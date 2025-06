Chứng khoán Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu vượt ngàn tỉ đồng

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 24.6. Năm 2024, công ty ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kế hoạch với doanh thu thực hiện đạt 949 tỉ đồng, hoàn thành 114,6% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 206 tỉ đồng, tương ứng 125,1% kế hoạch. Chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn (ROE) 8,61%, tăng đáng kể so với mức 7,10% của năm 2023. So với ROE bình quân toàn ngành trong năm 2024 (được tính toán dựa trên số liệu các công ty chứng khoán công bố) đạt 4,39% cho thấy tính hiệu quả sử dụng vốn của BVSC.

Công ty chứng khoán Bảo Việt đặt mục tiêu đạt doanh thu trên ngàn tỉ đồng ẢNH: CTV

Ông Nhữ Đình Hòa - Tổng giám đốc công ty cho biết, bước sang năm 2025, thị trường tài chính có thể đối mặt với một số thách thức, trong đó bao gồm khả năng Mỹ áp thuế lên hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam dẫn đến các kênh đầu tư truyền thống như bất động sản, vàng và ngoại tệ ghi nhận mức sinh lời hấp dẫn, an toàn, tạo ra sự cạnh tranh rõ rệt đối với kênh đầu tư cổ phiếu. Tuy nhiên, xét trên bình diện vĩ mô, nhiều yếu tố tích cực tiếp tục hỗ trợ thị trường chứng khoán, đặc biệt là việc đẩy mạnh kế hoạch đầu tư công, chính sách tiền tệ duy trì trạng thái nới lỏng và mặt bằng lãi suất vẫn ở mức thấp. Đồng thời thị trường chứng khoán Việt Nam có cơ hội nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2 của FTSE... Đây sẽ là những lực đẩy quan trọng thúc đẩy thanh khoản và tâm lý nhà đầu tư.

Về kế hoạch doanh thu năm 2025, Công ty chứng khoán Bảo Việt đặt mục tiêu doanh thu 1.025 tỉ đồng, tăng trưởng 8% so với kết quả thực hiện năm 2024. Trong đó công ty tập trung vào các mảng hoạt động cốt lõi, bao gồm: hoạt động môi giới, cho vay margin và hoạt động tự doanh. Công ty đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 180 tỉ đồng, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 dự kiến tương tự như năm 2024 với mức 8% bằng tiền trên mệnh giá cổ phần.