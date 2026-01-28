‘Chúng tôi chọn tiên phong để kiến tạo giá trị mới’

Anh Vũ Hồng Quân ẢNH: D.N.T

Khát vọng từ những "trụ cột" tăng trưởng

Thưa anh, Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với những chỉ tiêu rất cao, từ tăng trưởng GRDP trên 10% đến mục tiêu đón hàng chục triệu lượt khách du lịch. Điều đó đặt ra áp lực hay mở ra cơ hội nào cho đội ngũ doanh nhân trẻ?

Anh Vũ Hồng Quân: Tôi không xem đó là áp lực mà là một "mệnh lệnh của thời đại". Khi tỉnh xác định 5 trụ cột tăng trưởng và 4 khâu đột phá dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, thì đó chính là không gian phát triển rộng mở nhất cho doanh nhân trẻ.

Người trẻ có lợi thế rất rõ: nhanh nhạy với cái mới, sẵn sàng dấn thân và không ngại thất bại. Những mục tiêu như kim ngạch xuất khẩu 17 tỉ USD hay kinh tế số chiếm 30% GRDP không phải là các con số để treo trên nghị quyết. Đó là đích đến đòi hỏi sự nhập cuộc trực tiếp của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó doanh nhân trẻ phải đóng vai trò xung kích.

Chúng tôi xác định rất rõ: doanh nhân trẻ Gia Lai không thể đứng ngoài cuộc, mà phải là những người trực tiếp "cầm lái" trong các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

Chương trình “Cà phê doanh nhân” tạo không gian trao đổi cởi mở, thẳng thắn giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh Gia Lai ẢNH: D.N.T

Trong vai trò "người truyền lửa", anh định hướng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai sẽ thay đổi như thế nào để đáp ứng kỳ vọng đó?

Hội đang bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030 với một tâm thế rất khác. Chúng tôi không muốn hội chỉ dừng lại ở những hoạt động phong trào hay giao lưu hình thức, mà phải trở thành một thiết chế chuyên nghiệp, một hệ sinh thái thực sự hỗ trợ doanh nhân phát triển.

Tầm nhìn dài hạn của hội đến năm 2050 là xây dựng một thế hệ doanh nhân Gia Lai có "tư duy toàn cầu, hành động địa phương". Trong nhiệm kỳ này, chúng tôi tập trung vào 6 trọng tâm hành động, trong đó ưu tiên hàng đầu là chuyên nghiệp hóa tổ chức và nâng cao chất lượng hội viên.

Hội không chỉ là nơi gặp gỡ, mà phải là điểm tựa, nơi doanh nhân trẻ tìm thấy tri thức, sự kết nối và niềm tin để cùng nhau vươn ra thị trường lớn hơn.

Không để doanh nhân trẻ tụt lại phía sau

Anh từng nhấn mạnh việc số hóa toàn bộ công tác quản trị hội. Với một tổ chức hội đoàn địa phương, đây có phải là bước đi khá táo bạo?

Muốn thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số, bản thân tổ chức hội phải đi trước. Chúng tôi đặt mục tiêu trước năm 2027 sẽ hoàn thiện cơ sở dữ liệu số hội viên, toàn bộ quy trình từ báo cáo, điều hành đến tương tác đều thực hiện trên nền tảng số.

Đến năm 2030, hội phấn đấu có khoảng 450 hội viên, nhưng số lượng không quan trọng bằng chất lượng. 100% cán bộ hội phải được đào tạo chuyên môn hằng năm. Mỗi chi hội sẽ được đánh giá bằng bộ chỉ số KPI cụ thể, minh bạch. Chúng tôi không chấp nhận cách làm "đến hẹn lại lên", mọi hoạt động phải đo đếm được hiệu quả thực chất.

Nhiều chương trình hội thảo, tập huấn về ứng dụng AI được các doanh nhân trẻ ở Gia Lai tích cực tham gia ẢNH: D.N.T

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo, kinh tế xanh, chip bán dẫn phát triển rất nhanh, làm thế nào để doanh nhân trẻ Gia Lai không bị tụt hậu?

Đây là trăn trở lớn nhất của tôi. Trong nhiệm kỳ này, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức từ 60 đến 80 khóa đào tạo chuyên sâu về quản trị hiện đại, tiêu chuẩn xanh và công nghệ mới. Nhưng đào tạo không chỉ dừng lại ở lý thuyết.

