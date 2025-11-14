Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải trí

Chung kết Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2025 diễn ra tại Phan Thiết

Hải Đức
Hải Đức
14/11/2025 05:43 GMT+7

Cuộc thi Fitness Supermodel Vietnam 2025 - Siêu mẫu Thể hình VN 2025 diễn ra từ ngày 11 - 16.11, với đêm chung kết vào tối 15.11 tại Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng (P.Phan Thiết).

Trải qua các vòng sơ khảo và bán kết toàn quốc, top 30 thí sinh xuất sắc nhất gồm 15 người mẫu nữ và 15 người mẫu nam chính thức bước vào vòng chung kết.

Chung kết Siêu mẫu Thể hình Việt Nam 2025 diễn ra tại Phan Thiết - Ảnh 1.

Hoa hậu Phan Thị Mơ (phải) và đương kim Siêu mẫu Thể hình VN Phi Khanh (trái) trong buổi công bố top 30 thí sinh

Ảnh: BTC

Tại buổi công bố top 30, ông Duy Quách, Chủ tịch cuộc thi, Trưởng BTC, cho biết vòng chung kết có nhiều hoạt động sôi nổi gồm thi hình thể với đồ tắm tại suối thác Vườn Địa Đàng, trình diễn 4 bộ sưu tập mới tại Đồi hoa Chuyện Của Nắng cùng các hoạt động bên lề. "Để có được hành trình này, BTC phải chuẩn bị suốt hơn 3 tháng qua với mong muốn mang đến sân chơi chuyên nghiệp, bùng nổ và đáng nhớ nhất cho các ứng viên", ông Duy Quách nhấn mạnh.

Ban giám khảo đêm chung kết có Hoa hậu Đại sứ Du lịch thế giới 2018 Phan Thị Mơ, Nam vương Siêu quốc gia châu Á 2022 Bùi Xuân Đạt, Á vương cuộc thi Nam vương Thế giới 2022 Nguyễn Hữu Anh; Á hậu Siêu mẫu thể hình thế giới 2023 Hà My, Á hậu Siêu mẫu thể hình thế giới 2024 Tuyết Mai, Hoa hậu Siêu mẫu thể hình thế giới 2025 Mildred Esmith Rincon, Nam vương Siêu mẫu thể hình thế giới 2025 Vishmitha Divyanja...

Cặp đôi giành chiến thắng Siêu mẫu Thể hình VN 2025 sẽ đại diện VN tranh tài tại Hoa hậu Siêu mẫu Thể hình thế giới 2026, Nam vương Siêu mẫu Thể hình thế giới 2026.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
