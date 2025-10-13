Chứng khoán Mirae Asset sẽ là cầu nối dòng vốn toàn cầu với Việt Nam

Dịp này, bà Nguyễn Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam, đã có những chia sẻ xoay quanh chiến lược của công ty trong bối cảnh mới này.

Bà Nguyễn Hoàng Yến, Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam

Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 trên 8% và tăng trưởng 2 chữ số trong những năm tiếp theo. Vậy theo bà, trong bối cảnh này thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ có tác động như thế nào?

Bà Nguyễn Hoàng Yến: Mục tiêu tăng trưởng GDP trên 8% trong năm 2025 và hướng tới hai con số trong các năm tiếp theo phản ánh quyết tâm rất lớn của Chính phủ trong việc tạo động lực mới cho nền kinh tế. Khi kinh tế tăng trưởng nhanh, nhu cầu vốn cho đầu tư hạ tầng, đổi mới công nghệ và mở rộng sản xuất sẽ gia tăng mạnh mẽ. Với vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn, thị trường chứng khoán chắc chắn sẽ là một trong những "cầu nối" quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.

Song song, chính sách vĩ mô ổn định, lãi suất toàn cầu trong xu hướng giảm, cùng kỳ vọng lợi nhuận doanh nghiệp duy trì mức tăng hai chữ số, sẽ khiến định giá thị trường Việt Nam trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư nước ngoài.

Khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thì theo bà thị trường sẽ thu hút được dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước như thế nào?

Mirae Asset cho rằng quy mô vốn hóa của VN-Index đạt hơn 250 tỉ USD (số liệu tháng 8.2025) là khá tương đồng vài quốc gia được phân bổ tỷ trọng thấp trong danh mục FTSE. Việt Nam có thể thu hút khoảng 600 triệu USD từ các quỹ chỉ số, và còn lớn hơn nhiều từ các quỹ chủ động nhờ sức hút vĩ mô và câu chuyện tăng trưởng dài hạn.

Kinh nghiệm từ các thị trường quốc tế như Qatar, Kuwait, Ả Rập Saudi, Trung Quốc hay Romania cho thấy chỉ số thường tăng mạnh trước và quanh thời điểm thị trường chứng khoán được công bố nâng hạng, sau đó bước vào giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật và từ đó trở đi câu chuyện cơ bản của nền kinh tế mới là yếu tố quyết định khả năng bứt phá tiếp theo. Điểm chung của những thị trường này là thanh khoản cải thiện rõ rệt, nhiều trường hợp tăng từ vài chục phần trăm đến hơn 100%.

Chứng khoán Mirae Asset sẽ là cầu nối dòng vốn toàn cầu với Việt Nam

Chính phủ đã có nhiều chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, chuyển đổi số, rút ngắn các thủ tục và thời gian IPO… Như vậy theo bà, những chính sách mới này sẽ tác động đến kinh tế nói chung và thị trường chứng khoán như thế nào?

Tôi cho rằng đây chính là những động lực cốt lõi cho giai đoạn tăng trưởng mới. Kinh tế tư nhân đang đóng góp hơn 40% GDP, khi được khuyến khích và tạo điều kiện sẽ hình thành nhiều doanh nghiệp đầu ngành mới lên sàn. Khi thị trường được nâng hạng, ngoài dòng vốn ETF và quỹ chủ động, một động lực quan trọng khác là làn sóng IPO. Các thay đổi gần đây như Nghị định 245/2025 của Chính phủ đã giúp rút ngắn thời gian từ chấp thuận niêm yết đến giao dịch chính thức xuống còn 30 ngày hay cho phép thực hiện song song thủ tục IPO và đăng ký niêm yết. Điều đó giúp quy trình trở nên liền mạch, hạn chế rủi ro và giữ nhịp "sức nóng" với nhà đầu tư. Điều đó không chỉ giảm chi phí vốn cơ hội cho doanh nghiệp mà còn tạo thanh khoản minh bạch ngay sau khi IPO, thay vì phát sinh giao dịch ngoài luồng. Bên cạnh đó, thị trường cũng cần gia tăng nhiều hàng hóa mới chất lượng để tạo sức hút với nhà đầu tư toàn cầu. Các vướng mắc pháp lý liên quan đến việc niêm yết của doanh nghiệp nước ngoài (FDI) cần được tháo gỡ và triển khai sớm. Việc thúc đẩy niêm yết thêm nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, đặc biệt là khối FDI sẽ giúp mở rộng quy mô và nâng cao tính hấp dẫn của thị trường.

Đây là những yếu tố then chốt để thu hút dòng vốn quốc tế trong giai đoạn Việt Nam vừa được FTSE nâng hạng và hướng tới MSCI Emerging.

Trong bối cảnh VN chuẩn bị bước vào kỷ nguyên mới, chiến lược của Mirae Asset Việt Nam sẽ như thế nào trong thời gian tới? Chiến lược này có gì thay đổi so với trước đây hay không?

Chiến lược của chúng tôi luôn nhất quán là "Client First". Trong 5 năm tới, trọng tâm của Chứng khoán Mirae Asset là quản lý tài sản toàn diện, bao gồm cả tài sản số và đồng hành dài hạn cùng nhà đầu tư. Chúng tôi đầu tư mạnh vào hạ tầng công nghệ để sẵn sàng cho các sản phẩm giao dịch mới; phát triển hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ ETF, chứng quyền, trái phiếu đến dịch vụ tư vấn doanh nghiệp theo đúng chuẩn quốc tế. Chúng tôi đặt mục tiêu mạnh mẽ: Chứng khoán Mirae Asset sẽ là cầu nối dòng vốn toàn cầu với Việt Nam, nơi nhà đầu tư nước ngoài tìm thấy cơ hội, doanh nghiệp Việt tìm thấy nguồn lực, và khách hàng trong nước tìm thấy sự an tâm khi đầu tư cùng chúng tôi.

Cảm ơn bà!

Xem khách hàng là trọng tâm Có mặt tại Việt Nam từ năm 2007, Công ty chứng khoán Mirae Asset Việt Nam liên tục có những bước phát triển và trở thành cái tên nổi bật trên thị trường chứng khoán. Đây là công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài tại VN. Với vốn điều lệ lên đến hơn 6.590,5 tỉ đồng, 11 chi nhánh và hơn 500 nhân viên, Mirae Asset Việt Nam nằm trong top 10 công ty chứng khoán có vốn lớn nhất Việt Nam. Là thành viên của Tập đoàn tài chính Mirae Asset toàn cầu và đang có mặt ở 19 quốc gia, công ty có tầm nhìn trở thành nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán toàn diện hàng đầu tại Việt Nam. Công ty đã và đang mang đến những nguồn lực và kinh nghiệm toàn cầu để không chỉ phục vụ khách hàng Việt Nam mà còn đóng góp vào sự phát triển của thị trường.



