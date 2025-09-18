Chuỗi sự kiện lái thử và trưng bày Mercedes-Benz tại TP.HCM và Hà Nội

Hai sự kiện đầu tiên, do Vietnam Star tại TP.HCM và Haxaco Láng Hạ tại Hà Nội tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 20 và 21 tháng 9, mở ra cơ hội để người yêu xe khám phá những mẫu xe đầu bảng, công nghệ tiên tiến và phong cách sang trọng đặc trưng của 'ngôi sao ba cánh'.

Đây là những sân chơi độc đáo, kết hợp giữa lái thử thực tế và không gian thưởng lãm, hứa hẹn mang lại những trải nghiệm thú vị.

Sự kiện lái thử tại TP.HCM của Vietnam Star vào 20.09

Vào thứ Bảy, ngày 20.09.2025, từ 9h00 đến 17h00, NPP Vietnam Star sẽ tổ chức sự kiện lái thử STAR DRIVE đầu tiên trong năm 2025 tại Khu đô thị Vạn Phúc, số 375 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình, TP.HCM. Đây là dịp để những người yêu xe trải nghiệm thực tế sức mạnh và sự tinh tế của các mẫu xe mới nhất từ Mercedes-Benz.

Sự kiện này không chỉ là nơi trải nghiệm mà còn là không gian để khách hàng khám phá bản thân qua lăng kính của sự sang trọng. Những điểm nhấn tại sự kiện:

Cầm lái trực tiếp các kiệt tác mới nhất : Từ Mercedes-AMG với sức mạnh bùng nổ, GLC Thế Hệ Mới linh hoạt, đến EQE, EQS SUV và EQS sedan - những biểu tượng của tương lai điện hóa, nơi sự êm ái gặp gỡ công nghệ cấp tiến.

: Từ Mercedes-AMG với sức mạnh bùng nổ, GLC Thế Hệ Mới linh hoạt, đến EQE, EQS SUV và EQS sedan - những biểu tượng của tương lai điện hóa, nơi sự êm ái gặp gỡ công nghệ cấp tiến. Chiêm ngưỡng sức hút từ Mercedes-AMG G 63 và SL 43 : Những mẫu xe thể thao hạng sang, nơi thiết kế sang trọng kết hợp với hiệu suất đỉnh cao.

: Những mẫu xe thể thao hạng sang, nơi thiết kế sang trọng kết hợp với hiệu suất đỉnh cao. Tư vấn cá nhân hóa 1:1 : Các chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ giải đáp mọi thắc mắc, giúp bạn chọn chiếc xe hoàn hảo cho lối sống riêng.

: Các chuyên viên giàu kinh nghiệm sẽ giải đáp mọi thắc mắc, giúp bạn chọn chiếc xe hoàn hảo cho lối sống riêng. Ưu đãi và quà tặng đặc quyền: Người tham dự có cơ hội nhận những món quà độc quyền.

Tại Star Drive, khách hàng không chỉ trải nghiệm cảm giác lái Mercedes-Benz qua những bài tập lái thử chuyên nghiệp, mà là cơ hội để khám phá tinh thần Mercedes-Benz - nơi mỗi chuyến đi là một hành trình truyền cảm hứng. Khách hàng quan tâm nên đăng ký trước qua hotline của NPP 1800 6142 để đảm bảo suất tham gia.

Sự kiện thưởng lãm xe sang & lái thử của Haxaco tại Hà Nội vào 21.09

Một ngày sau, vào Chủ Nhật, ngày 21.09.2025, từ 8h00 đến 20h00, NPP Haxaco Láng Hạ sẽ mang đến sự kiện THE ART OF THE ARRIVAL tại Khách sạn JW Marriott Hanoi, số 08 đường Đỗ Đức Dục, phường Từ Liêm, Hà Nội. Đây là một buổi trình diễn nghệ thuật kết hợp lái thử, nơi các mẫu xe Mercedes-Benz trở thành tâm điểm trong không gian thượng lưu, đánh thức mọi giác quan của khách tham dự.

Được tổ chức bởi NPP Haxaco Láng Hạ, sự kiện hứa hẹn mang đến một buổi thưởng lãm không chỉ về xe, mà còn về nghệ thuật xa xỉ với từng câu chuyện riêng cho từng dòng xe tiêu biểu.

Những dấu ấn chính của sự kiện sẽ bao gồm:

Mercedes-Benz EQS : Tương lai thuần điện, với sự tĩnh lặng sang trọng và trí tuệ số dẫn lối, biến mọi cung đường thành hành trình của sự xa xỉ bền vững.

: Tương lai thuần điện, với sự tĩnh lặng sang trọng và trí tuệ số dẫn lối, biến mọi cung đường thành hành trình của sự xa xỉ bền vững. Mercedes-AMG G 63 & C 43 : Nhịp đập hiệu năng từ địa hình gồ ghề đến đại lộ nhộn nhịp, nơi lực kéo đầy đam mê gặp phản xạ bén nhạy của dòng AMG đích thực.

: Nhịp đập hiệu năng từ địa hình gồ ghề đến đại lộ nhộn nhịp, nơi lực kéo đầy đam mê gặp phản xạ bén nhạy của dòng AMG đích thực. Mercedes-Benz S 450 4MATIC : câu chuyện về sự sang trọng Quiet Luxury, với đường nét chuẩn mực và độ êm ái nâng niu mọi khoảnh khắc, dành cho những ai trân trọng sự tinh tế và giá trị vượt thời gian.

: câu chuyện về sự sang trọng Quiet Luxury, với đường nét chuẩn mực và độ êm ái nâng niu mọi khoảnh khắc, dành cho những ai trân trọng sự tinh tế và giá trị vượt thời gian. Mercedes-Benz GLC & E-Class: Linh hoạt cho gia đình năng động và thanh lịch cho doanh nhân hiện đại, chứng minh rằng sang trọng có thể đa dạng.

Không gian đa giác quan: Âm nhạc du dương, ánh sáng tinh tế và tiệc nhẹ sang trọng trong không gian 5 sao của JW Marriott tạo nên một trải nghiệm thưởng lãm độc đáo.

: Tư vấn cá nhân hóa với cơ hội nhận ưu đãi lên đến, quà tặng chính hãng Mercedes-Benz, và cơ hội sở hữu một kỳ nghỉ 5 sao tại Melia Hồ Tràm trị giá

Để tham gia sự kiện đặc biệt này, khách hàng được khuyến khích đăng ký sớm qua Hotline 091.777.4646.

Chặng đầu tiên cho hành trình toàn quốc

Hai sự kiện tại TP.HCM và Hà Nội đánh dấu chặng khởi đầu cho chuỗi hoạt động hướng đến khách hàng của Mercedes-Benz trong năm 2025, với các chương trình tiếp theo sẽ được tổ chức tại các NPP khác trên toàn quốc. Sự kiện của Vietnam Star mang đến trải nghiệm lái thử đầy năng lượng, trong khi Haxaco Láng Hạ tạo nên một không gian thưởng lãm nghệ thuật, cùng nhau vẽ nên hai góc nhìn độc đáo về thương hiệu Mercedes-Benz.

Dành cho những ai đam mê xe sang hoặc hào hứng về tương lai của thế giới di chuyển, hai sự kiện này là cơ hội tuyệt vời để khám phá góc nhìn của Mercedes-Benz về sự xuất sắc.