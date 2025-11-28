Chuỗi hoạt động trải nghiệm kim cương PNJ: Khắc họa dấu ấn quyền lực phái đẹp

Trải nghiệm kim cương trong không gian sang trọng

Hành trình bắt đầu từ The Vibes (TP.HCM), tiếp nối là Mandala Tuy Hòa (Phú Yên), Mường Thanh Vinh (Nghệ An), Intercontinental Đà Nẵng (Đà Nẵng) đến The Mira Central Park (Đồng Nai) và khép lại tại Charmant Suites Hotel Cần Thơ (Cần Thơ). Mỗi địa điểm đều được biến hóa thành một "showcase" kim cương thực thụ, nơi vẻ đẹp kiến trúc và thiên nhiên hòa quyện hoàn hảo để tôn vinh những tuyệt tác trang sức.

Điểm nhấn đắt giá nhất của hành trình chính là concept trải nghiệm độc đáo tại nhà hàng, khách sạn 4, 5 sao sang trọng. Vẻ đẹp của kiến trúc chính là phông nền hoàn hảo để tôn vinh những thiết kế kim cương tinh tuyển. Trong ánh sáng lung linh của không gian thượng lưu, từng tuyệt tác PNJ như được đánh thức, tỏa sáng rực rỡ - tựa một tuyên ngôn mạnh mẽ về phong thái và quyền lực của người phụ nữ hiện đại.

Chuỗi hoạt động trải nghiệm kim cương PNJ mang đến trải nghiệm đẳng cấp trong không gian sang trọng ẢNH: PNJ

Không gian sang trọng đã nâng tầm cảm xúc, giúp khách mời tận hưởng trọn vẹn những trải nghiệm đẳng cấp.

Tận hưởng trải nghiệm đẳng cấp cùng chương trình ưu đãi cho khách mời VIP

Bước vào sự kiện, khách mời VIP ngay lập tức bị cuốn theo dòng chảy trải nghiệm được thiết kế tinh tế đến từng chi tiết: check-in trong không gian ánh sáng sang trọng; nhận door gift đặc quyền; tham gia workshop thưởng trà, làm khung hoa khô, trang trí terrarium hay tự tay pha chế nước hoa riêng. Mỗi hoạt động đều được tạo nên từ sự chăm chút, chỉn chu và phù hợp với sở thích cũng như phong cách của những khách mời đặc biệt.

Không gian trải nghiệm tiếp tục được thổi bừng sức sống qua những giai điệu từ band acoustic, tứ tấu và violin, tạo nên bầu không khí vừa tinh tế vừa giàu cảm xúc. Trong không gian đậm chất nghệ thuật ấy, các bộ sưu tập trang sức kim cương PNJ được trưng bày tinh tế để khách mời chiêm ngưỡng trọn vẹn từng giác cắt, đường nét và độ tinh xảo của mỗi thiết kế. Không chỉ dừng lại ở việc thưởng lãm, khách tham dự còn được trực tiếp đeo thử những bộ sưu tập trang sức mới nhất từ PNJ, cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp, khí chất và sự sang trọng mà mỗi tuyệt tác mang lại.

Các thiết kế trang sức kim cương tinh tuyển từ PNJ ẢNH: PNJ

Tiếp nối chương trình là phần talkshow cùng chuyên gia kim cương từ PNJ, nơi khách mời được hiểu sâu hơn về các kiến thức kim cương: tiêu chuẩn lựa chọn kim cương, giá trị của kim cương và cách bảo quản kim cương tại nhà.

Điểm xuyết thêm là những câu chuyện truyền cảm hứng từ các nữ KOL Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Nguyễn Hồ Trà My - những gương mặt đại diện cho bản lĩnh và tinh thần tự tin của phái đẹp hiện đại. Tại đây, họ chia sẻ những câu chuyện chân thật và gần gũi: nghệ thuật cân bằng giữa công việc và cuộc sống, bí quyết mix & match trang phục với trang sức kim cương để tôn vinh vẻ đẹp nội tại, hành trình yêu thương bản thân, cũng như cách xây dựng giá trị cá nhân từ bên trong. Mỗi chia sẻ đều là một lát cắt tinh tế về phong cách sống, về nội lực và về cách phụ nữ tỏa sáng và khẳng định dấu ấn quyền lực.

Nguyễn Hồ Trà My tại hoạt động trải nghiệm kim cương PNJ ẢNH: PNJ

Khách mời lắng nghe những chia sẻ chân thành từ chuyên gia kim cương PNJ và các KOL ẢNH: PNJ

Chuỗi hoạt động trải nghiệm kim cương PNJ khép lại nhưng đã kiến tạo một hành trình trọn vẹn nơi cảm xúc, nghệ thuật, ánh sáng và tinh hoa trang sức hòa quyện, mang đến cho khách mời những khoảnh khắc mãn nhãn và trải nghiệm xứng tầm đẳng cấp. Chuỗi hoạt động cũng chính là dịp để phái đẹp lựa chọn món trang sức kim cương phản chiếu đúng khí chất, khẳng định dấu ấn quyền lực của mình, đồng thời lan tỏa nguồn cảm hứng sống đẹp đến những người xung quanh.