Chuỗi sự kiện sôi động tri ân bác tài Grab

Một tháng sôi động của cộng đồng bác tài Grab

Với nhiều tài xế công nghệ, thời gian trong ngày thường gắn với những chuyến xe nối tiếp nhau trên đường. Vì vậy, những dịp được gặp gỡ đồng nghiệp, tham gia các hoạt động dành riêng cho mình hay đơn giản là có thêm thời gian thư giãn luôn là khoảng thời gian ý nghĩa.

Với chị Nguyễn Thị Thành (nữ tài xế Grab, Hà Nội), Ngày hội Tài xế Công nghệ của Grab đã trở thành một cuộc hẹn quen thuộc. "Năm nào mình cũng cố gắng sắp xếp để tham gia. Vui nhất là được gặp nhiều anh chị em tài xế, vừa trò chuyện, vừa cùng tham gia các hoạt động, trò chơi rồi còn được nhận quà mang về", chị hào hứng chia sẻ.

Từ cuối tháng 8 đến cuối tháng 9 năm nay, những cuộc gặp như vậy nối tiếp nhau tại nhiều tỉnh, thành. Trong đó, Ngày hội Tài xế Công nghệ quy mô lớn lần lượt được tổ chức tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Nha Trang, mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho các bác tài.

Đông đảo bác tài Grab tại Đà Nẵng hào hứng tham gia sự kiện tri ân năm nay

Tại đây, các bác tài có thể dành thời gian chăm sóc bản thân tại các trạm chăm sóc sức khỏe, được kiểm tra sức khỏe, tham gia các trò chơi, hoạt động thư giãn hay nhận những phần quà thiết thực từ các đối tác thương hiệu.

"Anh em tài xế phần lớn thời gian đều ở ngoài đường nên những hoạt động như chăm sóc sức khỏe, thư giãn hay một buổi để gặp gỡ nhau đều rất thiết thực. Năm nay chương trình có thêm nhiều hoạt động và những phần quà chăm sóc sức khỏe, tôi thấy vui và ý nghĩa lắm", anh Nguyễn Anh Tuấn (bác tài Grab, TP.HCM) chia sẻ.

Các bác tài tại Nha Trang kiểm tra tai - mũi - họng

Bên cạnh những khoảng thời gian thư giãn, ngày hội cũng mang đến các nội dung giúp bác tài bổ sung kiến thức phục vụ công việc và cuộc sống. Trong đó có những chia sẻ về an toàn thông tin trên không gian mạng, cách xử lý các tình huống dễ gặp, từ việc tiếp cận thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội đến trách nhiệm bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng trong quá trình thực hiện chuyến xe.

Không chỉ dừng lại ở bốn ngày hội lớn, hoạt động tri ân còn được nối dài tới Hải Phòng, Huế và Cần Thơ với các chương trình trao quà tri ân cho cộng đồng tài xế địa phương. Hàng trăm nghìn phần quà từ Grab và các đối tác thương hiệu đã được trao tận tay bác tài trong suốt chuỗi chương trình.

Hàng nghìn phần quà được trao tặng cho các bác tại tại Hải Phòng, Huế và Cần Thơ

Vinh danh những đóng góp phía sau chuyến xe

Gần 100 đối tác có hoạt động nổi bật đã được ghi nhận trong chuỗi sự kiện năm nay của Grab. Đó là những bác tài hoạt động hiệu quả trong các dịch vụ GrabCar, GrabBike, GrabFood, GrabExpress,..hay những đội trưởng đã kết nối cộng đồng đối tác tài xế Grab trong những hoạt động đội nhóm ý nghĩa và các hợp tác xã có nhiều đóng góp tích cực.

Tại TP.HCM, anh Trương Minh Thiện (tài xế GrabBike tại TP.HCM) - bác tài lần thứ 2 liên tiếp được Grab vinh danh, khoảnh khắc tên mình được xướng lên mang đến cho anh niềm vui đặc biệt khi "những thành quả và sự nỗ lực trong suốt thời gian qua được công nhận".

Sự ghi nhận tại ngày hội không chỉ dành cho những nỗ lực cá nhân, mà còn hướng tới những đóng góp giúp kết nối cộng đồng tài xế. Anh Nguyễn Văn Hà, (45 tuổi, Hà Nội), đội trưởng của một cộng đồng có hơn 400 tài xế đang sinh hoạt cho biết giá trị lớn nhất của đội nhóm là việc các bác tài có thể cùng học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau. "Mỗi anh em sẽ có một kinh nghiệm khác nhau nên tôi học hỏi được rất nhiều. Bản thân mình có kinh nghiệm thì cũng chia sẻ lại cho mọi người", anh Hà nói.

Grab vinh danh những đội trưởng có thành tích hoạt động tích cực tại Nha Trang

Trong cộng đồng ấy còn có những người âm thầm hỗ trợ đồng nghiệp mỗi khi gặp khó khăn trên đường. Anh Vũ Văn Nam, thành viên Đội Cứu hộ Grab 247 (Hà Nội) - một trong những gương mặt được vinh danh năm nay, cũng là một trong số đó.

"Tôi vốn biết sửa xe nên thi thoảng gặp anh em tài xế bị sự cố trên đường thì cũng giúp luôn. Từ khi tham gia Đội Cứu hộ Grab 247, tôi có thêm cơ hội hỗ trợ nhiều anh em hơn", anh Nam chia sẻ.