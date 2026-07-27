Chuỗi giải thể thao hè 2026 tại Quảng Trị: Camel Beer đồng hành 4.000 vận động viên

Du lịch thể thao: Xu hướng trải nghiệm mới lên ngôi

Những năm gần đây, Du lịch thể thao không còn là khái niệm xa lạ mà đã trở thành xu hướng trải nghiệm được giới trẻ và các gia đình năng động ưu tiên lựa chọn. Thay vì những chuyến nghỉ dưỡng thuần túy, nhiều gia đình chọn cách kết hợp thi đấu thể thao với hành trình khám phá cảnh quan, văn hóa và ẩm thực địa phương.

Mỗi giải đấu giờ đây không chỉ là nơi thử thách bản lĩnh đường đua mà còn là một "kỳ nghỉ vận động" giàu năng lượng, kết nối cộng đồng và lan tỏa lối sống tích cực.

Bãi biển Bảo Ninh (Quảng Trị) - Điểm đến sôi động của chuỗi sự kiện

Chuỗi giải đấu kép Camel Cup - Điểm sáng du lịch biển nổi bật tại Quảng Trị

Diễn ra từ 31.7 - 2.8.2026, chuỗi giải đấu kép Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup (1.8) và Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup (2.8) dự kiến quy tụ hơn 4.000 VĐV tranh tài. Đây được đánh giá là một trong những điểm sáng kích cầu du lịch biển lớn nhất mùa hè năm nay tại Quảng Trị.

Sự kiện mang đến hành trình thể thao đa dạng: từ thử thách phối hợp bơi biển vượt sóng và chạy bộ dọc bờ biển Bảo Ninh tại giải Aqua Warriors, đến cung đường chạy qua các danh thắng biểu tượng như Cầu Nhật Lệ 1, đường biển Võ Nguyên Giáp, Điện Biên Phủ tại giải Quảng Trị Amazing Marathon.

Trong đó, hệ thống cự ly thi đấu được thiết kế linh hoạt:

Tại Aqua Warriors Quảng Trị 2026 - Camel Cup (1.8): Mang đến các nội dung bơi - chạy hấp dẫn gồm Olympic Aqua Warriors (Bơi 1.5 km - Chạy 10 km), Sprint Aqua Warriors (Bơi 750 m - Chạy 5 km), cùng các cự ly chắp cánh đam mê cho thế hệ trẻ như Junior Aqua Warriors (Bơi 300 m - Chạy 2 km) và Kids Aqua Warriors (Bơi 150 m - Chạy 1 km),...

Mang đến các nội dung bơi - chạy hấp dẫn gồm Olympic Aqua Warriors (Bơi 1.5 km - Chạy 10 km), Sprint Aqua Warriors (Bơi 750 m - Chạy 5 km), cùng các cự ly chắp cánh đam mê cho thế hệ trẻ như Junior Aqua Warriors (Bơi 300 m - Chạy 2 km) và Kids Aqua Warriors (Bơi 150 m - Chạy 1 km),... Tại Quảng Trị Amazing Marathon 2026 - Camel Cup(2.8): Thỏa mãn đam mê bứt tốc trên đường chạy đường dài với 4 cự ly tiêu chuẩn: 42 km (Full Marathon), 21 km (Half Marathon), 10 km và cự ly phong trào 5 km dành cho đông đảo du khách cùng trải nghiệm.

Hình ảnh hàng nghìn VĐV hào hứng tranh tài tại giải đấu Quảng Trị Amazing Marathon - Camel Cup mùa trước

Camel Beer - Sẵn sàng tiếp sức trọn đường đua

Song song với quy mô chuyên môn, tiếp nối mùa giải 2025, chuỗi sự kiện Camel Cup ghi nhận sự đầu tư toàn diện từ Camel Beer. Thông qua các giá trị "Bản lĩnh" và "Bền bỉ", thương hiệu khẳng định sự đồng hành chặt chẽ cùng cộng đồng thể thao sức bền Việt Nam khi tài trợ kinh phí tổ chức và cung cấp hàng trăm nghìn sản phẩm tiếp sức cho các VĐV.

Bên cạnh đó, thương hiệu còn mang đến không gian sôi động tại khu vực Expo. Ngay từ ngày nhận Race-kit (31.7), VĐV và du khách có thể ghé thăm gian hàng Camel Beer để thưởng thức bia miễn phí, tham gia các trò chơi tương tác và nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ ban tổ chức.

VĐV trải nghiệm vị bia hảo hạng Camel Premium sau khi kết thúc đường đua Camel Cup mùa trước

Hệ sinh thái sản phẩm phong phú đồng hành cùng runner và du khách từ các nhà tài trợ đồng hành

Không chỉ mang đến hương vị bia mát lạnh ăn mừng vạch đích, Camel Group còn khẳng định sự thấu hiểu sâu sắc đối với nhu cầu vận động khi đưa cả hệ sinh thái sản phẩm thiết thực vào chuỗi giải đấu Camel Cup:

Nước tăng lực Red Tiger: Mảnh ghép chủ lực đóng vai trò là "trạm sạc năng lượng" tức thì, tiếp thêm sự bứt phá cho các VĐV.

Cà Phê Ta Lư: Mang đến sự tỉnh táo, hứng khởi cho các runner trước giờ xuất phát sớm.

Các sản phẩm từ Moshi foods: Cung cấp nguồn dinh dưỡng nhẹ nhàng, tiện lợi cho du khách và VĐV.

Các vận động viên check-in và thưởng thức bia Camel

Hẹn gặp tại Quảng Trị - Cùng bứt phá và tận hưởng!

Mọi công tác chuẩn bị cho bộ đôi giải đấu Camel Cup đã hoàn tất. Chuỗi sự kiện không chỉ là đấu trường thể thao hấp dẫn mà còn là lễ hội du lịch - văn hóa đầy cảm xúc. Hãy sẵn sàng chinh phục ngọn sóng, bứt tốc trên đường đua và nâng ly mừng chiến thắng!

*Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia.

Hơn 30 năm phát triển, Tập đoàn Camel đã vươn mình trở thành nhà sản xuất uy tín với hệ thống 4 nhà máy hiện đại, xuất khẩu tới hơn 80 quốc gia. Camel sở hữu hệ sinh thái đa dạng từ các thương hiệu bia (Camel, Cheetah, Sao La, Steen, Two Red Tiger) đến các dòng nước hoa quả, tăng lực, cà phê (Red Tiger, Abest, Abo Abo...) và thực phẩm Moshi foods, … hướng tới sứ mệnh nâng cao đời sống tinh thần cộng đồng bằng các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế. 🌐 Website: https://camelbeer.com/



