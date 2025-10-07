Chung tay vì sức khỏe trẻ em Việt Nam

Những món quà Trung thu được trao đến người cao tuổi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Trung thu năm nay trở nên đặc biệt hơn với 220 em nhỏ và 40 cụ già tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (Hà Nội) và gần 100 em có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội số 1 (Hà Nội). Không chỉ có lồng đèn, tiếng trống hội rộn ràng, các em nhỏ và người cao tuổi tại đây còn được chăm sóc sức khỏe, kiểm tra dinh dưỡng và nhận những món quà ý nghĩa từ chương trình "Trung thu vui khỏe cho em" do Hội Bảo vệ quyền Trẻ em Việt Nam phối hợp với Đoàn Thanh niên Bộ Y tế, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương, Nhà thuốc Pharmacity, Công ty cổ phần MHD Pharma tổ chức. Với tổng giá trị quà tặng gần 120 triệu đồng, chương trình đã mang lại một mùa Trung thu ấm áp, đồng thời khẳng định tinh thần phụng sự cộng đồng của các đơn vị đồng hành.

Trong khuôn khổ hoạt động, các em nhỏ và người lớn tuổi được các bác sĩ, dược sĩ thăm khám sức khỏe tổng quát, tư vấn dinh dưỡng và kiểm tra tình trạng phát triển thể chất. Đặc biệt, đội ngũ chuyên môn từ Bệnh viện Nhi Trung ương đã trực tiếp đánh giá chế độ dinh dưỡng và hướng dẫn cách chăm sóc khoa học theo từng lứa tuổi. Không chỉ dừng lại ở khía cạnh chăm sóc sức khỏe, 350 phần quà gồm lồng đèn, sữa và sản phẩm y tế do Pharmacity và MHD Pharma tài trợ cũng được trao tận tay cho trẻ em và người lớn tuổi tại 2 trung tâm. Niềm vui còn được nhân lên với những tiết mục văn nghệ do chính các em biểu diễn, những phần quà nhỏ này tiếp sức cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn cùng hòa chung với không khí rộn ràng của đêm hội trăng rằm.

Tại chương trình, Dược sĩ Pharmacity và các bác sĩ của Bệnh Viện Nhi Trung Ương đã tiến hành thăm khám sức khỏe cho người cao tuổi và trẻ em

Phát biểu tại chương trình, bà Lê Tuyết Mai, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, nhấn mạnh: "Trẻ em phải được đặt ở trung tâm của mọi chiến lược phát triển bền vững. Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là cam kết xã hội. Thông qua các hoạt động cụ thể như thế này, chúng tôi mong muốn mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đều được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và dinh dưỡng một cách công bằng góp phần thực hiện quyền trẻ em tại Việt Nam".

Bà Lê Tuyết Mai, Phó chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam kêu gọi cam kết chung tay vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Đại diện cho Pharmacity chia sẻ: "Với hệ thống hơn 1.000 nhà thuốc, Pharmacity là 'điểm chạm y tế đáng tin cậy của cộng đồng'. Chúng tôi không chỉ mang sản phẩm và dịch vụ y tế chất lượng đến gần hơn với người dân, mà còn coi việc tham gia các hoạt động cộng đồng là sứ mệnh song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp. Những nụ cười của trẻ thơ và người cao tuổi trong chương trình Trung thu hôm nay chính là nguồn động lực lớn để chúng tôi tiếp tục phụng sự xã hội, vì một Việt Nam khỏe mạnh".

Về phía đại diện Bộ Y tế, bà Đàm Thị Minh Thu, Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế đại diện tham gia và chia sẻ, khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ ngành y trong việc đưa các hoạt động y tế cộng đồng đến gần người dân. Sự tham gia trực tiếp của các đoàn viên trong Đoàn Thanh niên Cơ quan Bộ Y tế đã góp phần đảm bảo chương trình diễn ra an toàn, hiệu quả và lan tỏa tinh thần xung kích, trách nhiệm, nhân văn của thế hệ trẻ.

Đồng hành cùng đó, MHD Pharma giới thiệu các giải pháp khoa học tập trung vào cải thiện tiêu hóa và dinh dưỡng cho trẻ em. Đại diện công ty cho biết mục tiêu lâu dài của MHD Pharma là nâng cao thể trạng, tăng cường hấp thu dưỡng chất, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam khỏe mạnh hơn.

Bác sĩ trao đổi về tình trạng sức khỏe của các bé tới chuyên gia chăm sóc tại trung tâm

Chương trình tại Trung tâm phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An không chỉ đơn thuần là một buổi tặng quà Trung thu mà còn là minh chứng rõ nét cho mô hình hợp tác bền vững giữa tổ chức xã hội, cơ quan nhà nước và doanh nghiệp. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Pharmacity và MHD Pharma đã ký kết trước đó, hướng đến mục tiêu "Vì một thế hệ tương lai khỏe mạnh hơn".

Các bên đồng hành khẳng định sẽ tiếp tục mở rộng chuỗi hoạt động chăm sóc sức khỏe bền vững cho trẻ em tại nhiều địa phương, nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của dinh dưỡng khoa học trong giai đoạn phát triển đầu đời, đồng thời thúc đẩy sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và tổ chức xã hội vào công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đây cũng là bước khởi đầu để nhân rộng các chương trình như "Doctor Tour - Ngày hội sức khỏe" đến nhiều tỉnh thành, mở ra cơ hội tiếp cận y tế và dinh dưỡng cho hàng ngàn trẻ em Việt Nam.