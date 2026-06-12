Chương trình học bổng Jabil tại Việt Nam: Thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực bền vững

Sinh viên và nhân viên Jabil nhận học bổng tại Lễ trao học bổng Jabil Việt Nam 2026

Đặt trụ sở chính tại St. Petersburg, Florida (Hoa Kỳ), Jabil là tập đoàn sản xuất toàn cầu cung cấp các giải pháp kỹ thuật, sản xuất và chuỗi cung ứng, với 60 năm kinh nghiệm hoạt động đa ngành và mạng lưới hơn 100 địa điểm trên toàn thế giới. Hoạt động tại TP.HCM từ năm 2007, Jabil Việt Nam không ngừng phát triển song hành cùng quá trình đổi mới và tăng trưởng của đất nước.

Bước sang năm thứ ba triển khai, chương trình học bổng Jabil Việt Nam dành cho sinh viên có sự điều chỉnh so với giai đoạn đầu chỉ tập trung vào việc tìm kiếm các cá nhân có thành tích học tập xuất sắc. Năm nay, chương trình được định hướng lại nhằm gắn kết chặt chẽ hơn với tinh thần "Jabil Cares". Jabil Cares là nền tảng thúc đẩy các hoạt động kết nối cộng đồng và tình nguyện của Jabil, qua đó khơi dậy tinh thần đóng góp cho xã hội trong hàng trăm nghìn nhân viên trên toàn cầu. Các ưu tiên của Jabil Cares bao gồm: giáo dục, trao quyền và bảo vệ môi trường.

Theo định hướng này, chương trình mở rộng phạm vi hỗ trợ, ưu tiên đồng hành cùng sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên khuyết tật, phụ nữ theo đuổi lĩnh vực kỹ thuật, cũng như các tài năng trẻ trong khối ngành STEM. Sự chuyển hướng này phản ánh tầm nhìn rộng hơn của Jabil Việt Nam trong việc tạo ra những cơ hội mang tính rộng mở hơn, đồng thời hỗ trợ những cá nhân có ý chí mạnh mẽ, tinh thần bền bỉ và khát vọng vươn lên.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, ông Khánh Nguyễn, Tổng giám đốc, chia sẻ: "Tại Jabil, chúng tôi tin tưởng vào sức mạnh của giáo dục và tinh thần học tập liên tục. Học tập có thể mở ra nhiều cơ hội, thay đổi cuộc sống và góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh hơn. Đây cũng là nền tảng cho Chương trình học bổng Jabil Việt Nam. Chương trình không chỉ hỗ trợ về mặt tài chính mà còn khuyến khích tư duy phát triển, tinh thần học hỏi và xây dựng nguồn nhân lực cho tương lai trong nội bộ Jabil và cộng đồng rộng lớn hơn".

Ông Khánh Nguyễn (đứng giữa), Tổng giám đốc, chia sẻ quan điểm của Jabil về vai trò của giáo dục trong việc tạo dựng cơ hội và thúc đẩy phát triển cộng đồng

Năm nay, Jabil đã hợp tác với 19 trường đại học tại TP.HCM và thu hút hơn 300 hồ sơ đăng ký từ sinh viên. Trải qua quy trình tuyển chọn toàn diện, các ứng viên trong danh sách rút gọn được mời tham gia buổi phỏng vấn trực tiếp với đại diện Jabil. Bên cạnh thành tích học tập, buổi phỏng vấn cũng là dịp các bạn trẻ có cơ hội chia sẻ hành trình cá nhân, những đóng góp cho cộng đồng và định hướng tương lai của mình.

Các suất học bổng được thiết kế nhằm hỗ trợ học phí và chi phí học tập, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận các hoạt động đào tạo, cố vấn, thực tập và định hướng nghề nghiệp tại Jabil Việt Nam. Tổng giá trị học bổng dành cho sinh viên năm 2026 ước tính khoảng 600 triệu đồng.

Trong số các sinh viên được nhận học bổng năm nay, câu chuyện của Huỳnh Ngọc Hiếu đã tạo ấn tượng mạnh tại buổi lễ. Hiếu chia sẻ: "Đối với em, học bổng Jabil là một bước ngoặt trên hành trình hiện thực hóa ước mơ xây dựng một thành phố không rào cản cho người khuyết tật, đặc biệt là người khiếm thị. Khi biết Jabil có những nhân viên khuyết tật vẫn đang làm việc và đóng góp bình đẳng trong môi trường doanh nghiệp, em thực sự xúc động." Kết thúc phần chia sẻ, Hiếu nhấn mạnh: "Giới hạn về tầm mắt không đồng nghĩa với giới hạn về tầm nhìn".

Hiếu đại diện các sinh viên nhận học bổng chia sẻ tại buổi lễ

Bên cạnh việc hỗ trợ sinh viên, Jabil tại Việt Nam cũng tiếp tục đầu tư vào phát triển đội ngũ nhân sự thông qua chương trình Học bổng Nội bộ. Năm nay, đã có 23 nhân viên Jabil được trao học bổng nội bộ, với mục tiêu khuyến khích tinh thần học tập, đồng thời tạo điều kiện để người lao động nâng cao năng lực chuyên môn, cân bằng giữa việc học tập và công việc.

23 nhân viên Jabil Việt Nam nhận học bổng trong năm 2026, nhấn mạnh cam kết phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp

Theo ông Hữu Bình, Giám đốc Tài chính cấp cao, Chương trình học bổng nội bộ là minh chứng cho định hướng lấy con người làm trọng tâm của công ty và cam kết phát triển các nhà lãnh đạo tương lai từ chính nguồn lực nội bộ. Ông cho biết: "Thông qua lộ trình phát triển được xây dựng bài bản, Jabil mong muốn đồng hành cùng nhân viên trên hành trình xây dựng sự nghiệp, đồng thời thúc đẩy năng lực lãnh đạo và mở ra cơ hội học hỏi từ những cá nhân giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực."

Trong những năm qua, Jabil không ngừng củng cố vai trò của một doanh nghiệp có trách nhiệm thông qua các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, phát triển bền vững và gắn kết cộng đồng tại Việt Nam. Chương trình học bổng Jabil được xem là một trong những sáng kiến tiêu biểu đóng góp vào mục tiêu xây dựng tương lai công bằng và bền vững thông qua phát triển nguồn nhân lực.

Jabil tiếp tục đồng hành cùng các trường đại học đối tác tại Việt Nam

Trong thời gian tới, Jabil Việt Nam dự kiến tiếp tục mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục, đồng thời tăng cường hệ sinh thái hỗ trợ cho sinh viên và nhân viên. Thông qua việc chủ động đồng hành cùng phụ nữ trong lĩnh vực kỹ thuật, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật, doanh nghiệp kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng cho một thế hệ lãnh đạo chuyển đổi mới, những người có khả năng thúc đẩy đổi mới sáng tạo với sự thấu cảm và mục tiêu rõ ràng.