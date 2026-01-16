Chuỗi bán lẻ mắt kính cao cấp Hải Triều: Đồng nhất từ chất lượng đến dịch vụ

Kính Hải Triều và những yếu tố tạo trải nghiệm đồng nhất

Trong ngành bán lẻ, đặc biệt là phân khúc cao cấp, "đồng nhất" là một trong những từ khóa khó thực hiện nhất. Khách hàng thường mang theo nỗi lo: liệu mua ở chi nhánh này có tốt như chi nhánh kia? Nhân viên ở đây có tận tâm như nơi mình từng ghé?

Tuy nhiên với Kính Hải Triều - chuỗi bán lẻ mắt kính cao cấp với hệ thống hơn 6 showroom mắt kính trên toàn quốc, họ lại dám cam kết: "Ở bất cứ đâu, khách hàng cũng có được trải nghiệm mua sắm đồng nhất từ chất lượng sản phẩm đến dịch vụ".

Trải nghiệm đồng nhất là yếu tố tạo nên sự khác biệt của Kính Hải Triều

Đồng nhất về mặt trải nghiệm

Bước vào cửa hàng mắt kính Hải Triều Quận 1 hay Tân Bình, khách hàng sẽ nhận ra ngay sự quen thuộc. Showroom rộng lớn, cùng bố cục trưng bày, các thương hiệu đặt để ở vị trí dễ nhìn.

Khách hàng dễ dàng tìm thấy những mẫu mắt kính cao cấp tới từ các thương hiệu Gucci, Dior, Cartier, Chopard, RayBan, Montblanc... Với đầy đủ các phân khúc giá và luôn đi đầu trong việc cập nhật những bộ sưu tập mới nhất.

Về chiến lược này, ông Đặng Thanh Hải, CEO Kính Hải Triều chia sẻ: Sự đồng nhất danh mục sản phẩm là cam kết cơ bản để khách hàng có Quyền Được An Tâm. Kết quả là mỗi showroom không chỉ có hơn 20+ thương hiệu cho khách hàng chọn mà còn cùng tiêu chuẩn trưng bày quốc tế, kết hợp cùng quy trình 5S của Toyota.

Chia sẻ thêm về mô hình 5S mà Hải Triều đang ứng dụng. CEO Đặng Thanh Hải cho biết: "5S của Toyota là nền tảng cho sự đồng nhất" Trong đó, Seiri giúp loại bỏ hàng kém chất lượng ngay từ đầu. Seiton đảm bảo mọi khách hàng tìm thấy mẫu kính yêu thích ở đúng vị trí. Seiso giúp showroom sạch như mới mỗi ngày.

Trải nghiệm mua sắm của khách hàng được nâng tầm với danh mục sản phẩm đa dạng, dẫn đầu xu hướng

Đặc biệt, văn hóa phục vụ tại đây được xem là "đặc sản". Đội ngũ nhân viên không chỉ được đào tạo về kiến thức chuyên môn sâu mà còn cả sự tận tâm, thấu hiểu khách hàng.

Tại Kính Hải Triều, nhân viên không bán hàng, họ đang tư vấn giải pháp thị lực và phong cách. Sự đồng nhất trong thái độ niềm nở, cầu thị và thấu hiểu khách hàng trên toàn hệ thống đã tạo nên một chuẩn mực dịch vụ khó trộn lẫn.

Rất nhiều khách hàng để lại góp ý trên website Kính Hải Triều rằng: Họ hài lòng vì sự thân thiện, tận tâm ở các chi nhánh

Đồng nhất về chất lượng sản phẩm

Một trong những nỗi đau lớn nhất của người tiêu dùng mắt kính là sự mập mờ về giá và nguồn gốc. Kính Hải Triều giải quyết triệt để vấn đề này bằng việc niêm yết giá đồng nhất trên toàn bộ hệ thống và các nền tảng online. Khách hàng sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng "mỗi nơi một giá", tạo nên sự minh bạch và tin tưởng tuyệt đối.

Nhưng khác biệt lại đến từ quy trình kiểm soát chất lượng (Quality Control) mà chuỗi bán lẻ mắt kính cao cấp thực hiện đồng bộ.

Lớp thứ nhất - QC tại kho: Khi 100% sản phẩm về đến kho Kính Hải Triều, chúng lập tức phải qua bước kiểm tra thủ công đầu tiên.

Nhân viên kho sẽ xem xét tỉ mỉ từng chi tiết: Độ hoàn thiện của mối hàn, lò xo của gọng… Với tròng kính, chúng phải đảm bảo các yếu tố: Bao bì nguyên vẹn, tem niêm phong còn đầy đủ, đảm bảo sản phẩm chưa bị mở hoặc thay đổi. Trên bao bì phải có đầy đủ thông tin chi tiết như chiết suất, lớp phủ, thương hiệu,...

Bất kỳ lỗi nào dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị hoàn trả về hãng ngay lập tức.

Lớp thứ hai - QC tại cửa hàng: Tại đây, trước khi được phép trưng bày, mỗi chiếc kính sẽ được nhân viên cửa hàng kiểm tra lại một lần nữa. Đối với các sản phẩm làm từ vật liệu quý hiếm, chuyên viên sẽ bọc màng bọc chuyên dụng để bảo vệ. Bước này đảm bảo sản phẩm hoàn hảo 100% sau quá trình vận chuyển nội bộ và sẵn sàng cho trải nghiệm của khách hàng.

Khâu QC giúp tất cả sản phẩm khi đến tay khách hàng đều đạt chất lượng tốt

Khách hàng nhận được gì từ sự khắt khe của Hải Triều?

Sự đồng nhất trải nghiệm mang lại cho khách hàng một giá trị vô hình nhưng vô giá: Sự an tâm. Họ biết rằng, dù ghé cửa hàng nào mang biển hiệu Kính Hải Triều, họ cũng sẽ được đón tiếp bằng sự tận tâm, sản phẩm chính hãng và hậu mãi thống nhất..

Bên cạnh đó, việc chuẩn hóa giúp khách hàng dễ dàng so sánh và nhận diện giá trị thực. Khi mọi thứ đều minh bạch và nhất quán, người tiêu dùng có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định thông thái nhất. Không cần những lời quảng cáo hào nhoáng, chính sự ổn định từ chất lượng tới dịch vụ đã thay Kính Hải Triều nói lên vị thế của mình.

Về phía khách hàng, họ luôn có "Quyền Được An Tâm" về sự đồng nhất mà thương hiệu mang lại

Bứt phá từ nỗ lực mang "Quyền Được An Tâm" tới cho khách hàng

Kết quả của sự kiên trì theo đuổi tính đồng nhất đã hiển thị rõ ràng qua những con số. Hệ thống 6 showroom không chỉ tăng trưởng ấn tượng về doanh thu mà còn sở hữu chỉ số hài lòng khách hàng (NPS) thuộc nhóm dẫn đầu ngành.

Sự bứt phá của Kính Hải Triều không đến từ những chiến dịch giảm giá ồ ạt, mà đến từ niềm tin được bồi đắp qua mỗi lần chạm. Khi một thương hiệu dám cam kết đồng nhất từ chất lượng đến cảm xúc ở mọi điểm bán, đó là lúc họ đã nâng tầm từ một nhà bán lẻ thông thường trở thành một người bạn đồng hành đáng tin cậy trong hành trình chăm sóc đôi mắt của khách hàng.

