Chung tay phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn đậm đà bản sắc dân tộc

Người dân bản địa nô nức trong lễ hội A riêu ping

Ảnh: Nguyễn Phúc

Dù điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Đakrông vẫn đang nỗ lực từng ngày để vừa phát triển kinh tế xã hội vừa giữ gìn đậm đà bản sắc dân tộc.

Năm 2022 vừa qua, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của mưa lũ bất thường xảy ra vào đầu năm. Tuy nhiên vượt qua tất cả, năm 2022 huyện Đakrông có 19/21 chỉ tiêu đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐND huyện đề ra; Tổng giá trị sản xuất năm 2022 đạt trên 1.250 tỉ đồng, tăng hơn 17% so với năm trước; Thu ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 710 tỉ đồng; Tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,63%/năm; Thu nhập bình quân đầu người 29,2 triệu đồng vượt Nghị quyết đề ra; Hoạt động trong lĩnh vực Văn hóa - Thông tin được quan tâm chú trọng, chất lượng công tác Giáo dục đào tạo ngày càng được nâng lên, công tác chăm lo đảm bảo đời sống và thực hiện các chính sách an sinh xã hội cho người dân được kịp thời, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.