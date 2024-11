Chứng khoán tăng, vàng giảm sau bầu cử tổng thống Mỹ

Chứng khoán "xanh mướt", vàng lao dốc

Thị trường chứng khoán (TTCK) VN khép lại phiên giao dịch hôm qua trong sắc xanh. Chỉ số VN-Index tăng 15,52 điểm, tương đương tăng 1,25%, lên 1.261,28 điểm; HNX-Index tăng 2,91 điểm (1,29%) lên 227,76 điểm và UPCoM-Index cộng thêm 0,87% lên 92,71 điểm. Giá trị giao dịch của thị trường cũng tăng cao, tổng cộng đạt gần 15.869 tỉ đồng, tăng gần 30% so với phiên trước đó. Không chỉ VN, TTCK toàn cầu cũng có một phiên giao dịch hứng khởi.

Chẳng hạn, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản chốt phiên tăng 2,61% lên 39.480,67 điểm; Taiwan Taiex Index của Đài Loan tăng 0,48% lên 23.217,38 điểm; Straits Times Index của Singapore cộng thêm 0,6% lên 3.602,99 điểm…, hầu hết các TTCK châu Âu mở cửa giao dịch đầu phiên (tính đến 18 giờ ngày 6.11 giờ VN) cũng đang "xanh mướt". Riêng TTCK Mỹ đã có phiên ngập tràn sắc xanh trong ngày 5.11 và các chỉ số tương lai cũng ghi nhận đà tăng, báo hiệu phiên giao dịch 6.11 (đóng cửa vào rạng sáng nay 7.11 giờ VN) cũng khởi sắc.

Ngược lại, đến 16 giờ hôm qua, giá vàng thế giới giảm xuống còn 2.724 USD/ounce, thấp hơn ngày hôm trước 20 USD. Thậm chí trong phiên, giá kim loại quý có thời điểm lao dốc xuống mức thấp 2.717 USD/ounce. Giá vàng giảm mạnh sau nhiều ngày đứng ở mức cao quanh 2.740 - 2.745 USD/ounce. Áp lực chốt lời cũng xuất hiện khi giá vàng "quay xe" lao dốc.

Thị trường chứng khoán tăng sau khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Đà lao dốc của giá kim loại quý thế giới đã tác động đến giá vàng tại VN. Mặc dù giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mức mua vào 87 triệu đồng/lượng, bán ra 89 triệu đồng như những ngày đầu tuần nhưng vàng nhẫn trên thị trường giảm mạnh. Cụ thể, vàng nhẫn 4 số 9 được SJC mua vào 86,4 triệu đồng/lượng, bán ra 87,9 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với buổi sáng nhưng giảm tổng cộng 600.000 đồng so với một ngày trước đó. Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 87 triệu đồng, bán ra 88,2 triệu đồng, giảm 300.000 - 400.000 đồng; Tập đoàn Doji mua vào 87,3 triệu đồng, bán ra 88,4 triệu đồng, giảm 100.000 - 200.000 đồng… Nếu so với vùng đỉnh 89,5 triệu đồng/lượng tuần trước, mỗi lượng vàng nhẫn hiện đã "bốc hơi" hơn 1,5 triệu đồng. Biến động trái chiều của TTCK và giá vàng được nhiều chuyên gia tài chính nhận định là phản ứng của thị trường đối với việc ông Donald Trump chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Theo chuyên gia đầu tư tài chính Phan Dũng Khánh, TTCK Mỹ và cả VN gia tăng sau kết quả nói trên là điều đã được dự báo. Tương tự đối với giá vàng, các nhà đầu tư (NĐT) đã thực hiện chốt lời theo kiểu "tin ra là bán" vì cũng đã đạt được kỳ vọng. Bên cạnh đó, giá USD thế giới tăng cao với chỉ số USD-Index có lúc lên 105 điểm cũng là nguyên nhân đẩy giá vàng đi xuống. "Theo thống kê của Hội đồng vàng thế giới, trong 4 cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây, giá vàng không có biến động nhiều trong ngắn hạn.

