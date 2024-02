Chung kết ILA Speak Up 2023: Những cá tính tài năng tỏa sáng

Lột xác

Từ trái qua: Ban giám khảo gồm bà Phạm Hoàng Uyên - Giám đốc khảo thí Đại học Cambridge khu vực Đông Nam Á, châu Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc của Đại học Cambridge; ông Derek Spafford - Giám đốc Phát triển Chuyên môn khu vực châu Á - Nhà xuất bản Macmillan Education; Tổ chức giáo dục ILA: ông Jonathan Bird - Giám đốc Đào tạo, ông Andrea Previtera - Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển chương trình số, bà Anastasia Romashova - Giám đốc Đào tạo Khu vực TP.HCM; Nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường

Trong vòng thi đầu tiên, 6 thí sinh ở bảng Super Juniors đã hóa thân thành thần tượng của mình như Steve Jobs, Taylor Swift… và thuyết trình những phẩm chất tốt đẹp mà họ có. Từ đó, thí sinh rút ra những điều bổ ích và phù hợp với bản thân để truyền tải đến mọi người.

Trong khi đó, 6 thí sinh bảng Smart Teens thi đấu với hình thức thuyết trình về một hình ảnh ngẫu nhiên do ban tổ chức đưa ra, liên quan đến những vấn đề nổi bật của thế giới như hòa bình, ô nhiễm môi trường… Các bạn đã tự tin thể hiện quan điểm và gửi gắm những thông điệp ý nghĩa thông qua những bức hình mà mình nhận được.

12 thí sinh đêm chung kết

Show The Real You là thông điệp của Speak Up 2023. Đây cũng là điểm khác biệt so với các cuộc thi Speak Up những năm trước. Ngoài việc thể hiện kỹ năng Anh ngữ nổi trội, các thí sinh còn thuyết phục ban giám khảo bằng tài năng và đam mê của mình.

Trong vòng 2, các thí sinh đã thể hiện rất tốt điều này, đưa khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Piano, violin, guitar, hát, nhảy, hài độc thoại, coding, dẫn chương trình, thuyết trình là những gì 12 thí sinh đã mang đến sân khấu đêm chung kết.

Việt Anh (8 tuổi) đàn guitar và hát bài Lemon tree và Stand by me

Thí sinh Lê Hoàng Nguyên Khánh (12 tuổi) mang đến tiết mục hài độc thoại tiếng Anh về chủ đề Tết Việt. Câu chuyện mua bánh tét vui nhộn đã cho khán giả những tiếng cười thích thú và ấn tượng về sự duyên dáng của "danh hài" nhí.

Trong khi đó, cô bé Huỳnh Hoàng Oanh (10 tuổi) chinh phục khán giả bằng phần trình diễn ca khúc You Belong With Me của ca sĩ Taylor Swift. Hoàng Oanh đã thể hiện sự tự tin, dạn dĩ và kỹ năng làm chủ sân khấu mà ngay cả ba mẹ em đều bất ngờ.

Hoàng Oanh biểu diễn ca khúc You Belong With Me

Nhìn lại những gương mặt ấy ở vòng đầu tiên và tại đêm chung kết, các bạn đã thật sự lột xác, trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Sự tự tin với cá tính, suy nghĩ và cái tôi độc đáo đã giúp các bạn tỏa sáng.

"Cuộc thi năm nay rất hoành tráng, đầu tư bài bản và công phu. Chất lượng thí sinh cũng tốt hơn những năm trước. Các đề tài trong từng vòng thi đều rất hay và ý nghĩa", chị Bùi Thúy Vi chia sẻ.

Đấu trường toàn năng

Các thí sinh thi kiến thức

Sau 2 vòng, ban tổ chức đã chọn ra 3 bạn cao điểm nhất ở mỗi bảng bước tiếp vào vòng cuối cùng. Đây là vòng thi kiến thức chung, đo lường mức độ hiểu biết của các thí sinh về các chủ đề: văn hóa châu Âu, ẩm thực thế giới, các công trình nổi tiếng, công nghệ thế kỷ 21...

Thí sinh Đặng Quang Huy (bảng Smart Teens) và Lê Phương Bảo Anh (bảng Super Juniors) đã xuất sắc chinh phục danh hiệu quán quân chung cuộc sau.

Hai quán quân ở 2 bảng

"Em rất vui khi giành chiến thắng vì em đã nỗ lực hết sức mình. Ở cuộc thi năm ngoái, em đã dừng chân ở top 18 nhưng năm nay em trở lại với quyết tâm chiến thắng. Và em đã làm được điều đó", Quang Huy chia sẻ.

Speak Up 2023 là đấu trường Anh ngữ toàn năng do Tổ chức giáo dục ILA tổ chức. Năm nay, cuộc thi đã thu hút hơn 3.000 thí sinh toàn quốc tham dự. Ở sân chơi này, người chiến thắng không chỉ tìm thấy và hết mình với đam mê, mà còn truyền cảm hứng đến đông đảo mọi người.

Bà Phạm Hoàng Uyên chia sẻ: "Đã làm giám khảo 2 năm vừa rồi nên tôi rất ấn tượng về trình độ tiếng Anh và khả năng thuyết trình của các em. Năm nay, tôi càng ngạc nhiên vì ngoài khả năng tiếng Anh, kỹ năng thuyết trình, các em còn như những nghệ sĩ thực thụ. Việc ILA tổ chức sân chơi như thế này trong mỗi năm rất là tuyệt vời. Cuộc thi không chỉ giúp các em phát triển kỹ năng tiếng Anh mà cả kỹ năng mềm như thuyết trình, nói chuyện trước đám đông và tự tin trên sân khấu… vô cùng cần thiết trong thế kỷ 21".

Hai thí sinh xuất sắc nhất sẽ cùng ILA Du học cất cánh đến Mỹ và Singapore - Malaysia trong mùa hè 2024. Đây là cơ hội để các bạn mở rộng tầm nhìn, gia tăng trải nghiệm và phát triển hơn nữa kỹ năng của bản thân.