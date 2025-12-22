Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Chung kết thi tìm hiểu pháp luật chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT

Hoàng Phan
Hoàng Phan
22/12/2025 17:39 GMT+7

Đội Trường đại học Kinh tế quốc dân xuất sắc vượt qua đội Công ty Honda Việt Nam và đội Liên cơ quan báo chí truyền thông để giành giải nhất Cuộc thi tìm hiểu pháp luật chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trong thương mại điện tử.

Chung kết thi tìm hiểu pháp luật chống hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng trong TMĐT - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Cục phó Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước trao giải nhất cho đội Trường đại học Kinh tế quốc dân

Vòng chung kết diễn ra ngày 21.12, tại Trường đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội). Cuộc thi do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) chủ trì tổ chức với mục tiêu đưa các quy định pháp luật về phòng, chống hàng giả, gian lận thương mại và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đi vào đời sống.

Các đội thi so tài qua với phần thi kiến thức, xử lý tình huống thực tiễn, phân tích, làm rõ nhiều vấn đề pháp lý nổi bật trong hoạt động mua bán trực tuyến, như nhận diện và phòng, chống hàng giả trên sàn thương mại điện tử; trách nhiệm của người bán, nền tảng trung gian và doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ của người tiêu dùng trong môi trường số...

Đại học Kinh tế quốc dân giành giải nhất với 76.5 điểm; đội thi Công ty Honda Việt Nam giành giải nhì với 69.5 điểm; đội Liên cơ quan báo chí và truyền thông giành giải ba với 68 điểm.

Bên cạnh đó, ban tổ chức trao các giải thưởng phụ nhằm tôn vinh các đội thi có phần thể hiện xuất sắc, thể hiện sự am hiểu pháp luật, khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn và tinh thần phối hợp hiệu quả giữa các thành viên.

Xem thêm bình luận