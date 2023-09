‘Chúng tôi muốn lan tỏa nhiều hơn nữa thông điệp 1+1>2’

Suy nghĩ đó đã thôi thúc chị Đinh Thị Nam Phương - nhà sáng lập Quỹ Nam Phương thành lập nên Quỹ cách đây 10 năm.

Những chiếc cầu nối nhịp bờ vui

Ngày 19.09.2013, Quỹ Nam Phương được Bộ Nội Vụ Việt Nam cấp phép (giấy phép số 1048/QĐ-BNV) hoạt động và là quỹ thiện nguyện thành lập bởi học sinh thế giới đầu tiên, với sứ mệnh thay thế những chiếc cầu cũ và phương tiện thiếu an toàn bằng những chiếc cầu vững chắc.

Các em học sinh xã Lộc Ngãi phải bấu víu trên chiếc cầu cũ mục gãy để đến trường

Các dự án cầu được thực hiện theo mô hình cộng hưởng, trong đó Quỹ Nam Phương đóng góp 71% tổng giá trị xây dựng, địa phương đối ứng 29% còn lại với nhiều hình thức từ tiền đến sức lao động, phương tiện vận chuyển. Mô hình cộng hưởng này giúp người dân địa phương có trách nhiệm, quý trọng và bảo tồn những cây cầu tốt hơn cho các thế hệ sau.

Trên hành trình thiện nguyện của mình, Quỹ Nam Phương nhận được rất nhiều những sẻ chia của các cá nhân và tổ chức, cùng chung tay lan tỏa thông điệp 1+1>2: Cùng nhau chúng ta sẽ mang đến cho cộng đồng giá trị lớn hơn gấp nhiều lần so với từng nỗ lực đơn lẻ.

Cầu Khang Phúc (Tiền Giang) - dự án cầu dài nhất được thực hiện bởi Quỹ Nam Phương

Từ dự án đầu tiên tại Tiền Giang, Quỹ lần lượt thực hiện 36 chiếc cầu trị giá gần 35,9 tỉ đồng tại các tỉnh thành: Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau, An Giang và Kiên Giang; mang tới hơn 44 triệu lượt đi lại an toàn.



Hành trình kết nối những ước mơ

Mỗi chiếc cầu được xây dựng, không chỉ nối mạch lưu thông giữa đôi bờ, mà còn mang trong mình câu chuyện nhân văn của những tấm lòng thiện nguyện.

Đó là chiếc cầu Hạnh Phúc (Cần Thơ) nơi "viết tiếp" ước mơ dang dở của anh Abel Adam - người đã ra đi trong một tai nạn bất ngờ. Sau khoảng thời gian theo dõi hành trình Kiến Tạo Nhịp Cầu, gia đình anh quyết định đồng hành cùng Quỹ Nam Phương xây cây cầu Hạnh Phúc, thay chàng trai 26 tuổi thực hiện ước nguyện cuối cùng - mang đến giá trị tốt đẹp cho cộng đồng và lưu giữ hình ảnh của anh còn mãi với mọi người.

Hay dự án cầu Sao Đỏ gửi gắm mong muốn "Cho đi là còn mãi - Cho đi để nhận lại yêu thương" của những người trẻ muốn góp sức cho cộng đồng. Khi biết được những khó khăn của người dân xã Vị Thủy (Hậu Giang) khi qua lại trên chiếc cầu đã hư hỏng nặng, anh Lâm Diệu Long cùng nhóm F2 Sao Đỏ đã quyết định giúp đỡ bà con nơi đây và đồng hành cùng Quỹ Nam Phương mang tới nhịp cầu yêu thương mang tên cầu Sao Đỏ.

Với những chiếc cầu vững chắc, các em học sinh an tâm đến trường mỗi ngày

Trên hành trình một thập kỷ kiến tạo, giá trị tốt đẹp dành cho cộng đồng của Quỹ Nam Phương càng thêm lấp lánh khi góp phần hiện thực hóa thật nhiều những ước mơ bình dị. Nếu ước mơ của người lớn là giao thương thuận tiện hơn, là cơ hội để cuộc sống ấm no hơn, thì với con trẻ, ước mơ thật giản đơn là đường đến trường gần hơn và an toàn mỗi ngày.



"Ở đây đa số là người già và trẻ nhỏ, mấy đứa trẻ thì đi làm xa, giờ có chiếc cầu này, lỡ có đau ốm thì xe còn vô tới để chở được. Từ hồi nghe tin cầu sắp khởi công, bà con ở đây ai cũng phấn khởi hết, con em đi học dễ dàng, kẻ qua người lại cũng thuận tiện hơn, ai cũng biết ơn và mừng rỡ" - bà Thái Thị Trâm, người dân địa phương, rạng rỡ chia sẻ niềm vui trong ngày khánh thành cầu Hạnh Phúc.

Trên hành trình kết nối những ước mơ, sự đồng hành của DatVietVAC Group Holdings với vai trò đơn vị bảo trợ truyền thông tiếp thêm sức và nhân rộng những hoạt động thiện nguyện của Quỹ.

Quỹ Nam Phương nhận được sự đồng hành của đông đảo các nghệ sĩ

Kiên định với sứ mệnh của mình, bước sang thập kỷ mới Quỹ Nam Phương sẽ tiếp tục mở rộng hoạt động đến nhiều địa phương, xây dựng thêm nhiều những nhịp cầu yêu thương và mang đến sự an toàn, no ấm cho người dân trên khắp mọi nơi.



Hành trình Kiến Tạo Nhịp Cầu luôn cần sự chung tay của cộng đồng. Độc giả có thể tìm hiểu thêm thông tin và đồng hành cùng Quỹ Nam Phương bằng cách truy cập website namphuongfoundation.org.