Chung sức, đồng lòng cùng phụ nữ Việt Nam khởi nghiệp, sáng tạo, phát triển kinh tế

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu bấm nút triển khai Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 ẢNH: VGP/ NHẬT BẮC

Hội nghị còn có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyến cũng lãnh đạo các bộ, ngành, tổ chức trong nước và quốc tế, các nữ doanh nhân hàng đầu Việt Nam như tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Sovico group.

Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" (Đề án 939) triển khai trong 8 năm đã ghi nhận những kết quả tốt đẹp, huy động gần gần 443 tỉ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước (cấp Trung ương là 79 tỉ đồng; cấp tỉnh, thành gần 364 tỉ đồng) và 211 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa (cấp Trung ương là gần 36 tỉ đồng và cấp tỉnh, thành là trên 175 tỉ đồng) cho hoạt động khởi nghiệp. Tất cả các mục tiêu của Đề án đã hoàn thành, hoàn thành vượt kế hoạch mang tới hiệu quả, tác động tích cực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại sự kiện ẢNH: VGP/ NHẬT BẮC

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh chính nêu rõ, sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, biểu dương những mô hình tốt, vinh danh những điển hình xuất sắc, đồng thời đề ra định hướng nhiệm vụ, giải pháp triển khai Đề án 2415 trong thời gian tới với tinh thần cách mạng, tiến công hơn nữa, tầm nhìn chiến lược dài hạn, thích ứng với yêu cầu mới và hướng tới xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năng động, liên kết và bền vững. Thủ tướng biểu dương các nữ doanh nhân khởi nghiệp tiêu biểu, thành công như tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo và chúc mừng các doanh nghiệp do nữ doanh nhân dẫn dắt như Vietjet, Vinamilk đã vươn tầm quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu…

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan trưng bày sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ của các doanh nghiệp do phụ nữ khởi nghiệp ẢNH: VGP/ NHẬT BẮC

Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại sự kiện, và thưởng thức cafe tại gian hàng của Vikkafe ẢNH: NGUYỄN QUYỀN

Thủ tướng nêu rõ, phụ nữ đóng vai trò trung tâm, là bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng của toàn xã hội, là lực lượng cách mạng đóng góp to lớn làm nên những thắng lợi vẻ vang trong lịch sử hào hùng đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Thủ tướng nhấn mạnh, dù ở bất cứ nơi đâu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, vị trí công tác nào, phụ nữ Việt Nam luôn nỗ lực cố gắng vượt qua mọi nghịch cảnh, định kiến, khó khăn, trở ngại, phát huy mạnh mẽ truyền thống và phẩm chất tốt đẹp, không chỉ là người giữ ngọn lửa ấm trong mỗi gia đình mà còn là những người tiên phong, kiến tạo những giá trị xã hội bền vững và trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển đất nước, như Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã từng khẳng định: "Phụ nữ ta chẳng tầm thường/Đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời"; "Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng… phụ nữ Việt Nam là phụ nữ anh hùng".