Chung kết Champions League: Cơ hội cho Man City đi vào lịch sử

Man City chỉ còn 1 trận đấu nữa để hoàn tất cú ăn 3 lịch sử - nếu họ giành được chiến thắng, đó sẽ chỉ là cú ăn 3 thứ 10 mà chúng ta từng thấy ở châu Âu. Sau khi đánh bại kình địch M.U trong trận chung kết Cúp FA Cup hồi cuối tuần trước, "The Citizens" đã có cú đúp quốc nội, và bây giờ, trước mặt họ chỉ còn Inter Milan chắn ngang đường tại Istanbul trong trận chung kết Champions League vào rạng sáng mai.

Sau khi đánh bại Real một cách thuyết phục, Man City (trái) đang trên đường hướng tới cú ăn 3 lịch sử Reuters

Dự đoán nghiêng về Man City

Tại sao mọi người lại nghiêng về cú ăn 3 cho Man City hơn là chiến thắng cho Inter? Theo siêu máy tính của Opta, xác suất cho chiến thắng của Man City trong 90 phút là 64,6%, so với chỉ 16,4% của Inter. Và nếu như trận chung kết phải cần đến hiệp phụ để phân định hơn thua thì cơ hội chiến thắng chung cuộc của "The Citizens" lại càng cao hơn, với 74,1%.

Thế nhưng, đó chỉ là một phần. Với cái cách mà đội bóng của HLV Guardiola đánh bại Bayern Munich và Real Madrid, không có gì ngạc nhiên khi họ được đánh giá cao hơn Inter. Có điều gì đó mê hoặc khi chứng kiến Man City áp đảo ngay cả những đối thủ mạnh nhất bằng sự kết hợp mạnh mẽ giữa độ chính xác từ những đường chuyền, sức ép dữ dội và tốc độ cực nhanh.

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự vẫn còn vài điểm yếu của "Nerazzurri" (chống phản công, để cho đối thủ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn…) có thể là chiếc rào cản khó phá vỡ chia cắt họ với vinh quang ở châu Âu. Ngoài ra, không ít người cho rằng HLV Inzaghi của Inter sẽ không thể sánh với người đồng nhiệm Guardiola ở bên kia chiến tuyến trong cuộc đọ sức về chiến thuật, nếu điều đó xảy ra.

Cuối cùng, việc Inter thua trận đầu tiên ở Champions League mùa này mà lại lọt vào trận chung kết bị xem là điềm gở. Bởi 3 đội từng lâm vào hoàn cảnh đó trước họ - AC Milan, Bayern và Tottenham - đều thất bại trong trận chung kết ở mùa giải đó. Thế nhưng, khi Inter không có gì để mất trước Man City, mọi chuyện có thể thay đổi nếu như "Nerazzurri" biết cách tận dụng vị thế khiêm tốn của mình để đưa "The Citizens" vào bẫy.

Cuộc đọ sức giữa 2 phong cách

Theo nhận định chung, đây là cuộc đụng độ giữa 2 phong cách khác biệt. Trong các trận đấu ở Champions League mùa này, Man City đã thu hồi bóng và bắt đầu thế trận mở ở khoảng cách trung bình 47,2 m so với khung thành của họ - cao nhất so với bất kỳ đội bóng nào khác. Ngược lại, khoảng cách đó ở Inter chỉ là 38,4 m, thấp nhất so với các đội đã vượt qua vòng bảng.

Điều đó có nghĩa là Man City nhiều khả năng sẽ thống trị quyền kiểm soát bóng trong khi Inter sẽ lùi sâu và tìm cách gây tổn thương cho đối thủ bằng các đợt phản công. Hãy nhớ, chỉ có Milan (13) là tạo ra được nhiều cú sút từ các pha phản công ở Champions League mùa này hơn Inter (12).

Man City đã đoạt cú đúp giải quốc nội AFP

Đơn giản là "Nerazzurri" sẽ phòng thủ chắc chắn như một khối và tấn công linh hoạt như một đội, di chuyển tốt với lối chơi mạnh mẽ đòi hỏi mọi cầu thủ phải ở đỉnh cao phong độ. Đội bóng của HLV Inzaghi đã cho thấy họ rất giỏi trong việc thích nghi với đối thủ, vì vậy chúng ta có thể mong đợi họ chơi phòng ngự sâu và phản công với 2 mũi nhọn Dzeko và Martinez. Nhưng liệu điều đó có đủ để giúp họ giành chiến thắng?

Man City được xem là đội bóng xuất sắc nhất hành tinh và họ đã chứng tỏ rằng về cơ bản, không đội nào có thể cạnh tranh với thứ bóng đá mà họ chơi khi họ đạt phong độ tốt. Hy vọng duy nhất cho Inter là đối thủ của họ sẽ không có được phong độ cao nhất và mắc một số sai lầm quan trọng khi bóng ở những khu vực nguy hiểm. Vây thì hãy hướng về Istanbul để xem sao!