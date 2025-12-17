Chuỗi vinh danh liên tiếp khẳng định vị thế Top đầu máy lọc nước RO UltraX SUNHOUSE

Thành tích này là sự ghi nhận rõ nét từ chính người tiêu dùng đối với dòng sản phẩm gia dụng hướng tới sức khỏe, sự tiện lợi và chất lượng sống bền vững cho hàng triệu gia đình Việt.

Đáng chú ý, danh hiệu Top 1 "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025" không phải dấu ấn đơn lẻ, mà là kết quả nối dài của một chuỗi thành tích uy tín mà máy lọc nước RO SUNHOUSE đã bền bỉ xây dựng trong nhiều năm qua:

Chứng nhận Hàng Việt Nam Chất lượng cao năm 2025

Chứng nhận Thương hiệu Máy lọc nước Tiên phong công nghệ năm 2024 do Tech Awards bình chọn

Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2022

Chứng nhận Thương hiệu Máy lọc nước cho gia đình được yêu thích nhất năm 2022 do Tech Awards bình chọn

Chứng nhận Thương hiệu Máy lọc nước tinh khiết dành cho gia đình năm 2021 do Tech Awards bình chọn

Máy lọc nước RO UltraX SUNHOUSE chinh phục Top 1 Hàng Việt Nam được Người tiêu dùng yêu thích năm 2025

Việc liên tục xuất hiện trong các bảng vinh danh uy tín cũng phản ánh định hướng phát triển nhất quán của SUNHOUSE trong mảng máy lọc nước: lấy sức khỏe người tiêu dùng làm trung tâm và lấy công nghệ làm đòn bẩy tăng trưởng.

Lấy sức khỏe người tiêu dùng làm trung tâm - Lấy năng lực tự chủ công nghệ và sản xuất làm nền tảng phát triển

Chăm sóc sức khỏe trong nhịp sống hiện đại không còn là những thay đổi quá lớn hay phức tạp, mà bắt đầu từ những thói quen nhỏ mỗi ngày như việc uống nước đúng cách. Có người cần nước ấm vào buổi sáng để dễ chịu cho dạ dày, có người ưu tiên nước RO tinh khiết để yên tâm sử dụng trực tiếp.

Sự đa dạng trong thói quen đó đặt ra yêu cầu mới cho các thiết bị gia dụng hiện đại: Không chỉ tạo ra nước sạch, mà còn phải tạo ra nguồn nước phù hợp với từng "gu sống khỏe". Đây chính là bài toán mà dòng máy lọc nước RO UltraX SUNHOUSE tập trung giải quyết.

Máy lọc nước RO SUNHOUSE với 4 chế độ nước đáp ứng nhu cầu nước khỏe của cả gia đình

Được trang bị hệ thống 11 lõi lọc cao cấp và công nghệ điện phân màng ngăn lưỡng cực Titan phủ Bạch kim cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc, máy lọc nước RO UltraX SUNHOUSE thế hệ mới cho phép tạo ra nước ở 4 mức pH khác nhau, đáp ứng linh hoạt nhiều nhu cầu sử dụng.

Cụ thể, nước pH thấp (5 - 6) phù hợp để vệ sinh bề mặt và rửa mặt. Nước ion kiềm nhẹ (pH 7 - 8.5) là lựa chọn phù hợp cho người mới bắt đầu sử dụng nước ion kiềm. Nước ion kiềm (pH 8 - 9.5) giúp hỗ trợ trung hòa axit dư trong cơ thểcó thể giảm tình trạng trào ngược. Trong khi đó, nước ion kiềm cao (pH 9 - 10.5) có thể sử dụng để ngâm rửa, giúp trung hòa các chất có hại bám trên rau củ quả.

Thiết kế của Máy lọc nước RO SUNHOUSE mang đến sự tiện lợi và sang trọng trong không gian sống

Sản phẩm còn được thiết kế với 3 vòi lấy nước - 4 chế độ nước tiện lợi, từ nước Hydrogen giàu năng lượng, nước RO tinh khiết, đến nước lạnh và nước nóng phục vụ nhu cầu sử dụng tức thì. Công nghệ Block 360 độ giúp làm lạnh sâu tới 6°C, trong khi Smart Heating cho phép người dùng lựa chọn chính xác nhiệt độ và dung tích nước nóng theo nhu cầu, làm nóng trực tiếp thay vì duy trì nhiệt liên tục, giúp tiết kiệm đến 80% điện năng.

Máy lọc nước RO SUNHOUSE còn ghi điểm với kiểu dáng khi là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường sở hữu mặt tủ được chế tác từ chất liệu nano polymer thường được ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ, giúp hạn chế bám vân tay, độ bền cao và vẻ ngoài sang trọng. Sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế hiện đại, công nghệ tiên tiến đạt chuẩn quốc tế giúp RO UltraX không chỉ là thiết bị tạo ra nguồn nước khỏe, mà còn góp phần kiến tạo không gian sống tiện nghi, hiện đại.

Khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia chuẩn quốc tế

Là cánh chim đầu đàn của ngành gia dụng Việt Nam, SUNHOUSE hiện sở hữu mạng lưới hơn 60.000 điểm bán, cung ứng trên 500 nhóm sản phẩm gia dụng thiết yếu, đồng thời không ngừng mở rộng hiện diện tại hơn 20 thị trường quốc tế như: Mỹ, Nhật Bản, Canada, Mexico và các quốc gia Đông Nam Á.

Máy lọc nước RO SUNHOUSE được nghiên cứu và sản xuất trên hệ thống nhà máy SUNHOUSE đạt chuẩn quốc tế

Dây chuyền sản xuất lõi lọc nước hiện đại, đạt chuẩn xuất Mỹ tại nhà máy SUNHOUSE

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đặc biệt trong hành trình phát triển của SUNHOUSE khi kỷ niệm 25 năm hình thành và phát triển, đồng thời được vinh danh "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" (APEA 2025) và Liên minh kỷ lục thế giới - Trung ương hội kỷ lục gia Việt Nam xác lập Kỷ lục Công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse là đơn vị sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất và lắp ráp hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp và điện gia dụng nhiều nhất tại Việt Nam năm 2025.