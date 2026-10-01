Chung tay vun đắp cộng đồng giáo dục đại học vững mạnh hơn

Bước sang năm thứ sáu, Cộng đồng thực hành giáo dục đại học (HE COP) do Đại học RMIT khởi xướng đã trở thành kênh kết nối các trường đại học và chuyên gia để chia sẻ kiến thức, mở rộng mạng lưới chuyên môn và cùng tìm tòi những hướng tiếp cận mới trong dạy và học. Chương trình chuyển sang mô hình triển khai theo dự án, tạo điều kiện để Đại học RMIT và các trường đại học Việt Nam cùng hợp tác chặt chẽ và thiết thực hơn.

Các đại biểu trao đổi ý tưởng và góc nhìn tại Hội thảo tổng kết Cộng đồng Thực hành giáo dục đại học 2026 do Đại học RMIT Việt Nam khởi xướng ẢNH: RMIT

Chương trình năm 2026, khởi động từ tháng 3, tập trung vào ba lĩnh vực gồm ứng dụng AI hỗ trợ học tập chuyên sâu, tăng cường sự tham gia của sinh viên thông qua thiết kế bài kiểm tra đánh giá và hoạt động học tập, và nâng cao năng lực chiến lược cho giáo dục đại học, trong đó chú trọng vào việc sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giảng dạy.

Câu hỏi chung được đặt ra xuyên suốt ba chủ đề là làm thế nào để các trường đại học không chỉ dừng lại ở việc thảo luận về những thay đổi, mà có thể phát triển những hướng tiếp cận phù hợp với bối cảnh riêng của từng trường, đồng thời mang lại lợi ích thiết thực cho giảng viên và sinh viên?

Thông qua quá trình xây dựng và rà soát dự án, trao đổi với đồng nghiệp và tiếp nhận ý kiến từ các chuyên gia, các nhóm tham gia HE COP lần này đã cùng phân tích những thách thức đặt ra và từng bước hoàn thiện các hướng giải quyết.

Quá trình này được thiết kế không chỉ hướng đến kết quả cụ thể từ các dự án, mà còn giúp nâng cao năng lực cho đội ngũ giảng viên và lãnh đạo học thuật, đồng thời mở ra cơ hội để các trường cùng phát triển những sáng kiến có thể mang lại giá trị rộng hơn cho toàn ngành.

Tiến sĩ Nguyễn Hà Hùng Chương, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, chia sẻ góc nhìn liên quan đến Chủ đề 1 của HE COP 2026 về việc sử dụng AI hỗ trợ học sâu ẢNH: RMIT

Với tiến sĩ Nguyễn Hà Hùng Chương, Trường đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM, việc trao đổi ý tưởng với các đồng nghiệp đến từ những trường đại học khác nhau đã giúp ông tiếp cận với những công cụ AI mới, cũng như phương pháp giảng dạy và đánh giá mà trước đây ông chưa từng thử.

"Quan trọng hơn, HE COP còn tạo ra những kết nối có ý nghĩa. Tôi có cơ hội hợp tác với các đồng nghiệp ở một trường đại học khác để cùng phát triển dự án nghiên cứu về giáo dục và ứng dụng AI. Với tôi, đây là một trong những giá trị đáng quý nhất khi tham gia cộng đồng này".

Hành trình của HE COP 2026 khép lại với Hội nghị tổng kết diễn ra vào ngày 25.9 tại Đại học RMIT Việt Nam. Tại đây, người tham gia đã chia sẻ kết quả dự án và cùng trao đổi về những hướng phát triển tiếp theo. Các nhóm dự án cũng nhìn lại quá trình triển khai, những đổi mới nổi bật và tác động bước đầu, đồng thời thảo luận về cơ hội tiếp tục phát triển và nhân rộng các sáng kiến trong tương lai.

Phát biểu bế mạc hội nghị, giáo sư Seng Kok, Giám đốc phụ trách sinh viên tại Đại học RMIT Việt Nam, nhấn mạnh rằng việc kết nối các trường đại học, lĩnh vực chuyên môn và góc nhìn đa dạng có ý nghĩa quan trọng trong việc cùng tìm lời giải cho những vấn đề lớn của giáo dục đại học.

"Tương lai của giáo dục đại học không đơn thuần nằm ở việc áp dụng công nghệ hay hướng tiếp cận mới, mà ở việc nâng cao năng lực để sử dụng chúng một cách có mục đích. Đổi mới chỉ thực sự có ý nghĩa khi phù hợp với bối cảnh, dựa trên bằng chứng và được đưa vào thực tiễn", ông chia sẻ.

Thành viên tham dự Cộng đồng thực hành cùng nhau khép lại hành trình 2026 ẢNH: RMIT

Tinh thần chuyển hóa kiến thức được chia sẻ thành thực tiễn cũng là điều mà tiến sĩ Lý Thiên Trang, Phó hiệu trưởng Trường đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH), đặc biệt nhấn mạnh. Theo bà, các trường có thể học hỏi không chỉ từ những cách làm hiệu quả của các trường khác, mà cả từ những gì chưa mang lại kết quả như mong đợi.

"Cộng đồng thực hành tạo điều kiện cho các trường có thể chia sẻ kinh nghiệm, dựa trên bằng chứng để xác định những vấn đề cụ thể, học hỏi từ đồng nghiệp và các chuyên gia, đồng thời cùng phát triển những giải pháp phù hợp để thử nghiệm trong bối cảnh của từng trường", tiến sĩ Trang nói.

"Giá trị lớn nhất của HE COP nằm ở cơ hội cùng nhìn lại quá trình triển khai, chia sẻ những điểm hiệu quả và chưa hiệu quả, từ đó tiếp tục phát triển và nhân rộng những cách làm phù hợp".