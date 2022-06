Chuỗi lễ hội Tận hưởng mùa hè Đà Nẵng

Trong khuôn khổ chương trình, chuỗi sự kiện Tận hưởng lễ hội và âm nhạc Đà Nẵng sẽ có hàng loạt lễ hội như: đại nhạc hội Take me to the Sun, carnival đường phố Sun Fest (màn diễu hành của 10 xe mô hình với các chủ đề quảng bá du lịch), lễ hội âm nhạc điện tử quốc tế EDM (dự kiến diễn ra trong tháng 8 với sự tham gia của những DJ tên tuổi trong nước và quốc tế), các điểm âm nhạc hai bên bờ sông Hàn, vũ hội đường phố - khu phố đêm An Thượng, bãi biển đêm Mỹ An… Trong đó, đặc biệt nhất là đại nhạc hội Take me to the Sun (dự kiến diễn ra trong tháng 7) với quy mô 10.000 khách.

Chuỗi Tận hưởng Biển Đà Nẵng có chương trình nghệ thuật sắp đặt bãi biển, chuỗi sự kiện bên lề cuộc thi Nữ hoàng Yoga Việt Nam, lễ hội Việt Nam - Nhật Bản... Trong chủ đề Tận hưởng ẩm thực Đà Nẵng (diễn ra vào đầu tháng 7), du khách sẽ bước vào thế giới ẩm thực độc đáo với các gian hàng ẩm thực đặc sắc miền Trung; giao lưu ẩm thực và mì Quảng với á quân Masterchef 2015…