Tánh thăm các gia đình người Việt ở Hàn Quốc ẢNH: NVCC

Bên cạnh đó, Hội Phật tử VN tại Hàn Quốc cũng phối hợp các tổ chức Phật giáo tại Hàn Quốc giảng dạy tiếng Việt, tiếng Hàn, văn hóa VN cho các phật tử người Việt và Hàn Quốc. Ngoài ra, nhiều hoạt động xã hội gắn đạo với đời được tổ chức thường xuyên như cầu an, cầu nguyện hòa bình, vu lan báo hiếu, cầu siêu các anh hùng, liệt sĩ; thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình khó khăn.

Năm 2021, trong chuyến về nước công tác và bị kẹt lại Hà Nội do dịch Covid-19, ni sư Thích Nữ Giới Tánh vận động phật tử tìm nguồn lương thực, thực phẩm, khẩu trang, vật tư y tế giúp đỡ bà con khó khăn ở các ổ dịch và vùng bị phong tỏa. Hội Phật tử VN tại Hàn Quốc cũng vận động kiều bào chung tay góp sức ủng hộ quỹ vắc xin. "Trong những lúc khó khăn mà chúng ta làm được, đấy mới thực sự là quý giá vô cùng. Có người ủng hộ một vài triệu đồng nhưng đó là tình cảm của người con xa xứ hướng về quê hương", ni sư chia sẻ.

Trong năm này, Hiệp hội Ahn Jung Geun (tên một danh tướng thời kỳ kháng Nhật của Hàn Quốc) đã trao giải Hoạt động thiện nguyện vì hòa bình thế giới cho ni sư Thích Nữ Giới Tánh. Sự kiện này được Hiệp hội Văn hóa nghệ thuật Ahn Jung Geun tổ chức hằng năm nhằm vinh danh các cá nhân tiêu biểu có đóng góp trên nhiều lĩnh vực, nhất là văn hóa, nghệ thuật và thiện nguyện. Những hoạt động của Hội Phật tử VN tại Hàn Quốc cũng được Đại sứ quán VN tại Hàn Quốc đánh giá cao vì góp phần thực hiện đường lối ngoại giao nhân dân, giao lưu văn hóa giữa 2 nước.

Trước đó 2 năm, vào tháng 7.2019, ni sư Thích Nữ Giới Tánh cũng là người VN đầu tiên nhận giải Hòa bình Phật giáo thế giới tại Hàn Quốc. Sự kiện vinh danh 124 vị giáo phẩm nước ngoài có nhiều đóng góp vào việc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy phát triển văn hóa giữa các nước, các dân tộc với Hàn Quốc nói chung và với Phật giáo Hàn Quốc nói riêng. Ni sư chia sẻ đây không chỉ là vinh dự cá nhân mà cho cả cộng đồng người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Hàn Quốc.

Đầu năm 2023, ni sư Thích Nữ Giới Tánh vinh dự nhận Huy hiệu TP.HCM với những hoạt động làm cầu nối giao lưu văn hóa giữa hai nước VN - Hàn Quốc, góp phần xây dựng thành phố giàu đẹp.

Kết nối doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào V IỆT N AM Ni sư Thích Nữ Giới Tánh chia sẻ rằng dịp 30.4 hằng năm có ý nghĩa đặc biệt với những người con xa xứ. Mỗi lần về nước, ai cũng thấy bồi hồi, xen lẫn niềm vui khi nhìn thấy quê hương mỗi ngày phát triển đi lên, đời sống người dân ấm no, hạnh phúc. Những chuyến thăm càng thôi thúc Trung tâm VHPGVN, Hội Phật tử VN tại Hàn Quốc và ni sư cố gắng hơn trong việc làm cầu nối vững chắc đưa tình hữu nghị VN - Hàn Quốc lên tầm cao mới. Các chuyến đi mang lại nhiều kết quả khi một số khu công nghiệp, trang trại được hình thành ở Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Đồng Nai, Bình Dương... Năm nay, Đại lễ Phật đản Vesak 2025 tổ chức tại Học viện Phật giáo VN TP.HCM - cơ sở Lê Minh Xuân (H.Bình Chánh) từ ngày 1 - 15.4 với thông điệp vì hòa bình và phát triển bền vững. Hướng về sự kiện này, được sự chỉ đạo của ban tổ chức, Trung tâm VHPGVN tại Hàn Quốc đưa đoàn về trình diễn, góp phần lan tỏa văn hóa Việt - Hàn.