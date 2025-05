Chương trình đóng tàu chiến Triều Tiên 'gặp nạn'

Triều Tiên gửi thông điệp tới Mỹ

KCNA hôm qua dẫn một tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh "sự đảm bảo an ninh của lục địa Mỹ" phụ thuộc vào việc từ bỏ "những mối đe dọa quân sự và nỗ lực gây hấn" đối với các quốc gia khác. Cũng theo tuyên bố, Triều Tiên đang thực hiện "những nỗ lực bền bỉ và thiết thực" để phát triển một biện pháp răn đe chiến tranh chống lại sự bất ổn về an ninh do việc tích trữ vũ khí hạt nhân của Mỹ gây ra. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Mỹ.