Thay vào đó, mức độ tác động đến giá vàng sẽ mang tính chất trung và dài hạn sau khi cuộc bầu cử kết thúc. Tuy nhiên, thống kê của Hội đồng vàng thế giới cũng cho thấy giá vàng có biến động tăng giảm khác nhau trong thời gian nắm quyền của mỗi nhiệm kỳ tổng thống Mỹ. Theo đó, trong nhiệm kỳ của Tổng thống George H.W Bush (hay còn gọi là Bush cha, nhiệm kỳ 1989 - 1993), giá vàng giảm 19%. Đến thời Tổng thống George W. Bush (Bush con, nhiệm kỳ 2001 - 2009), giá vàng tăng tới 215%. Đến thời kỳ của Tổng thống Barack Obama (2009 - 2017), giá vàng tăng 44% và trong 3 nhiệm kỳ tổng thống gần đây, giá vàng đều tăng", ông Khánh dẫn chứng.

Vàng sẽ còn giảm và chứng khoán nhiều cơ hội đi lên ?

Chuyên gia kinh tế, TS Đinh Thế Hiển phân tích diễn biến của TTCK nhiều nơi và thị trường vàng trong phiên hôm qua được xem là ngắn hạn vì đây là 2 thị trường luôn phản ứng nhanh nhạy nhất với mọi thông tin, đặc biệt là kết quả bầu cử tổng thống Mỹ với chiến thắng của ông Donald Trump. Đây cũng là xu hướng dài hạn bởi trong nhiệm kỳ trước đây và bày tỏ quyết sách sắp tới, ông Donald Trump luôn hướng đến việc phát triển kinh tế Mỹ, làm cho nước Mỹ hùng mạnh trở lại. Tuy nhiên, dù luôn tỏ ra cứng rắn nhưng trong nhiệm kỳ của ông vẫn không phát sinh cuộc xung đột quân sự nào.

Một chính sách quan trọng nữa là ông luôn muốn hạn chế sự bất cân xứng trong thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng như với nhiều nước nhưng vẫn tạo điều kiện hai bên cùng có lợi. Riêng đối với VN, quyết sách của ông Trump có thể tạo điều kiện xuất khẩu gia tăng khi kinh tế Mỹ tăng trưởng cao hơn nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với vấn đề nước này muốn hạn chế chuyện nhập siêu quá lớn từ VN. Song song đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào VN sẽ tiếp tục tăng cao khi các tập đoàn, nhà đầu tư ngoại vẫn không muốn tập trung ở Trung Quốc để tránh rủi ro trong quan hệ thương mại với Mỹ. Riêng đối với TTCK, dòng vốn đầu tư nước ngoài chưa thể quay trở lại ngay mà có thể cần khoảng 6 - 7 tháng sau.

"TTCK VN đang có nhiều cơ hội tăng tốc nhưng có thể phải đến giữa năm sau điều này mới rõ ràng khi dòng vốn ngoại quay trở lại mạnh hơn. Đồng thời, dòng vốn của các NĐT trong nước khi đó mới tăng tốc. Vì vậy trong vài tháng tới TTCK có thể cũng còn lình xình quanh mức hiện nay. Riêng đối với giá vàng thì nếu không còn những cuộc xung đột quân sự hay những căng thẳng hiện tại giảm xuống thì cũng không có lý do để tăng cao trở lại", TS Đinh Thế Hiển cho hay.

Đồng quan điểm, ông Phan Dũng Khánh cho rằng trong vài tháng tới, giá vàng sẽ có 2 kịch bản xảy ra. Thứ nhất, kim loại quý vẫn có đà tăng nhưng chậm lại và đi ngang mà rất khó tăng mạnh. Thứ hai là kịch bản quay đầu đi xuống. Hiện ông Khánh nghiêng về kịch bản đầu tiên. Trong khi đó, USD trên thế giới vẫn có xu hướng tăng cao. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) được xem là cơ quan độc lập và chính sách tiền tệ của Fed vẫn tiếp tục xu hướng nới lỏng, giảm lãi suất. Dù mức giảm lãi suất của Fed có thể chậm nhưng các ngân hàng trung ương khác cũng giảm nên USD vẫn mạnh hơn. Khi USD tăng cao sẽ tác động ngược đến giá vàng trong khi TTCK có thể hưởng lợi. Thị trường VN cũng chịu tác động phần nào từ TTCK Mỹ nhưng không nhiều. Hiện tại, yếu tố tích cực cho TTCK trong nước khá nhiều dù vẫn chưa "ngấm" mà cần thêm thời gian nhưng xu hướng dài hạn sẽ tăng nhiều hơn.