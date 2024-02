Chương trình 'Tháng 3 biên giới': Thêm nhiều công trình ý nghĩa tại Nghệ An

Tham dự chương trình "Tháng 3 biên giới" có anh Nguyễn Kim Quy, Trưởng ban Đoàn kết tập hợp Thanh niên T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Thường trực T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên VN; thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP); đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP và các đại biểu T.Ư, Tỉnh đoàn Nghệ An cùng đông đảo người dân H.Tương Dương.

Ban tổ chức chương trình trao tặng Nhà hạnh phúc cho em Viêng Văn Thành (5 tuổi, mồ côi ở xã Tam Quang, H.Tương Dương) ảnh: K.HOAN

Năm 2024, chương trình "Tháng 3 biên giới" với chủ đề "Biên cương Tổ quốc tôi", được các cấp bộ Hội, hội viên, thanh niên tập trung triển khai 3 nhóm nội dung trọng tâm: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cho hội viên, thanh niên về truyền thống, tình yêu quê hương đất nước và trách nhiệm của người trẻ đối với chủ quyền, an ninh biên giới, hải đảo trong tình hình mới, trong đó sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong công tác tuyên truyền để tăng tính lan tỏa; tri ân, giao lưu, kết nghĩa, thăm hỏi giữa các cấp bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, hội viên, thanh niên với các cựu chiến binh, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP; các hoạt động bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ cho các tổ, đội thanh niên xung kích đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới; đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ giữ gìn an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số tại các địa bàn biên giới, xây dựng, phát triển lực lượng tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới và các hoạt động chăm lo, đồng hành cùng người dân và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn biên giới trên cả nước.

Tại chương trình "Tháng 3 biên giới", Ban tổ chức đã trao tặng học bổng Vừ A Dính, áo ấm, cờ Tổ quốc, gà giống, quà cho các già làng, người dân, học sinh tại H.Tương Dương. Trao tặng nhiều công trình thanh niên (1 công trình "Thắp sáng đường biên", 1 công trình "Cầu Hạnh phúc", 2 công trình "Nhà vệ sinh cho em", 2 phòng tin học cho học sinh, 1 công trình sân chơi cho em, 1 sân bóng chuyền, 2 "Ngôi nhà hạnh phúc" cho học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn). Trị giá các phần quà, công trình, phần việc trong chương trình là 1,4 tỉ đồng và nhận đỡ đầu cho 3 học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đến năm 18 tuổi.