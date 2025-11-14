Chung kết Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2025 diễn ra tại Phan Thiết

Trải qua các vòng sơ khảo và bán kết toàn quốc, top 30 thí sinh xuất sắc nhất gồm 15 người mẫu nữ và 15 người mẫu nam chính thức bước vào vòng chung kết.

Hoa hậu Phan Thị Mơ (phải) và đương kim Siêu mẫu Thể hình VN Phi Khanh (trái) trong buổi công bố top 30 thí sinh Ảnh: BTC

Tại buổi công bố top 30, ông Duy Quách, Chủ tịch cuộc thi, Trưởng BTC, cho biết vòng chung kết có nhiều hoạt động sôi nổi gồm thi hình thể với đồ tắm tại suối thác Vườn Địa Đàng, trình diễn 4 bộ sưu tập mới tại Đồi hoa Chuyện Của Nắng cùng các hoạt động bên lề. "Để có được hành trình này, BTC phải chuẩn bị suốt hơn 3 tháng qua với mong muốn mang đến sân chơi chuyên nghiệp, bùng nổ và đáng nhớ nhất cho các ứng viên", ông Duy Quách nhấn mạnh.

Ban giám khảo đêm chung kết có Hoa hậu Đại sứ Du lịch thế giới 2018 Phan Thị Mơ, Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 Bùi Xuân Đạt, Á vương cuộc thi Nam vương Thế giới 2022 Nguyễn Hữu Anh; Á hậu Siêu mẫu thể hình thế giới 2023 Hà My, Á hậu Siêu mẫu thể hình thế giới 2024 Tuyết Mai, Hoa hậu Siêu mẫu thể hình thế giới 2025 Mildred Esmith Rincon, Nam vương Siêu mẫu thể hình thế giới 2025 Vishmitha Divyanja...

Cặp đôi giành chiến thắng Siêu mẫu Thể hình VN 2025 sẽ đại diện VN tranh tài tại Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình thế giới 2026, Nam vương Siêu mẫu Thể hình thế giới 2026.