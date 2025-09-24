Chuỗi nuôi heo của Mavin được HSBC cấp tín dụng liên kết bền vững

Mavin gọi 'vốn xanh' để nuôi heo bền vững

Ngày 23.9, tại Hà Nội, Tập đoàn Mavin và Ngân hàng HSBC Việt Nam ký kết Thỏa thuận tín dụng liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) dành cho ngành chăn nuôi heo. Đây là thành công tiếp theo trên hành trình phát triển bền vững của Mavin sau thỏa thuận tín dụng liên kết bền vững cho ngành thức ăn chăn nuôi vào năm 2024.

Ông David John Whitehead và ông Surajit Rakshit đại diện Mavin, HSBC ký kết thỏa thuận tín dụng liên kết bền vững

Theo đó, HSBC sẽ cung cấp khoản tài trợ liên kết bền vững cho chuỗi chăn nuôi heo của Mavin trên toàn quốc. Nguồn vốn này sẽ được Mavin sử dụng để đầu tư vào các mục tiêu 'xanh hóa - số hóa - tự động hóa' ngành chăn nuôi heo trên mục tiêu: giảm phát thải khí nhà kính; triển khai mô hình tuần hoàn, sử dụng năng lượng tái tạo; ứng dụng tự động hóa, chuyển đổi số và nền tảng truy xuất nguồn gốc; nghiên cứu triển khai các mô hình nâng cao phúc lợi động vật.

Mavin đặt mục tiêu đến năm 2027, ngành chăn nuôi sẽ giảm 3,7% mức tiêu thụ năng lượng; 7,3% mức tiêu thụ nước và 15,6% mức tiêu thụ kháng sinh trên mỗi đơn vị sản phẩm so với mức cơ sở năm 2024. Các mục tiêu này sẽ được Công ty kiểm toán KPMG rà soát trong giai đoạn 2025-2027, sau khi thực hiện đánh giá các chỉ số KPI về môi trường và xã hội của Mavin năm 2024.

Mavin và HSBC cùng nhau thảo luận chi tiết để đi đến ký kết thỏa thuận tín dụng liên kết bền vững

Mavin đã xây dựng hệ thống dữ liệu và quy trình báo cáo ESG (báo cáo phát triển bền vững) toàn diện và minh bạch trên khắp các trang trại của mình nhằm nâng cao tính minh bạch, tính chuyên nghiệp và sự phù hợp với các tiêu chuẩn ESG quốc tế. Điều này đặt nền tảng cho việc huy động thêm vốn xanh trong tương lai - đặc biệt là trong lĩnh vực chăn nuôi đang phải đối mặt với những thách thức liên quan đến môi trường và khí hậu.

Đóng góp chuyển đổi xanh ngành nông nghiệp Việt Nam

Trong hơn 20 năm đồng hành cùng ngành nông nghiệp Việt Nam, Tập đoàn Mavin luôn kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững. Mavin là doanh nghiệp tiên phong đầu tư công nghệ hiện đại, tự động hóa nhằm tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả, nỗ lực kiến tạo môi trường làm việc hạnh phúc cho nhân viên và lan tỏa yêu thương tới cộng đồng.

Trang trại nuôi heo của Mavin có thêm vốn để đầu tư công nghệ chăn nuôi hiện đại, giảm phát thải

Ông David John Whitehead, Chủ tịch HĐQT Mavin, cho biết: 'Phát triển bền vững ở Mavin không chỉ là một cam kết mà còn là nguyên tắc cốt lõi định hình tương lai. Bền vững ở Mavin có nghĩa là xây dựng một doanh nghiệp linh hoạt, kiên cường và luôn sẵn sàng thích ứng. Đó là nền tảng giúp tập đoàn phát triển mạnh mẽ, trở thành niềm tự hào của nhân viên, đối tác và khách hàng'.

Theo đó, ông David John Whitehead khẳng định các khoản tài trợ liên kết bền vững là nền tảng để Mavin tiếp tục đóng góp tích cực cho sự chuyển đổi xanh của ngành nông nghiệp Việt Nam, mở ra cơ hội mới cho các doanh nghiệp cùng tham gia vào thị trường tài chính bền vững.

Tại lễ ký kết, ông Surajit Rakshit, Giám đốc Toàn quốc Khối Giải pháp thương mại toàn cầu, HSBC Việt Nam, chia sẻ: 'Chúng tôi rất vui mừng khi hợp tác với Mavin và cung cấp những giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ cam kết của họ trong việc nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng, nước và sử dụng kháng sinh. Thỏa thuận này cho thấy năng lực của HSBC trong thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh bền vững'.

Mavin là doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ thông minh nuôi heo nái

Mavin được HSBC Việt Nam cấp khoản vay liên kết bền vững cho ngành chăn nuôi heo khẳng định ngành nông nghiệp - dù đặc thù phức tạp - hoàn toàn có thể tiếp cận nguồn vốn xanh nếu có đủ năng lực quản trị minh bạch và cam kết ESG mạnh mẽ. Khoản vay này là minh chứng cho nỗ lực chung của các doanh nghiệp và tổ chức tài chính như HSBC trong việc thúc đẩy mô hình kinh tế xanh, phù hợp với Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Chính phủ Việt Nam.

Mavin hiện là một trong những nhà sản xuất heo lớn bậc nhất tại Việt Nam với quy mô đàn nái 50.000 con và có khả năng cung cấp khoảng 500.000 heo thịt thương phẩm ra thị trường mỗi năm. Tập đoàn đã đầu tư 5 trang trại heo giống hạt nhân công nghệ cao tại: Hưng Yên, Nghệ An, Gia Lai và Đồng Tháp, liên kết chăn nuôi với hơn 100 trang trại trên cả nước.



