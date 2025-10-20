Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chương trình ‘Chạm đều tay - Rinh ngay giải về’: Bước tiến mới cho xe buýt TP.HCM

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
20/10/2025 21:16 GMT+7

Khép lại chương trình thi đua mang tên 'Chạm đều tay - Rinh ngay giải về', hệ thống xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận những chuyển biến tích cực - không chỉ qua số liệu tăng trưởng, mà còn ở sự thay đổi sâu sắc trong thói quen sử dụng dịch vụ công của người dân.

Sau 12 tuần sôi nổi, chương trình thi đua "Chạm đều tay - Rinh ngay giải về" chính thức khép lại, để lại nhiều kết quả ấn tượng và mở ra bước tiến mới cho hành trình chuyển đổi số trên hệ thống xe buýt Thành phố Hồ Chí Minh.

Chương trình ‘Chạm đều tay - Rinh ngay giải về’: Bước tiến mới cho xe buýt TP.HCM- Ảnh 1.

Với mục tiêu thúc đẩy thanh toán không tiền mặt, chương trình đã ghi nhận hơn 107.000 lượt giao dịch, trong đó riêng tháng cuối, số lượng giao dịch tăng hơn 109% so với thời điểm trước khi triển khai. Đặc biệt, thói quen sử dụng phương thức hiện đại này được duy trì xuyên suốt, kể cả trong những dịp cao điểm nghỉ lễ, cho thấy thanh toán không tiền mặt đã trở thành lựa chọn quen thuộc, tiện lợi và văn minh của đông đảo hành khách.

Tỷ lệ giao dịch không tiền mặt tại hầu hết các đơn vị vận tải tăng rõ rệt so với thời điểm trước khi triển khai và đã mở rộng đáng kể cả về quy mô và thói quen sử dụng thanh toán không tiền mặt trên xe buýt.

Chương trình ‘Chạm đều tay - Rinh ngay giải về’: Bước tiến mới cho xe buýt TP.HCM- Ảnh 2.

Không chỉ mang lại sự tiện ích trong vận hành, việc ứng dụng thanh toán không tiền mặt còn góp phần nâng cao công tác quản lý: từ đánh giá hiệu quả tuyến, điều chỉnh tần suất hoạt động, đến hoạch định chính sách phù hợp với nhu cầu thực tế của người dân. Đây là bước khởi đầu quan trọng trong quá trình chuẩn hóa trải nghiệm dịch vụ, hiện đại hóa giao thông công cộng và xây dựng đô thị thông minh.

Mặc dù chương trình đã khép lại, nhưng những kết quả đạt được sẽ là nền tảng để Trung tâm tiếp tục nhân rộng giải pháp thanh toán không tiền mặt sang nhiều loại hình vận tải công cộng khác, nâng cao chất lượng phục vụ và khẳng định vai trò trung tâm của người dân trong mọi thay đổi.

Chương trình ‘Chạm đều tay - Rinh ngay giải về’: Bước tiến mới cho xe buýt TP.HCM- Ảnh 3.

Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng kêu gọi hành khách tiếp tục đồng hành, lựa chọn thanh toán không tiền mặt bằng thẻ MultiPass hoặc ứng dụng MultiGo - tiện lợi, an toàn và nhanh chóng hơn mỗi ngày.

Vì một hệ thống giao thông công cộng hiện đại, thông minh và thân thiện với người dân!

