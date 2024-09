'Chưng hửng' vì bóc hộp iPhone 16 Pro giống hệt máy cũ

Rạng sáng 27.9, nhiều hệ thống bán lẻ di động đã mở bán sớm loạt iPhone 16 tại Việt Nam, trong đó bộ iPhone 16 Pro và 16 Pro Max nhận được sự quan tâm lớn nhất. Thế hệ máy Pro năm nay có thêm màu Titan Sa mạc mới hoàn toàn so với iPhone 15 Pro series, bên cạnh 3 màu giống như cũ là Titan Đen, Titan Trắng và Titan Tự nhiên.

Ngoài vấn đề màu sắc, điểm khác biệt còn lại chỉ xuất hiện ở nút điều khiển camera nằm ở bên thân máy.

Không thể phân biệt hai chiếc điện thoại iPhone 15 Pro và iPhone 16 Pro của anh Lê Vũ khi đặt cạnh nhau nếu chỉ nhìn mặt lưng hoặc mặt trước Ảnh: Anh Quân

Sự giống nhau về thiết kế lẫn 3 lựa chọn màu sắc ở máy iPhone 16 Pro với thế hệ liền kề ra mắt năm ngoái khiến một số người mua có phần mất hứng sau khi nhận máy ở đêm mở bán. Anh Lê Vũ (Long Biên, Hà Nội) đặt chiếc iPhone 16 Pro màu Titan Đen tại một AAR đã nhận máy ngay trong đêm mở bán. Chủ nhân của thiết bị đã không giấu được cảm giác thất vọng khi đặt chiếc iPhone 15 Pro Titan Đen đang sử dụng bên cạnh model vừa bóc hộp.

"Chính tôi cũng không nhận ra đâu là máy mới, đâu máy cũ nếu không nhìn xem chiếc nào cũ hơn trong hai máy", anh tâm sự. Tuy nhiên, vì lý do công việc liên quan đến việc phải sử dụng các thiết bị mới để kiểm thử sản phẩm, anh bắt buộc phải thay máy đang dùng dù vẫn hoạt động tốt và đáp ứng được các nhu cầu cá nhân.

Cũng có mặt tại sự kiện mở bán từ sớm, anh Thanh Tâm (Thanh Trì, Hà Nội) cho biết lựa chọn nâng cấp từ iPhone 14 Pro lên iPhone 16 Pro năm nay vì pin của chiếc máy 2 năm tuổi đã không còn tốt như trước, và anh cũng muốn điện thoại có màn hình lớn hơn chút. Khách hàng này không chọn mua iPhone 15 series của năm ngoái vì thấy quá giống máy đang sử dụng, quyết định chờ sang thế hệ iPhone 16 Pro hoặc Pro Max mới nâng cấp.

Nhiều người chọn cách phân biệt thế hệ iPhone khác nhau thông qua màu sắc riêng biệt ở mỗi dòng Ảnh: Anh Quân

"Tôi chờ thêm một năm nhưng thiết bị mới vẫn...y chang máy 14 series, mà giờ nghĩ đợi thêm sang iPhone 17 series cũng không dám chắc có sự thay đổi nào khi thiết kế hiện tại giữ nguyên mấy năm nay rồi", anh Tâm nói và cho biết lý do duy nhất anh vẫn đang sử dụng iPhone là do hệ sinh thái của Apple, vốn đã quen thuộc nên ngại thay đổi các thiết bị do hãng khác sản xuất.

"iPhone không còn là biểu tượng của sự sáng tạo, đột phá mà đã trở nên đơn điệu, nhàm chán từ nhiều năm qua. Đặc điểm này thấy rõ từ khi ông Steve Jobs qua đời và Jony Ive, người đứng đầu bộ phận thiết kế rời khỏi Apple", anh Phạm Thịnh - nhà sáng lập một công ty chuyên về trình diễn thị giác có trụ sở tại TP.HCM bình luận.

Không chỉ sao chép thiết kế từ năm 2020 mang lên các thế hệ iPhone đến tận nay, sự sáng tạo trong tính năng trên smartphone của Apple cũng đang tụt lùi so với thế giới Android sôi động, nơi có hàng loạt nhà sản xuất tên tuổi đang không ngừng mang đến những đột phá để mang đến trải nghiệm hấp dẫn hơn cho người dùng.

Giới công nghệ đều nhận thấy nhiều năm gần đây, iPhone gần như không có tính năng nào mới, độc đáo hay tạo hiệu ứng tốt, mang đậm tính riêng của Apple. Thay vào đó, những gì "mới" trên iPhone chỉ là sự sao chép, chỉnh sửa lại các tính năng đã có trên Android từ 5 - 6 năm, thậm chí 8 năm trước (ví dụ Google Lens so với khả năng tra cứu thông tin công khai từ hình chụp trên iPhone 16 series).

Các thế hệ iPhone Pro Max từng ra mắt đến thời điểm hiện tại Ảnh: Chụp màn hình

Ngay cả trong cuộc đua ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổ ra toàn cầu, Apple vẫn là doanh nghiệp chậm chân nhất trong Big Tech (nhóm các công ty công nghệ lớn, có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới). Điều này kéo theo việc iPhone cũng đang tụt lùi về trang bị AI so với các đối thủ chạy hệ điều hành Android. Từ đầu năm 2024, Samsung - đối thủ lớn nhất của Apple - đã trang bị các tính năng tích hợp trí tuệ nhân tạo trên loạt Galaxy S24. Sau đó 3 tháng, một bản cập nhật phần mềm được nhà sản xuất Hàn Quốc tung ra, mang Galaxy AI đến hàng triệu thiết bị khác từ thế hệ Galaxy S23 trở đi.

Thậm chí, Apple cũng đang chậm hơn nhiều hãng điện thoại đến từ Trung Quốc. Hàng loạt smartphone tầm trung ở mức giá quanh 10 triệu đồng hoặc cao hơn, đến từ các thương hiệu như Oppo, realme, Vivo, Honor... đều đã mang AI đến cho người dùng sử dụng ngay trên thiết bị di động.

Với những người đang sở hữu iPhone 16 series, đến thời điểm này chiếc máy hàng chục triệu đồng vẫn chưa thể dùng AI mà phải chờ đến bản cập nhật iOS tiếp theo diễn ra vào tháng 10. Riêng thị trường Việt Nam, sẽ phải chờ đến một thời điểm chưa xác định trong năm 2025 để trải nghiệm tiếng Việt trên AI của Apple.