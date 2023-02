Chứng khoán Shinhan Việt Nam: Dẫn đường cho nhà đầu tư giữa thị trường biến động

Các kênh đầu tư tài chính bất hợp pháp khiến niềm tin lung lay

Tại Việt Nam, năm 2006 có thể xem là năm bùng nổ của thị trường chứng khoán. Từ đó đến nay, số lượng nhà đầu tư ngày càng tăng, tính riêng năm 2022, dù được xem là một năm nhiều biến động nhưng thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận có đến nửa triệu tài khoản mới được mở.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều kênh đầu tư bất hợp pháp xuất hiện, tiềm ẩn không ít rủi ro. Các kênh này chủ yếu tung ra sản phẩm thổi phồng lợi nhuận, đánh vào những nhóm nhà đầu tư mới có tiền nhàn rỗi, giữ tâm lý muốn sinh lời nhanh, dễ dàng và chưa trang bị đủ kiến thức, phương pháp đầu tư bài bản.

Chấp nhận "đổ tiền" vào các kênh này, nhà đầu tư đối diện nguy cơ chịu nhiều rủi ro mất tiền, tài sản, ảnh hưởng nặng nề đến tài chính cá nhân và gia đình. Khi tranh chấp xảy ra, những người trót mất tiền khi tham gia sàn giao dịch bất hợp pháp cũng khó được giải quyết vì không có cơ sở pháp lý ngay từ đầu. Chính từ đó, không quá khó hiểu vì sao những cá nhân có dự định tìm đến chứng khoán cũng dần hoài nghi hơn, chưa mạnh dạn đưa quyết định. Trong khi thực tế, chứng khoán đang được xếp vào những kênh đầu tư tài chính then chốt, bên cạnh các kênh truyền thống khác như vàng, USD, bất động sản…

Chứng khoán Shinhan giải bài toán "niềm tin" bằng cách nào?

Trước "bài toán" nan giải làm sao củng cố niềm tin, giúp các nhà đầu tư mới không bỏ lỡ cơ hội tự do tài chính, Chứng khoán Shinhan Việt Nam (SSV) đang thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, chứng minh đây chính là "người đồng hành" tin cậy, gia tăng niềm tin với các nhà đầu tư mới, nhất là nhà đầu tư trẻ.

Thành lập vào năm 2016, SSV luôn nhận được đánh giá cao từ khách hàng và đối tác tại Việt Nam lẫn thị trường quốc tế. Tại thị trường Việt Nam, SSV đã có hơn 50.000 tài khoản mở mới chỉ trong năm 2022 vừa qua, tỷ lệ giao dịch cũng tăng lên rất nhiều so với các năm trước. Năm 2022, doanh thu hoạt động của SSV đạt 317,07 tỉ đồng, tăng 95,7% so với năm trước. Trong đó, riêng doanh thu nghiệp vụ môi giới tăng 166% so với năm trước, ở mức 181,19 tỉ đồng. Lợi nhuận sau thuế của SSV cũng đạt 80,47 tỉ đồng, tăng 80,77% so với năm trước.

Các nhà đầu tư vững tin vào tính chuyên nghiệp, kinh nghiệm cũng như tính hợp pháp của các sản phẩm từ SSV

Không chỉ gây dựng niềm tin cho nhà đầu tư mới với lịch sử hoạt động dày dặn kinh nghiệm, SSV còn mang đến nhiều sản phẩm, dịch vụ vượt trội, hệ thống giao dịch trên nền tảng công nghệ hiện đại. Nhà đầu tư của SSV hoàn toàn an tâm khi sử dụng hệ thống giao dịch chứng khoán thế hệ mới. Hệ thống giao dịch này được triển khai trên nhiều nền tảng như phiên bản điện thoại mobile app (MTS), trình duyệt web trading (WTS) và máy tính home trading (HTS) với nhiều tính năng mới nổi bật, vượt trội, mang đến cho khách hàng trải nghiệm tích cực, an toàn, bảo mật, tốc độ cao.

SSV gia tăng sức hút lớn bởi mức phí giao dịch thấp, lãi suất ký quỹ cạnh tranh và được bảo chứng khả năng phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng dài lâu bởi nguồn vốn dồi dào lên đến 2.000 tỉ đồng và đội ngũ nhân viên tận tâm, chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm trong ngành chứng khoán.

Cùng với các dịch vụ đa dạng nhiều lợi ích, SSV còn mang đến những chính sách ưu đãi hấp dẫn để các nhà đầu tư mới tiếp cận thị trường chứng khoán. Nổi bật là chương trình SSV T5 "Ưu đãi vốn vay, 5 ngày miễn lãi" với hạn mức vay lên tới 4 tỉ đồng cùng nhiều dịch vụ và sản phẩm mới sẽ được SSV triển khai trong năm 2023 để hỗ trợ tối đa cho nhà đầu tư.

Chứng khoán Shinhan Việt Nam mở thêm chi nhánh mới tại Hà Nội vào tháng 7.2022 nhằm đảm bảo mang đến những dịch vụ, hỗ trợ nhanh chóng nhất cho các nhà đầu tư ở khu vực phía Bắc

SSV cũng không ngừng cải tiến và cung cấp những giải pháp công nghệ tốt bậc nhất, bảo mật cao với mong muốn mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Theo đó, để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng ngay từ việc đăng ký tài khoản đến giao dịch đầu tư, ngay đầu năm 2023, SSV đã hợp tác cùng FPT để triển khai dịch hợp đồng điện tử (eContract) tích hợp vào quy trình định danh điện tử (eKYC) giảm thủ tục đăng ký hồ sơ cho khách hàng và hoàn tất mọi giao dịch mở tài khoản 100% online. Việc ứng dụng Hợp đồng điện tử đảm bảo an toàn, bảo mật và tiết kiệm thời gian cho khách hàng.

Có thể nói, SSV luôn duy trì mục tiêu đồng hành và phát triển cùng khách hàng. Dựa trên sự đầu tư và bề dày kinh nghiệm khi hoạt động tại Hàn Quốc và các thị trường quốc tế cùng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, SSV tự tin sẽ là đối tác đồng hành tin cậy, giúp khách hàng tạo lập danh mục đầu tư và hỗ trợ đầu tư hiệu quả hơn.

Để tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng xem tại đây: http://bit.ly/3IbucVl