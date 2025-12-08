Chuỗi cửa hàng túi xách Hàn Quốc đa thương hiệu của Bag Korea xuất hiện tại TTTM

Bag Korea tuyển chọn nhiều thương hiệu túi Hàn Quốc nổi tiếng. Các sản phẩm được đánh giá cao về thiết kế, chất liệu và tính ứng dụng.

Thương hiệu áp dụng chiến lược omnichannel, kết hợp giữa nội dung online, livestream tư vấn và cửa hàng offline để tối ưu hành trình khách hàng. Đây là mô hình tiên phong một thương hiệu túi xách tại Việt Nam phát triển hệ sinh thái từ online đến offline cho nhiều nhãn túi Hàn Quốc cùng lúc, điều mà ngay cả các tập đoàn lớn cũng chưa từng triển khai.

Sau cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM, Bag Korea sắp đưa vào hoạt động hai cửa hàng mới tại Hà Nội và Vinh. Song song, thương hiệu cũng xây dựng bộ tiêu chuẩn để triển khai mô hình nhượng quyền, đảm bảo tính đồng nhất và khả năng mở rộng trên toàn quốc.





Quy chuẩn tại các flagship store luôn tạo sự đồng nhất và dễ dàng mua sắm cho khách hàng

Chiến lược này giúp Bag Korea không chỉ mở rộng thị phần mà còn đặt nền móng cho một mô hình phát triển bền vững, đưa thương hiệu trở thành đại diện tiên phong trong phân khúc túi xách phong cách Hàn Quốc tại Việt Nam.