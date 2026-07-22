Chuỗi sự kiện ẩm thực 'Savor by JW', giao thoa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc

JW Marriott giới thiệu "Savor by JW Dining Series" - chuỗi trải nghiệm ẩm thực kéo dài bốn tháng, tôn vinh tinh hoa ẩm thực Việt Nam và Hàn Quốc thông qua sự hợp tác giữa các đầu bếp, nguyên liệu bản địa và cảm hứng từ JW Garden.

Từ ngày 7.8 đến 28.11.2026, tám sự kiện dự kiến sẽ diễn ra như sau:

7 - 9.8 & 20 - 22.8 : Chef Ivan Casusol (Nikura, Saigon) và Chef Kyungjin Lee (Tamayura, Seoul) kết hợp phong cách Nikkei và kỹ nghệ Nhật Bản, nổi bật với Ceviche Peru và tôm hùm sốt cà chua cay.

: Chef Ivan Casusol (Nikura, Saigon) và Chef Kyungjin Lee (Tamayura, Seoul) kết hợp phong cách Nikkei và kỹ nghệ Nhật Bản, nổi bật với Ceviche Peru và tôm hùm sốt cà chua cay. 8 - 10.10 & 22 - 24.10 : Chef Nguyễn Tuấn Vũ (Seafood Grill, Cam Ranh) và Chef Hyun Ki "Brad" In (BLT Steak, Seoul) mang đến trải nghiệm Surf & Turf với Gỏi cuốn tôm sú và bò USDA Prime Porterhouse.

: Chef Nguyễn Tuấn Vũ (Seafood Grill, Cam Ranh) và Chef Hyun Ki "Brad" In (BLT Steak, Seoul) mang đến trải nghiệm Surf & Turf với Gỏi cuốn tôm sú và bò USDA Prime Porterhouse. 14 - 16.10 & 29 - 31.10 : Chef Takanori Tanaka (Kumihimo, Hà Nội) và Chef Jung Sik-min (The Margaux Grill, Seoul) kết hợp sushi tinh xảo cùng bít tết bò Hanwoo 1++.

: Chef Takanori Tanaka (Kumihimo, Hà Nội) và Chef Jung Sik-min (The Margaux Grill, Seoul) kết hợp sushi tinh xảo cùng bít tết bò Hanwoo 1++. 4 - 6.11 & 26 - 28.11: Chef Danny Đỗ (Pink Pearl by Olivier E., Phú Quốc) và Chef Ted Yoon (The Flying Hog, Jeju) mang đến các món nướng lửa như: ốc bulot và ba chỉ heo đen Jeju.

Mỗi hành trình đều diễn ra tại điểm khởi đầu và tại nhà hàng đối tác, thể hiện sự giao lưu chuyên môn sâu sắc giữa hai nền ẩm thực. Đặt chỗ tại đây.