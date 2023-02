Chương trình thực tế từ 'Squid Game' bị gắn mác thảm họa

Squid Game: The Challenge từng thu hút sự chú ý của công chúng khi Netflix công bố casting NETFLIX





Chương trình thực tế của Netflix tái hiện nhiều thử thách trong phim Hàn với 456 người chơi và giải thưởng tiền mặt cho người chiến thắng trị giá 4,56 triệu USD. Dù được thông báo dàn dựng như bản sao mà không có bất kỳ hậu quả nghiêm trọng nào, thực tế đã có tai nạn khiến 3 người bị thương khi quay, đặc biệt là thời tiết quá khắc nghiệt. "Giống như một chiến trường, mọi người bắt đầu được các nhân viên y tế khiêng ra nhưng chúng tôi không thể nói bất cứ điều gì. Bởi chỉ cần thốt ra lời nào thì bạn sẽ bị loại ngay lập tức", một thí sinh chia sẻ.

Chương trình được quay tại một căn cứ quân sự cũ ở Bedfordshire (Anh) trong điều kiện giá rét khiến một số người tham gia ngã quỵ ngay trò chơi đầu tiên Red Light, Green Light.

Quá trình ghi hình diễn ra tại sân bay Cardington, một căn cứ cũ của Lực lượng Không quân Hoàng gia Anh giữa thời tiết -10 độ C BBC

Một người chơi chia sẻ rằng vào ngày đầu tiên ghi hình, người tham gia bị đánh thức lúc 3 giờ 30 sáng và phải di chuyển bằng xe buýt đến địa điểm cách khách sạn 2 tiếng lái xe trong trạng thái im lặng, không được tương tác với người chơi khác. Với cái lạnh ở nhiệt độ -10 độ C, người chơi được phép mặc áo khoác, được trang bị quần áo giữ ấm, túi giữ nhiệt tay chân và một vài máy sưởi di động nhưng khi game bắt đầu, tất cả túi giữ ấm, máy sưởi và áo khoác đều bị lấy đi để đảm bảo có thể nhìn thấy số thứ tự của họ khi ghi hình. Một người chơi khác cũng phàn nàn: “Tôi run rẩy giữa thời tiết lạnh cóng, như đang leo lên đỉnh Everest nhưng không có gì giữ ấm".



Người chơi mặc y hệt như trong phim, trang phục này được cho là không đủ ấm dưới cái lạnh âm độ NETFLIX

Giữa cái lạnh khắc nghiệt, việc giữ ấm và cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể là điều cần thiết nhưng nhà sản xuất lại để tình trạng thiếu lương thực xảy ra khiến một số người tham gia cho rằng họ như bị bỏ đói. Một người chia sẻ: “Mọi người đều đang đói nhưng thức ăn được phát ra một cách ngẫu nhiên. Một số người nhận được bánh mì kẹp thịt, số khác thì nhận được bánh quy nhưng cũng có người không nhận được gì”.

Ngoài ra, có thí sinh tố nhà sản xuất thiên vị, gian lận. Một người tham gia ẩn danh tiết lộ rằng một số người chơi có micrô hoạt động trong khi những người khác thì không, một số được trả tiền và một số thì không, dường như chương trình có vai chính và vai phụ. Vài thí sinh cũng bị loại một cách bất công, khiến họ bức xúc: "Đây chưa bao giờ là trò chơi mà tôi có thể thắng được. Tôi không phải là thí sinh, tôi chỉ đang đóng vai phụ".

Squid Game bản đời thực bị chỉ trích khi không đảm bảo an toàn và công bằng cho người tham gia NETFLIX

Nhiều lời tố nhà sản xuất bẻ cong quy tắc để đảm bảo những người tham gia được chọn trước sẽ tiếp tục trò chơi. Họ cũng loại những người hoàn thành thử thách đúng thời hạn một cách bất công. Hai thí sinh nói họ thấy một số người chơi rõ ràng di chuyển dù quy định bị đóng băng nhưng vẫn chưa bị loại. "Đứa bé đang ngồi ở vạch đích, nó đang khóc, các máy quay đang hướng về nó, và nó đang đợi mẹ của mình. Họ đã thêm (thời gian) vào đồng hồ để cô ấy vượt qua thử thách vì cô ấy là một trong những người mà họ muốn tham gia chương trình", một người chơi giấu tên kể với The Rolling Stone. Hai thí sinh tiết lộ rằng khi họ đáp chuyến bay đầu tới London, vé khứ hồi đã được đặt trước. Và chuyến bay trở về của họ sắp xếp một cách kỳ diệu đúng với thời điểm bị loại khỏi chương trình. "Thay vì Trò chơi con mực, nó nên là Trò chơi gian lận. Thay vì Netflix, họ gọi nó là 'Net Fix' vì quá rõ ràng", một người chơi bức xúc.

Kể từ khi công bố, Squid Game: The Challenge đã nhận về rất nhiều lời chỉ trích. Hai nhà sản xuất Studio Lambert (The Circle) và The Garden (24 Hours in A&E) vẫn chưa phản hồi giới truyền thông về ồn ào trên. Trong khi đó, bộ phim truyền hình gốc giữ kỷ lục là sêri nổi tiếng nhất của Netflix, với hơn 1,65 tỉ giờ xem trong 28 ngày đầu tiên sau khi công chiếu vào tháng 9.2021. Ngày 12.6.2022, Squid Game chính thức có mùa 2 khi Netflix và đạo diễn xác nhận bắt tay hợp tác.