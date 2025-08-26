Chương trình 'Chia sẻ cùng thầy cô' tuyên dương số nhà giáo kỷ lục

Chiều 26.8, tại Hà Nội, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp Bộ GD-ĐT, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị, tổ chức liên quan đã gặp gỡ báo chí giới thiệu chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" năm 2025.

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; anh Nguyễn Kim Quy, Phó chủ tịch thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và đối ngoại Tập đoàn Thiên Long; đại diện lãnh đạo Bộ GD-ĐT.

Sẽ vinh danh 248 thầy cô giáo

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, sau 10 năm triển khai, chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" đã tôn vinh 576 thầy cô giáo tiêu biểu - những con người bình dị mà cao quý, ngày ngày lặng lẽ gieo chữ, thắp sáng tương lai cho học trò.

"Họ chính là những tấm gương sáng về tinh thần hy sinh, tận tụy và khát vọng cống hiến để thế hệ trẻ noi theo. Chính ý nghĩa nhân văn sâu sắc đó đã giúp chương trình nhận được sự quan tâm, ủng hộ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, ngành T.Ư và được xã hội ghi nhận, đánh giá cao", anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.

Anh Nguyễn Kim Quy và ông Trịnh Văn Hào chủ trì buổi gặp gỡ báo chí ẢNH: ĐĂNG HẢI

Anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, chương trình năm nay lựa chọn tôn vinh, tri ân 248 thầy giáo, cô giáo ở 248 xã biên giới đất liền cùng với các giáo viên mang quân hàm xanh (cán bộ, chiến sĩ biên phòng xóa mù chữ trên địa bàn đóng quân), sau khi việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Đây là con số kỷ lục từ trước đến nay. Trong đó, có 80 thầy, cô giáo tiêu biểu nhất về thủ đô Hà Nội để được tuyên dương nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, các thầy cô còn lại sẽ được tuyên dương với nhiều hình thức ở địa phương.

Ông Trịnh Văn Hào phát biểu tại chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Chia sẻ tại chương trình, ông Trịnh Văn Hào cho biết: "Thiên Long và các thầy cô đều có chung một tấm lòng: phụng sự hành trình dạy và học. Cả hai đều chia sẻ một sứ mệnh cao cả - truyền đạt tri thức, nuôi dưỡng ước mơ và tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ tương lai".

Huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ thầy cô

Ban tổ chức cho biết, năm 2025, chương trình được tổ chức với nhiều thay đổi cả về nội dung lẫn hình thức, trở thành một chiến dịch dài hơi từ tháng 9 đến tháng 11, kết hợp hoạt động trực tiếp và trực tuyến, huy động nhiều tổ chức, doanh nghiệp và nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực cho thầy cô.

Trong đó, quy mô tuyên dương có số lượng kỷ lục. Đồng thời, năm nay sẽ tăng thêm các hoạt động truyền thông qua mạng xã hội. Chương trình khuyến khích đại sứ, giáo viên, học sinh, sinh viên, nhà sáng tạo nội dung lan tỏa câu chuyện tri ân qua clip ngắn, thông điệp ý nghĩa. Nhiều gương mặt KOL tham gia đồng hành như PGS - TS Trần Thành Nam, Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Lương Thùy Linh, TikToker Lê Bống…

Ban tổ chức tặng hoa các đơn vị, cá nhân đồng hành cùng chương trình ẢNH: ĐĂNG HẢI

Đặc biệt, chương trình cũng huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội. Ngoài Thiên Long, nhiều doanh nghiệp sẽ chung tay triển khai công trình hỗ trợ địa phương như xây thư viện, nhà vệ sinh, sửa chữa nhà lưu trú, trao học bổng, tập huấn cho giáo viên.

Bên cạnh đó, chương trình vẫn duy trì các hoạt động truyền thống: cuộc thi "Tri ân thầy cô - Chia sẻ cùng thầy cô" trên TikTok (từ ngày 1 - 20.11) dành cho công dân Việt Nam trong và ngoài nước; chương trình "Báo chí chia sẻ cùng thầy cô", dành cho các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên viết về gương giáo viên tiêu biểu.