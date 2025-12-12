Chuỗi Open Day Trường đại học FPT thu hút gần 10.000 học sinh THPT

Theo Ban tổ chức, mỗi đợt Open Day đón trung bình 1.000 - 2.500 học sinh, tập trung vào trải nghiệm môi trường đại học và tìm hiểu các nhóm ngành đào tạo theo xu hướng.

Thay vì hình thức tư vấn thuần lý thuyết, chương trình được thiết kế theo hướng "học thử - làm thử". Người tham dự trực tiếp tham quan cơ sở vật chất và tham gia các hoạt động trải nghiệm học thuật, qua đó hình dung rõ hơn về phương pháp học, yêu cầu kỹ năng và định hướng nghề nghiệp trong từng lĩnh vực.

Tại cơ sở Hà Nội, học sinh tham gia các lớp demo thuộc nhóm: trí tuệ nhân tạo, lập trình ứng dụng, kinh doanh - marketing, truyền thông đa phương tiện và ngôn ngữ. Không gian lớp học được bố trí theo mô hình đào tạo của FPTU, kết hợp màn hình tương tác, thiết bị thực hành và phần hướng dẫn của giảng viên cùng sinh viên.

Các học sinh khám phá không gian Trường đại học FPT

Ở Quy Nhơn, Open Day giới thiệu các hoạt động thực hành Robot, AR/VR và lập trình Python trong bối cảnh thế mạnh về AI và phân tích dữ liệu lớn. Trong khi đó, cơ sở Đà Nẵng triển khai chuỗi trải nghiệm tại các phòng lab mô phỏng môi trường doanh nghiệp công nghệ và studio sáng tạo. Hai cơ sở này cũng tổ chức một số mini game công nghệ như "Đấu trường xe xúc", "Pickleball Reaction Test", nhằm giúp học sinh tiếp cận tư duy lập trình và ứng dụng công nghệ theo cách trực quan.

Các em học sinh hào hứng khi được tìm hiểu về các ngành nghề xu hướng tại Open Day

Tại TP.HCM, học sinh trải nghiệm tại Ohm Lab và Innovation Lab với các nội dung liên quan đến AI, vi mạch bán dẫn, lập trình robot và an toàn thông tin. Bên cạnh hoạt động công nghệ, chương trình còn lồng ghép trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật mang màu sắc truyền thống như biểu diễn nhạc cụ dân tộc, workshop sáng tạo và các lớp trải nghiệm dành cho học sinh quan tâm đến nghệ thuật truyền thống.

Các học sinh hào hứng trải nghiệm rất nhiều chuyên ngành thú vị tại FPTU

Tại cơ sở Cần Thơ, gần 2.000 học sinh tham gia không gian lễ hội với hơn 17 gian hàng văn hóa của nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Anh, Mỹ… Các hoạt động gồm trải nghiệm ẩm thực, trang phục, trò chơi dân gian và các phần trình diễn văn nghệ, thời trang, cosplay. Song song, trường tổ chức các lớp trải nghiệm thuộc khối Ngôn ngữ, Thiết kế đồ họa, Âm nhạc và Công nghệ trong khuôn viên học tập hiện đại.

Trải nghiệm được thử, được chạm khiến nhiều học sinh THPT vô cùng thích thú

Bên cạnh các hoạt động lớp học thử, chuỗi Open Day cũng có các phiên tọa đàm định hướng như "Future Forward, Global Ready" (Hà Nội) và "Hiểu đúng - Quyết định đúng" (Đà Nẵng), tập trung giải đáp băn khoăn về lộ trình nghề nghiệp và cơ hội phát triển trong môi trường toàn cầu.

Tại Trường đại học FPT, hàng chục hoạt động sôi nổi cũng diễn ra tại các ngày hội Open Day

Trải nghiệm đời sống sinh viên là một nội dung được nhiều học sinh quan tâm tại sự kiện. Tại mỗi campus, người tham dự được tham quan các không gian học tập, phòng lab, studio, thư viện, trung tâm sáng tạo, khu thể thao và ký túc xá; đồng thời giao lưu với cộng đồng câu lạc bộ sinh viên thuộc nhiều lĩnh vực như âm nhạc, vũ đạo, thể thao, eSports và học thuật.

Song hành với chương trình dành cho học sinh, khu vực Parents Lounge cung cấp tư vấn cho phụ huynh về triết lý đào tạo, chương trình quốc tế, chính sách học bổng và cơ hội thực tập doanh nghiệp. Đây cũng là kênh để học sinh khối 12 trao đổi trực tiếp với đội ngũ tuyển sinh về phương thức tuyển sinh và các chương trình học bổng năm 2026.

Lịch hoạt động Open Day tại Trường đại học từ nay tới hết tháng 2

Theo kế hoạch, chuỗi sự kiện trải nghiệm và định hướng nghề nghiệp của Trường đại học FPT sẽ tiếp tục được tổ chức định kỳ đến tháng 4.2026, duy trì các hoạt động trọng tâm gồm khám phá ngành học xu hướng (Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Công nghệ truyền thông, Luật, nhóm ngành Ngôn ngữ…), tham quan cơ sở vật chất và giao lưu với giảng viên, sinh viên.

Đáng chú ý, vào tháng 1.2026, FPTU dự kiến tổ chức BIG OPEN DAY đồng loạt tại 5 campus. Sự kiện hướng tới cung cấp trải nghiệm toàn diện về môi trường học tập, sinh hoạt và hoạt động sinh viên, đồng thời giải đáp thông tin về ngành học, lộ trình đào tạo và cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

