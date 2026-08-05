Chung kết Lexus Cup 2026 - Trải nghiệm phong cách sống sang trọng

Vòng chung kết Lexus Cup 2026 được tổ chức tại sân golf Laguna Lăng Cô, Thừa Thiên Huế vào ngày 31.7 và 2.8, với các golfer tranh tài ở 3 bảng đấu theo handicap, thi đấu theo thể thức đấu gậy 18 hố. Giải đấu trao các hạng mục Nhất, Nhì, Ba cho từng bảng, 1 giải vô địch Best Gross, 1 giải Đồng Đội cùng 3 giải kỹ thuật và 2 giải phụ.

Nổi bật tại mùa giải năm nay là giải Hole-In-One (HIO) với phần thưởng Lexus NX 350 F Sport - mẫu xe sở hữu thiết kế mạnh mẽ, khả năng vận hành ấn tượng và trải nghiệm lái giàu cảm xúc. Tuy nhiên, phần thưởng đặc biệt này vẫn đang chờ đợi chủ nhân may mắn ở mùa giải tiếp theo.

Thời tiết thuận lợi tại miền Trung góp phần tạo nên những màn tranh tài hấp dẫn, nơi các golfer thể hiện kỹ thuật và tinh thần vượt giới hạn. Đồng hành cùng giải đấu là anh Nguyễn Thái Dương - HLV trưởng Đội tuyển Golf quốc gia Việt Nam, chia sẻ những kinh nghiệm chuyên môn hữu ích cho người chơi.

Không chỉ là giải đấu thể thao, Lexus Cup 2026 còn ghi dấu ấn với khách hàng qua tinh thần Omotenashi qua các hoạt động tinh tế như tiệc chào mừng, đêm trao giải và bữa tối thư thái trên nền nhạc kết hợp với thực đơn được thiết kế riêng cho Lexus.

Giải đấu tiếp tục là điểm nhấn trong hành trình kết nối cảm xúc, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ cùng thương hiệu Lexus.