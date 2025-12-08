Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

Chuỗi cửa hàng túi xách Hàn Quốc đa thương hiệu của Bag Korea xuất hiện tại TTTM

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
08/12/2025 14:41 GMT+7

Thị trường túi xách tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn sôi động với nhiều cơ hội bứt phá, tạo điều kiện cho những thương hiệu bài bản khẳng định vị thế Bag Korea xuất hiện như một thương hiệu tiên phong với chiến lược rõ ràng và tầm nhìn dài hạn.

Bag Korea tuyển chọn nhiều thương hiệu túi Hàn Quốc nổi tiếng. Các sản phẩm được đánh giá cao về thiết kế, chất liệu và tính ứng dụng.

Thương hiệu áp dụng chiến lược omnichannel, kết hợp giữa nội dung online, livestream tư vấn và cửa hàng offline để tối ưu hành trình khách hàng. Đây là mô hình tiên phong một thương hiệu túi xách tại Việt Nam phát triển hệ sinh thái từ online đến offline cho nhiều nhãn túi Hàn Quốc cùng lúc, điều mà ngay cả các tập đoàn lớn cũng chưa từng triển khai.

Sau cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, Bag Korea sắp đưa vào hoạt động hai cửa hàng mới tại Hà Nội và Vinh. Song song, thương hiệu cũng xây dựng bộ tiêu chuẩn để triển khai mô hình nhượng quyền, đảm bảo tính đồng nhất và khả năng mở rộng trên toàn quốc.


- Ảnh 1.

Quy chuẩn tại các flagship store luôn tạo sự đồng nhất và dễ dàng mua sắm cho khách hàng

Chiến lược này giúp Bag Korea không chỉ mở rộng thị phần mà còn đặt nền móng cho một mô hình phát triển bền vững, đưa thương hiệu trở thành đại diện tiên phong trong phân khúc túi xách phong cách Hàn Quốc tại Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Bag Korea túi xách Hàn Quốc cơ hội bứt phá chuỗi cửa hàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận