Chung tay trị dứt điểm nạn rải đinh

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 25.4, Ðội CSGT An Lạc (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08) - Công an TP.HCM) phối hợp Công an P.Bình Trị Ðông B (Q.Bình Tân) và Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ tầng IDICO (gọi tắt là Công ty IDICO) kéo xe đi hút đinh nhọn trên QL1 đoạn qua địa bàn Q.Bình Tân.

Lực lượng chức năng thu gom rất nhiều mảnh kim loại và cả đinh hình thoi

TRẦN KHA

Theo đó, khoảng 30 phút di chuyển xe hút đinh trên QL1, đoạn từ hầm chui Tân Tạo đến đường Hồ Học Lãm (Q.Bình Tân), lực lượng chức năng thu gom được rất nhiều mảnh kim loại và cả đinh hình thoi.

Ðại diện Công ty IDICO cho biết tình trạng rải đinh trên QL1 (Q.Bình Tân) xuất hiện liên tục những ngày gần đây. Khi phát hiện đinh rải trên đường, công ty sẽ cho người đến thu gom, nhưng vừa thu gom xong thì sau đó mặt đường tiếp tục lại có đinh rải.

Trước đó, ngày 6.4, công nhân của công ty trên thu gom hơn 400 mảnh đinh hình thoi; trong ngày 11.4, thu gom gần 500 mảnh đinh hình thoi trên QL1.

Theo các công nhân thu gom đinh và người dân sống ven QL1 (Q.Bình Tân), tình trạng rải đinh thường xuất hiện nhiều hơn vào những ngày cận dịp lễ và tết. Việc rải đinh gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, dễ xảy ra tai nạn.

Ông Nguyễn Duy Cương (50 tuổi, người dân) từng nhiều lần hỗ trợ người đi đường cán đinh bị thủng lốp xe, cho rằng hành vi rải đinh là quá thất đức. "Mấy người chở hàng nặng, phụ nữ tay lái yếu, chạy xe cán đinh là loạng choạng, xảy ra tai nạn ngay. Họ kiếm tiền mà thất đức quá, người ta có khi phải trả giá bằng cả tính mạng", ông Cương bức xúc.

Cũng theo ông Cương, ngoài việc hút đinh, cơ quan chức năng cần tuyên truyền và có hình thức xử phạt nặng đối với người có hành vi rải đinh để răn đe.

Cùng ngày, ngoài việc hút đinh, lực lượng chức năng cũng đã đến các tiệm sửa, vá xe dọc hai bên đường nói trên, nhắc nhở không được rải đinh. Ðịa phương và các lực lượng chức năng sẽ theo dõi, kiểm tra, xử lý nghiêm nếu phát hiện người rải đinh trên đường.

Hoan nghênh việc phối hợp đi hút đinh

Nhiều bạn đọc (BÐ) khen ngợi việc phối hợp giữa CSGT, công an phường và Công ty IDICO trong việc kéo xe đi hút đinh. BÐ minhnguyenltxxxx@gmail.com bày tỏ: "Tôi rất hoan nghênh sự phối hợp giữa các bên trong việc đi hút đinh, đặc biệt là có sự tham gia của CSGT, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Nạn rải đinh đã gây ra những tai nạn giao thông nguy hiểm, thậm chí đã có người phải thiệt mạng khi xe cán phải đinh, gây bức xúc cho dư luận, nên việc làm của các anh là rất thiết thực, tôi hoàn toàn ủng hộ".

Cùng ý kiến, BÐ Manh Dung cho biết thêm: "Phải coi rải đinh là tội ác, vì nó có thể gây ra tai nạn thảm khốc khi xe cán phải đinh. Rất mong có sự tham gia của người dân, đặc biệt là những người trẻ ở địa bàn, để chung tay dẹp nạn rải đinh".

BÐ Z.Hoai cũng đề nghị: "Rất mong có sự tham gia của các sinh viên, học sinh nữa. Ngoài việc kéo xe hút đinh, còn có thể dọn dẹp dầu nhớt, gạch đá, cát… rơi rớt trên đường, đảm bảo an toàn nhất cho người tham gia giao thông".

Để không còn nạn rải đinh

Theo nhiều BÐ, việc phối hợp giữa CSGT và công an phường trong việc đến các tiệm sửa, vá xe dọc hai bên đường để nhắc nhở không được rải đinh, là rất cần thiết và có tác dụng ngăn ngừa hiệu quả.

Bên cạnh đó, nhiều BÐ cho rằng cần xử lý nghiêm khắc những "đinh tặc", kể cả xử lý hình sự, để có thể trị dứt điểm nạn rải đinh. BÐ Mtrangg7773 đề nghị: "Phải xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, kể cả xử lý hình sự. Không thể để tình trạng này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần gây bất an, lo lắng... cho người tham gia giao thông!".

BÐ NamChau cũng rất bức xúc cho biết: "Chỉ mong sao theo dõi bắt tận tay được "đinh tặc" và sau đó mở phiên tòa lưu động xử ngay tại địa phương, để có tính răn đe, làm gương. Xử như vậy thì mới mạnh mẽ, hy vọng "đinh tặc" biết sợ mà không làm bậy!".

CSGT nhắc nhở tiệm sửa xe ‘tuyệt đối không được rải đinh’

"Xe tôi từng bị cán đinh, dẫn đến té, người xây xước đau đớn. Rất may là không bị nặng, nhưng phải nói là rất ám ảnh khi nhớ lại. Mà cứ vào những dịp lễ, tết là "đinh tặc" lại ra tay, tái đi tái lại. Cơ quan chức năng phải mạnh tay với các "đinh tặc", để không còn tái diễn nữa", BÐ X.Trung ý kiến.

BÐ Chú Công đề nghị: "Kiếm tiền bằng cách rải đinh, gây "tai nạn" cho người khác thì đúng là quá ác nhân thất đức. Bọn rải đinh và các tiệm sửa xe, vá xe chắc hẳn có "liên quan" với nhau, nên mong công an tích cực triệt phá cho dân nhờ".