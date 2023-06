Chung tay tiết kiệm điện là tiết kiệm chi phí

Nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Long bảo trì lưới điện

Tiết kiệm điện để tiết kiệm chi phí sản xuất

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 8.6 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025; công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13.5.2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách ứng phó với nguy cơ nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn và thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo điều hành cung cấp điện tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, khách hàng lớn và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện tiết kiệm điện.

Cụ thể, tiết kiệm 2% điện năng tiêu thụ/năm; Điều chỉnh kế hoạch sản xuất để giảm công suất sử dụng trong giờ cao điểm của hệ thống điện (11 giờ 30 phút - 14 giờ 30 phút và 20 - 22 giờ). Áp dụng đồng bộ các giải pháp tiết kiệm điện; Giảm 50% công suất quảng cáo trang trí ngoài trời, chiếu sáng công cộng, trang trí; Tắt hoặc giảm 50% công suất hệ thống chiếu sáng hành lang, bãi giữ xe, khuôn viên, các khu vực công cộng; Tắt toàn bộ hệ thống chiếu sáng trang trí quảng cáo, bảng hiệu sau 22 giờ; Khuyến khích sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời. Tất cả các cơ quan hành chính sự nghiệp sử dụng Ngân sách Nhà nước, tiết kiệm điện tối thiểu 10% (trừ trường học và bệnh viện); Lĩnh vực dân dụng và hộ gia đình tiết kiệm trên 2,5% điện năng tiêu thụ/năm; Ưu tiên sử dụng các thiết bị có nhãn tiết kiệm năng lượng; Rút phích cắm thiết bị điện khi không sử dụng.

Nhân viên Công ty Điện lực Vĩnh Long dán tờ rơi hướng dẫn tiết kiệm điện

Người dân và doanh nghiệp đồng thuận hưởng ứng

Bên cạnh đó, để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh Long) đã và đang thực hiện công tác đầu tư xây dựng mới, sửa chữa nâng cấp cải tạo lưới trạm để phục vụ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng; đồng thời tập trung tuyên truyền, phổ biến nhiều hình thức tiết kiệm điện đến khách hàng và hộ sử dụng điện.

PC Vĩnh Long đã thực hiện nhiều giải pháp tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả cho doanh nghiệp và hộ dân nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen trong việc sử dụng điện. Từ đó, các thông điệp về tiết kiệm điện ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, trở thành các lợi ích cụ thể đến từng gia đình, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, công ty sẽ tiếp tục hỗ trợ đảm bảo cung cấp điện an toàn, tăng cường công tác bảo dưỡng, sửa chữa nhanh chóng để nguồn cung cấp điện không bị gián đoạn.

Ông Nguyễn Quang Minh (ấp Phú Long B, xã Phú Quới, H.Long Hồ, Vĩnh Long) cho biết, qua tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả của PC Vĩnh Long tôi thấy rất hữu ích. "Từ khi thực hiện hướng dẫn của công ty, lượng điện tiêu thụ nhà tôi tháng này giảm rõ rệt so với tháng trước; do vậy đã tiết kiệm được một khoản chi phí cho gia đình. Kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ tiếp tục thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả hơn", ông Minh nói.

Theo ông Nguyễn Xuân Nam, Giám đốc điều hành Công CP may Vĩnh Tiến tỉnh Vĩnh Long, sau khi được PC Vĩnh Long khuyến cáo, thông tin chỉ thị về tiết kiệm điện, công ty đã đầu tư thay thế thiết bị công nghệ cũ bằng thiết bị tiên tiến mới nhằm giảm tối đa tiêu hao năng lượng điện; thay thế toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng nhà xưởng, khuôn viên bằng đèn led; chủ động điều chỉnh hoặc thay đổi nhu cầu sử dụng điện để tiết kiệm điện, chỉ cần dịch chuyển 10 - 15% công suất sử dụng điện sang khung giờ thấp điểm chúng tôi đã góp phần ổn định cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia.

