Chung kết LCK Cup 2026 giảm lượng người xem vì T1

Chung kết LCK Cup 2026 đã khép lại với chức vô địch thuyết phục dành cho Gen.G sau chiến thắng 3-0 trước BNK FearX. Trên khía cạnh chuyên môn, đây là loạt BO5 một chiều, nơi Gen.G thể hiện đẳng cấp vượt trội về kiểm soát bản đồ, vận hành chiến thuật lẫn khả năng kết thúc ván đấu khi không cho đối thủ một cơ hội lật kèo nào.

Tuy nhiên, điều khiến cộng đồng quan tâm nhiều hơn sau khi chiếc cúp được nâng cao lại không nằm ở tỷ số, mà ở bức tranh tổng thể về lượng người xem, vốn giảm mạnh so với kỳ vọng.

Lượt xem của trận chung kết LCK Cup 2026 giảm nhiều so với những trận đấu có T1 trước đó ẢNH: EScharts

Theo số liệu thống kê từ các nền tảng phát sóng chính thức, trận chung kết chỉ có lượng người xem cùng lúc khoảng dưới 700.000. Con số này thấp hơn nhiều so với các trận đấu có sự góp mặt của T1 ở những vòng trước, như trận đấu giữa T1 với DK có lượng view chạm mốc 1,5 triệu. Việc giảm tới hơn một nửa, thậm chí gần 2/3, cho thấy sức hút của trận chung kết năm nay không tương xứng với vị thế vốn có của một sự kiện đỉnh cao.

Nguyên nhân dễ thấy nhất chính là sự vắng mặt của T1, đội tuyển sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo bậc nhất thế giới. Trong kỷ nguyên esports hiện đại, yếu tố thương hiệu và cá nhân ngôi sao đóng vai trò then chốt. Sự hiện diện của Faker không chỉ kéo theo fan Hàn Quốc mà còn cả cộng đồng fan quốc tế. Khi đội tuyển này bị loại trước trận chung kết, một lượng lớn khán giả cũng ngừng theo dõi giải đấu.

Tuy nhiên, sẽ là thiếu công bằng nếu quy toàn bộ nguyên nhân cho việc thiếu T1. Bản thân cục diện trận chung kết cũng ảnh hưởng không nhỏ đến sức hút. Một loạt BO5 kết thúc với tỷ số 3-0 thường khó tạo ra cao trào kịch tính. Gen.G kiểm soát thế trận gần như tuyệt đối, khiến BNK FearX không có nhiều cơ hội tạo bất ngờ. Khi tính cạnh tranh giảm, khả năng giữ chân khán giả cũng suy giảm theo.

Ngoài ra, cấu trúc khán giả của LCK trong những năm gần đây cho thấy xu hướng “fan đội tuyển” chiếm tỷ trọng lớn hơn “fan giải đấu”. Điều này khác với một số khu vực khác, nơi người xem theo dõi cả hệ sinh thái bất kể đội nào góp mặt. Với LCK, đặc biệt là ở thị trường quốc tế, nhiều người xem đơn thuần là fan T1. Khi đội họ yêu thích không thi đấu, động lực theo dõi chung kết giảm rõ rệt.

Về mặt chiến lược, đây có thể xem là tín hiệu cảnh báo cho ban tổ chức LCK. Một giải đấu bền vững cần xây dựng được nhiều biểu tượng thay vì phụ thuộc vào “đầu kéo” duy nhất. Gen.G đã vô địch và thể hiện phong độ ổn định trong nhiều mùa giải, nhưng sức hút truyền thông của họ vẫn chưa đạt đến tầm toàn cầu như T1.

Gen.G lên ngôi vô địch LCK Cup 2026 ẢNH: Fanpage LCK

Dù vậy, không thể phủ nhận rằng Gen.G hoàn toàn xứng đáng với chức vô địch. Họ đã thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phong độ ổn định và bản lĩnh trong những thời điểm then chốt. Nhưng trong thế giới esports, nơi yếu tố giải trí và cảm xúc song hành cùng chuyên môn, chiếc cúp đôi khi chưa đủ để bảo đảm sức nóng truyền thông.

Chung kết LCK Cup 2026 vì thế để lại hai gam màu đối lập. Một bên là chiến thắng hoàn hảo của nhà vô địch, bên kia là bài toán về sức hút khán giả. Và có lẽ, thách thức lớn nhất của LCK trong giai đoạn tiếp theo không nằm ở trình độ thi đấu, mà ở cách họ duy trì sự hấp dẫn ngay cả khi những cái tên mang tính biểu tượng không xuất hiện ở sân khấu cuối cùng.