Hằng năm, hội sẽ tổ chức các đoàn khảo sát trong và ngoài nước để doanh nhân trực tiếp tiếp cận các mô hình tiên tiến. Chúng tôi đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có ít nhất 10 doanh nghiệp hội viên tham gia sâu vào chuỗi giá trị quốc gia và quốc tế.

Đặc biệt, hội khuyến khích doanh nhân trẻ mạnh dạn bước vào những lĩnh vực mới như nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Gia Lai có tiềm năng và người trẻ Gia Lai có đủ trí tuệ để bắt nhịp với thế giới.

Đồng hành cùng khởi nghiệp, không để "mầm xanh" héo úa

Khởi nghiệp luôn nhiều gian nan. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai sẽ làm gì để các dự án khởi nghiệp không sớm bỏ cuộc?

Chúng tôi thay đổi cách hỗ trợ, từ "cho cần câu" sang "cùng đi câu". Hội đang xây dựng mô hình "vườn ươm mềm", kết nối trực tiếp các dự án với mạng lưới khoảng 30 cố vấn là những doanh nhân giàu kinh nghiệm, hỗ trợ theo hình thức 1-1.

Trong nhiệm kỳ này, hội cam kết đồng hành cùng ít nhất 50 dự án khởi nghiệp trọng điểm, từ hoàn thiện mô hình kinh doanh, kết nối nhà đầu tư đến thương mại hóa sản phẩm. Chúng tôi mong muốn Gia Lai trở thành điểm đến của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nơi người trẻ dám mơ lớn và có đủ nguồn lực để biến ước mơ thành hiện thực.

Các doanh nhân trẻ ở Bình Định (nay thuộc Gia Lai) tham gia Ngày hội Việc làm 2025 tại Đại học FPT Quy Nhơn ẢNH: D.N.T

Hội xác định vai trò phản biện xã hội như thế nào trong mối quan hệ với chính quyền và doanh nghiệp?

Ở Pleiku hay Quy Nhơn, cà phê không chỉ là thức uống mà là một phần văn hóa đối thoại. Chúng tôi sẽ duy trì ít nhất 30 chương trình "Cà phê doanh nhân" trong nhiệm kỳ, tạo không gian trao đổi cởi mở, thẳng thắn giữa doanh nghiệp và lãnh đạo tỉnh.

Từ năm 2026, hội sẽ thành lập Ban nghiên cứu và phân tích chính sách, chủ động tổng hợp ý kiến hội viên, chuyển hóa thành các kiến nghị cụ thể, có cơ sở khoa học gửi đến các cấp có thẩm quyền. Mục tiêu của chúng tôi là 100% kiến nghị của hội viên đều được phản hồi. Hội Doanh nhân trẻ phải trở thành một đối tác tin cậy của chính quyền trong cải thiện môi trường đầu tư.

Kinh doanh phải gắn với phụng sự

Theo anh, hình ảnh doanh nhân hiện đại được định nghĩa như thế nào?

Với chúng tôi, kinh doanh thành công mà không đóng góp cho quê hương thì chưa trọn vẹn. Hội đặt mục tiêu huy động khoảng 20 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, ưu tiên vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chúng tôi sẽ đỡ đầu dài hạn cho 30 - 50 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Văn hóa doanh nhân trẻ Gia Lai phải là sự kết hợp giữa tư duy hiện đại và tấm lòng nhân ái, để mỗi giá trị kinh tế tạo ra đều mang theo giá trị nhân văn.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao quà cho thiếu nhi dịp trung thu năm 2025 ẢNH: D.N.T

Câu khẩu hiệu "Đoàn kết tiên phong - Kiến tạo giá trị" dường như đã gói gọn tất cả tâm huyết của hội cho nhiệm kỳ này?

Đúng vậy. "Đoàn kết" là sức mạnh, "Tiên phong" là bản sắc, còn "Kiến tạo giá trị" là đích đến. Chúng tôi không đi một mình, mà đi cùng nhau, để cùng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mà doanh nhân trẻ Gia Lai có thể tự tin khẳng định vị thế của mình trên bản đồ kinh tế đất nước.

Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!