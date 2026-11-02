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    Chung kết Sinh viên thông thái 2026: Lan tỏa kiến thức pháp luật kinh doanh đa cấp

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    Hơn 22.000 sinh viên thuộc 30 trường đại học, cao đẳng tham gia vòng sơ khảo trực tuyến cuộc thi 'Sinh viên thông thái 2026', trước khi 5 đội tuyển góp mặt tại đêm chung kết được tổ chức ở Đại học Duy Tân, TP.Đà Nẵng.

    Cuộc thi do Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công thương) chủ trì tổ chức, phổ biến pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Trọng tâm của chương trình là giúp sinh viên hiểu bản chất mô hình kinh doanh này, nhận diện dấu hiệu vi phạm và thận trọng trước lời mời hợp tác thiếu minh bạch.

    Đêm chung kết gồm ba phần thi: Giới thiệu, Tiểu phẩm pháp luật và Hùng biện. Các đội sân khấu hóa những tình huống về tuyển dụng, kinh doanh, đồng thời tranh luận về trách nhiệm quản lý và giải pháp bảo vệ người trẻ trước đa cấp bất chính.

    Chung kết Sinh viên thông thái 2026: Lan tỏa kiến thức pháp luật kinh doanh đa cấp - Ảnh 1.

    Các đội thi sân khấu hóa những tình huống liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp, giúp truyền tải kiến thức pháp luật bằng hình thức sinh động, gần gũi

    ẢNH: VCC

    Sau cuộc thi, Trường đại học Quy Nhơn giành giải nhất, trị giá 65 triệu đồng. Giải nhì 40,5 triệu đồng thuộc về Trường đại học Luật - Đại học Huế; giải ba 27,5 triệu đồng được trao cho Đại học Duy Tân. Trường đại học Vinh và Trường đại học Phạm Văn Đồng nhận hai giải khuyến khích, mỗi giải 19,5 triệu đồng.

    Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi góp phần hình thành thói quen tìm hiểu pháp luật, giúp sinh viên đánh giá các cơ hội việc làm và kinh doanh.

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